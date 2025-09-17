Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 17 de septiembre

El dólar al público se sostiene a $1.480 en el Banco Nación, otra vez en precio récord

Guardar
13:05 hsHoy

¿A cuánto se ofrece el dólar en bancos?

El dólar al público avanzó el martes cinco pesos o 0,3% en el Banco Nación, a $1.480 para la venta. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras se negoció a $1.482,02 para la venta (alza de 2,21 pesos o un 0,1%) y a $1.430,39 para la compra.

13:05 hsHoy

Dólar, FMI, intervenciones y una avalancha de compradores que nadie esperaba

Décadas de frustración económica, política y de crisis recurrentes han generado un elevado nivel de desconfianza entre los argentinos, lo que constituye un elemento diferencial respecto de la media mundial

Cristian Gardel

Por Cristian Gardel

Se suele afirmar que el
Se suele afirmar que el comportamiento del dólar en Argentina es distinto al de cualquier otro país (REUTERS//Kim Hong-Ji)

Durante más de 20 años he participado activamente en las ruedas mayoristas de futuros de dólar, asumiendo diariamente riesgos como operador y hacedor de mercado. Sobre esa base he fundamentado la mayor parte de mis investigaciones y los argumentos de este artículo.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Con el dólar mayorista casi en el techo de la banda, el mercado le dio a Milei una respuesta optimista pero moderada

La presentación del Presupuesto 2026 y el mensaje presidencial que la acompañó no alcanzó para despejar las dudas. El Congreso insiste en recortarle poder al Presidente

Luis Beldi

Por Luis Beldi

El Presidente Javier Milei, ayer,
El Presidente Javier Milei, ayer, en Paraguay

La respuesta de los inversores al discurso del presidente Javier Milei fue moderadamente optimista. No hubo euforia sino un replanteamiento de las exageradas coberturas que se venían tomando, pero siguió la tensión sobre el dólar.

Leer la nota completa
13:03 hsHoy

El dólar blue, a 1.465 pesos

El precio del dólar blue aumenta diez pesos o 0,7%, a $1.465 para la venta, el precio más alto desde el récord histórico nominal de $1.500 alcanzado el 12 de julio de 2024.

13:03 hsHoy

Subieron las reservas

Sin intervención del Banco Central en el segmento de contado de la plaza mayorista, las reservas internacionales brutas subieron USD 27 millones, a 39.875 millones de dólares.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

De qué se trata el nuevo acuerdo de libre comercio que el Mercosur firmó con 4 países nórdicos: el impacto en la Argentina

Se firmó un pacto entre el bloque regional y la Asociación Europea de Libre Comercio que liberaliza el comercio de bienes y servicios. Qué bienes podrían ingresar al país y cuándo entrará el vigencia

De qué se trata el

La probabilidad de que la Argentina caiga en recesión se disparó casi al 100% en medio de la tensión cambiaria y el ruido político

El índice líder de la Universidad Torcuato Di Tella, que estima las chances de un cambio de ciclo económico, pasó del 56% al 98% en un solo mes

La probabilidad de que la

El presidente de la UIA alertó sobre el freno en los sectores de la construcción, textil, calzado, metalmecánico y cemento

Las recientes advertencias de uno de los referentes industriales más destacados sumaron nuevos elementos al debate sobre el desempeño de la economía en la Argentina. “Vemos con preocupación cómo va a seguir la actividad”

El presidente de la UIA

Entre enero y julio creció 12% el consumo de yerba mate en la Argentina

En los primeros siete meses del año se despacharon más de 161 millones de kilos al mercado interno. Las exportaciones repuntaron 32% en ese período

Entre enero y julio creció

La tasa promedio de los plazos fijos bajó más de 13,5 puntos en lo que va de septiembre

El movimiento se produjo tras los máximos alcanzados a comienzos de septiembre, en la previa de las elecciones de Buenos Aires

La tasa promedio de los

ÚLTIMAS NOTICIAS

La conmovedora confesión de Verónica

La conmovedora confesión de Verónica Llinás sobre su experiencia con las adicciones: “Casi me muero”

Cómo las personas utilizan ChatGPT en la vida diaria

No basta con caminar para adelgazar: hay que entrenar la fuerza, según una experta en longevidad

“El agente secreto” representará a Brasil en los Oscar 2026

La probabilidad de que la Argentina caiga en recesión se disparó casi al 100% en medio de la tensión cambiaria y el ruido político

INFOBAE AMÉRICA

El icónico Central Perk de

El icónico Central Perk de la serie FRIENDS tendrá su primera sede en Nueva York en 2025

“El agente secreto” representará a Brasil en los Oscar 2026

Éxodo en Gaza: el papa dijo que los desplazados sobreviven en “condiciones inaceptables”

Efemérides 17 de septiembre; sucesos históricos de un día como hoy

Operaciones de Israel en Gaza: las Fuerzas de Defensa desmantelaron un centro de producción de armas de Hamas

DEPORTES

River Plate abrirá su serie

River Plate abrirá su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El otro lado de Lewis Hamilton: por qué no quiere formar una familia y su pasión por la moda

Se sorteó el Final 8 de la Copa Davis: Argentina enfrentará a Alemania y definió su posible camino al título

Newell’s y Belgrano se jugarán el pase a semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Mientras espera la oficialización del reemplazante de Vaccari, Independiente presentó su nueva camiseta: el detalle en los escudos