Juicio en EEUU: la jueza Preska negó un pedido de YPF y dejó a Burford más cerca de pedir embargar activos de la petrolera

La torre de YPF en Puerto Madero

El nuevo fallo de la jueza Loretta Preska, a cargo del estrado del Segundo Circuito de Nueva York, en el juicio por la expropiación de YPF, denegó un pedido de la empresa y dejó a Burford Capital, el principal beneficiario de la demanda, más cerca de poder pedir embargos de activos de la petrolera.

Preska condenó en 2023 al país a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal a la empresa. En ese mismo fallo exoneró a la compañía y la dejó fuera de causa.

Ese fallo “madre” fue apelado por Argentina y tendrá novedades el 29 de octubre, cuando las partes presenten su argumentos ante la Cámara de Apelaciones. Son dos apelaciones: la de Argentina que dice que el fallo de Preska es incorrecto, y la Burford que afirma que exculpar a la empresa fue un error.

En paralelo a la apelación, la causa siguió cursándose en el estrado de Preska y Burford presentó varios pedidos, siempre con la intención de cobrar. Uno de ellos fue quedarse con las acciones que tiene el estado local en la empresa (51%), medida que también fue apelada y tendrá novedades la semana que viene; y también demostrar el “alter ego” entre el Estado y varias empresas de las que es accionista, como la propia YPF.

La jueza Loretta Preska

En ese contexto, la empresa pidió frenar la parte del discovery que la involucra bajo la doctrina de res judicata (cosa juzgada). La jueza denegó el pedido: ordenó avanzar en el discovery para determinar si la petrolera es “alter ego” y, por lo tanto, sus bienes son ejecutables para que los demandantes cobren la sentencia.

“No implica un cambio en la situación judicial ni es un fallo a favor o en contra”, explicaron esta tarde desde YPF. En la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) en tanto

Preska dijo que la teoría del “alter ego” no reabre el caso original, sino que busca determinar si YPF puede utilizarse para ejecutar la sentencia. Y ordenó a las partes que negociaran los límites del discovery (es decir, qué documentos y comunicaciones deben presentarse).

En concreto, se ordenó que en 15 días se presente información sobre YPF en el marco de determinar si es “alter ego” o no del país.

A favor

El mes pasado, Argentina había conseguido dos fallos favorables en esta demanda.

Por un lado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dijo que el país podía esperar a la próxima apelación por el pedido de Buford Capital–el principal demandante de este extenso juicio– de quedarse con las acciones de la empresa, en septiembre, sin poner ninguna garantía.

Además, la Justicia de Irlanda dio la razón al país y rechazó el pedido de ejecutar el fallo del caso YPF en ese país, que había sido solicitado por los demandantes.

“En dicho proceso buscaban el reconocimiento y ejecución en Irlanda del fallo dictado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que condenó a la República Argentina al pago de más de 16 mil millones de dólares más intereses, el cual todavía se encuentra en instancia de apelación”, destacó la PTN.

Argentina ya adelantó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en cada resolución negativa que tenga en este caso. “Este Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, continuará defendiendo con firmeza y decisión los intereses nacionales. Este fallo confirma la solidez de la defensa técnica desplegada y nuestro compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”, destacaron en la PTN.