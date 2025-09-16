Los bonos rebotan hasta el 5% y el riesgo país se mantiene en torno a los 1.200 puntos

El lunes pasado, el EMBI cerró en 1.231 unidades, en máximos desde octubre del año pasado

Los bonos soberano de la Argentina acentuaban la tendencia alcista este martes, en un marcado rebote después de una racha muy negativa que se consolidó tras la derrota electoral que sufrió la lista de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

Los bonos en dólares de Argentina -Globales y Bonares-estaban negociados esta tarde con alzas de hasta 5% en algunas emisiones como GD35, el AE38 y el AL29.

En promedio, los títulos hard dollar recuperaban un 3,6%, lo que redundaba en una baja de los rendimientos. El riesgo país de Argentina se asienta ahora cerca de los 1.200 puntos básicos, desde un cierre de 1.231 unidades el lunes, cuando anotó su nivel máximos desde el 4 de octubre del año pasado.

El economista Gustavo Ber observó que los activos argentinos se mueven “dentro del contexto volátil y donde prevalece la cautela, de ahí que los rebotes vienen siendo apenas efímeros”. En el caso de los bonos subrayó “una curva más invertida que refleja las serias preocupaciones de los inversores al anticiparse que de no normalizarse pronto el convulsionado escenario local podrían comenzar ya a cotizar directamente por paridad”.

Las acciones y los bonos argentinos recuperaron posiciones ante mejores expectativas en el plano financiero después de la presentación del Presupuesto 2026 que realizó anoche el presidente Javier Milei por cadena nacional.

El mandatario ratificó la base de superávit fiscal para la administración nacional, a la vez que anunció que se destinarán más recursos para gasto social, un ítem que debería facilitar el tratamiento legislativo de la llamada “ley de leyes”.

“En cuanto al financiamiento, el Presupuesto excluye transferencias del BCRA -como las transferencias de utilidades ejecutadas en abril de 2025- e incorpora una emisión de deuda por $288 billones, de la cual hasta un 18% podría realizarse en moneda extranjera. Además, el Artículo 55 elimina la referencia en la Ley 11.672 al Artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que exige que los canjes de deuda mejoren al menos dos de tres condiciones -capital, plazo y/o interés-, aunque no modifica la ley en sí, algo que algunos sostienen que ya había sido alterado por un decreto previo”, precisó Max Capital.

“El Presupuesto sugiere que el Gobierno podría estar preparándose tanto para emitir deuda en moneda extranjera como para lanzar un canje de deuda, posiblemente dirigido a los bonos 2030, que son los que concentran los mayores vencimientos de capital”, consideró Max Capital.

Todavía pesa en el mercado la incertidumbre acerca del stock de divisas disponible en reservas del Banco Central, tanto para defender un nivel determinado en la tasa de cambio como para el pago de los vencimientos de deuda soberana. El conteo bruto de reservas quedó debajo de los USD 40.000 millones, en su nivel más bajo desde el 17 de julio de 2025.

Al respecto, la semana pasada, el director del Banco Central, Federico Furiase, publicó en su cuenta en la red social “X” que la entidad monetaria cuenta con USD 22.000 millones para defender la banda superior dispuesta para la flotación del dólar y que los inversores solo “lo comprobarán si lo testean”.

“Según nuestras estimaciones, a esa fecha las reservas líquidas rondaban los USD 17.410 millones, aunque las tenencias de oro por USD 7.224 millones pueden haber sido incluidas para llegar a este número”, detalló Portfolio Personal Inversiones.

“Los inversores han ido bancarizando sus posiciones en moneda extranjera y han buscado opciones para rentabilizar esas posiciones. El año pasado fue el blanqueo el que generó los dólares y este año ha sido el libre acceso al mercado oficial de cambios para las personas físicas”, evaluó MegaQM.