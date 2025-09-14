Vuelve un clásico al mercado argentino: la nueva generación del Golf GTI llegará en 2026

Con la reciente octava generación, el Volkswagen Golf GTI volverá a Argentina en 2026

La apertura del mercado automotor argentino no sólo trajo y traerá nuevas marcas, sino que permitió a las automotrices argentinas recuperar modelos que por las restricciones que hubo entre 2020 y 2023, habían decidido dejar de ofrecer en el mercado argentino.

Lo que sucedió fue que se dejaron de importar muchos modelos económicos, porque son los que hacen más volumen de ventas pero a la vez los que menor rentabilidad le dan a las marcas, pero también le pasó lo mismo a algunos autos de gama media y alta, particularmente los que son muy específicos y tienen un universo acotado de compradores.

El Volkswagen Golf GTI es uno de estos últimos casos. Un auto de culto, un clásico deportivo que durante 50 años conquistó el corazón de los amantes de las sensaciones que sólo se pueden sentir cuando se conduce un “auto con alma”.

Infobae probó el nuevo Golf GTI en Austria y Alemania bajo todo tipo de condición climática y caminos

Parece una exageración, pero no lo es. Aunque sólo lo podrán confirmar quienes hayan podido conducir este modelo, el GTI siempre se ha caracterizado por su excelente relación peso/potencia/dimensiones, que le permitió a lo largo de las siete generaciones anteriores tener una aceleración notable, una respuesta al volante que pocos autos de ese tamaño pueden ofrecer y una firmeza en las suspensiones digna de admiración.

Aprovechando que Volkswagen lanzó al mercado internacional la generación 8, y que se empezará a fabricar en México en los próximos dos años, la filial argentina confirmó que está trabajando para que en la segunda mitad de 2026, el Golf GTI vuelva a las calles argentinas.

Por ese motivo, aprovechando el viaje a Munich para participar del IAA Mobility 2025, un grupo de periodistas argentinos fue invitado a probar durante tres días, una versión intermedia llamada Golf GTI Clubsport, que tiene una configuración de motor que le permiten alcanzar los 300 CV de potencia con un torque de 400 Nm, una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y una velocidad máxima limitada electrónicamente en 250 km/h.

Las butacas deportivas no sólo le dan caracter deportivo, aportan también una posición de manejo cómoda y firme para conducción en todo tipo de caminos

Por debajo está el GTI convencional, que es el que llegará a Argentina con una potencia de 265 CV y 370 Nm, y por encima está el GTI R, que además de tener 333 CV de potencia y 420 Nm tiene tracción en las cuatro ruedas con el sistema 4Motion de Volkswagen.

Recorrido

El recorrido planeado incluyó viajar con tres unidades desde Munich a Leogang, un pequeño poblado de 3.500 habitantes en el estado de Tyrol, en Austria.

Lo bueno del recorrido fue que el primer día, saliendo de Munich hacia el sureste, la lluvia sorprendió a la caravana justo cuando estaba entrando a una zona de velocidad libre en las famosas y únicas Autobahn alemanas.

Esa condición animó al instructor del grupo, que dirigía la caravana desde un VW Tyron, a probar el desempeño del GTI en piso mojado, y apenas apareció la señal circular atravesada con dos franjas en diagonal que liberan el límite de velocidad, el azul eléctrico del SUV simplemente desapareció de la vista de los tres GTI, invitando a sus seguidores a acelerar.

La primera parte del camino fue con lluvia, donde el Golf GTI mostró un desempeño seguro también en alta velocidad

El tramo demandó unos 5 minutos, en los que pasar de los 100 km/h a los que se circulaba y subir a 180 km/h fue cuestión de pocos segundos. El auto no manifestó ninguna dificultad dinámica, con una tenida segura y una respuesta a la dirección, acelerador y freno exactamente igual a la que tenía a baja velocidad.

Ya en Austria, y sin lluvia, el paso por cada pueblo requiere circular por muchos kilómetros a una velocidad máxima de entre 30 o 50 km/h. Entonces el GTI, puesto en modo eficiente, se adaptó a la densidad del tránsito y sus restricciones, demostrando que aunque es en auto para acelerar sin preocuparse, cuando tiene que circular a baja velocidad puede ser muy eficiente al configurar los modos de conducción.

Trepando

Al día siguiente la misión era completamente distinta. Con un sol brillando sobre los Alpes Austríacos, la caravana se dirigió a una trepada que perfectamente podría utilizarse para hacer una carrera tipo Pikes-Peak. ya que sube desde 800 hasta 2.300 msnm en poco más de 5 kilómetros de recorrido.

En el tablero, un sello muestra el rango de funcionamiento de los neumáticos 235/35 R19 que están diseñados para circular a 240 km/h

Ese fue el momento para probar la caja DSG de 7 marchas a través de las levas del volante, tanto en modo convencional como deportivo, y dentro de este paquete, en la versión Special que se visualiza en la pantalla con un ícono del legendario circuito de Nürburgring. La respuesta del motor en trepada, del freno en las horquillas de 180° que forman parte del camino sinuoso de ascenso y de la dirección al enfrentar cada una fue otra vez de notable desempeño.

Bajando

La bajada fue más divertida, porque para evitar el sobrecalentamiento de los frenos durante tantos kilómetros de descenso con velocidad, la técnica es dejar correr el auto entre horquilla y horquilla sin pisar el pedal del medio, lo que hacía mucho más intensa la frenada y rebajes en cada quiebre del camino.

El último rebaje, generalmente a segunda cuando el auto estaba ya doblando, era el freno complementario perfecto. Entraba sin subir las revoluciones más de 500 RPM y daba el golpe de freno motor justo que además lo dejaba listo con miras a la aceleración siguiente. El sincronismo de caja, motor y freno es destacado.

Las llantas de 19", el alerón trasero y las dos salidas de escape le dan al nuevo Golf GTI un carácter deportivo especial

El tercer día, regresando a Munich, tuvo los embotellamientos típicos e inevitables de un domingo de fines de verano, con muchos autos en las autopistas. Eso limitó la dinámica del viaje, pero no en los tramos de Autobahn, donde con piso seco y un día soleado, el GTI voló nuevamente, ahora por encima de los 200km/h.

El auto hace todo bien. El puesto de conducción, apoyado en dos generosas butacas integrales con todo tipo de regulación, permite tomar una posición de manejo cómoda pero de buena sujeción, como para viajar muchos kilómetros en autopistas pero también en caminos sinuosos.

Se destaca la capacidad de frenar “agachándose parejo”, no cabecea hacia el tren delantero al transferir peso con fuerza, y la tenida lateral en curvas prolongadas a alta velocidad. No hay que corregir la dirección, tanto sea soltando como reforzando el ánulo de volante. Se queda quieto y dobla sin deslizamientos ni inclinaciones. Esto se debe en gran parte también a los neumáticos de perfil bajo 235/35 R19, que complementan una geometría de suspensión diseñada a tal efecto.

a octava generación del Golf GTI es la más potente de la historia. En Argentina se venderá la del motor 2.0 litros turbo de 265 CV

En Alemania, el GTI tiene precios que van desde los 45.000 hasta los 55.000 euros dependiendo las versiones. No es un auto barato, por lo que en Argentina tendrá un precio más elevado aun, al menos mientras venga fabricado en Alemania por el arancel extra zona del 35% que debe tributar.

Cuando se empiece a fabricar en México, recién en 2027, el acuerdo de libre comercio entre ese país y Argentina debería permitir que baje y se acerque a los valores de comercialización en Europa.

Por el momento, la buena noticia es que en un mundo con autos donde lo que priman son las pantallas táctiles y la propulsión electrificada, el GTI volverá al mercado local el año próximo, y que a pesar del paso de las generaciones y la incorporación de mucha tecnología, el Golf GTI sigue siendo una “reivindicación del auto deportivo” de pura cepa.