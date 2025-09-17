Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 17 de septiembre

Sin intervención del Banco Central en el segmento de contado de la plaza mayorista, las reservas internacionales brutas subieron USD 27 millones, a 39.875 millones de dólares.

El precio del dólar blue aumenta diez pesos o 0,7%, a $1.465 para la venta, el precio más alto desde el récord histórico nominal de $1.500 alcanzado el 12 de julio de 2024.

La respuesta de los inversores al discurso del presidente Javier Milei fue moderadamente optimista. No hubo euforia sino un replanteamiento de las exageradas coberturas que se venían tomando, pero siguió la tensión sobre el dólar.

Durante más de 20 años he participado activamente en las ruedas mayoristas de futuros de dólar, asumiendo diariamente riesgos como operador y hacedor de mercado . Sobre esa base he fundamentado la mayor parte de mis investigaciones y los argumentos de este artículo .

El dólar al público avanzó el martes cinco pesos o 0,3% en el Banco Nación, a $1.480 para la venta. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras se negoció a $1.482,02 para la venta (alza de 2,21 pesos o un 0,1%) y a $1.430,39 para la compra.

