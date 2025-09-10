Economía

Mercados: suben la Bolsa y los bonos en una rueda clave por la licitación del Tesoro

Los activos se recuperan parcialmente tras la derrota electoral del oficialismo. El S&P Merval sube 4%, a 1.800.000 puntos y los ADR en Wall Street escalan hasta 7%. Los títulos “hard dollar” ganan 1,1% en promedio

Los activos argentinos siguen volátiles en medio del clima electoral.

Los bonos y las acciones de Argentina se recuperaban de forma generalizada este miércoles luego de la brusca caída del lunes tras la derrota del Gobierno en una elección legislativa clave en la poderosa provincia de Buenos Aires.

El resultado adverso para el presidente libertario Javier Milei, previo a los comicios nacionales de medio término del mes que viene, crea un clima tenso en el mercado y pone en dudas la capacidad del oficialismo para mantener su programa económico con fuertes recortes de gastos para soportar el equilibrio fiscal.

A las 11.30 horas, el índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires ganaba un fuerte 4%, en los 1.800.000 puntos, en una plaza que se reacomoda de la brusca caída del 13,3% anotada a inicio de semana con el resultado de los comicios. En la víspera, este el referencial cayó un 0,3% tras operar mayormente en alza de manera intradiaria.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en los mercados de Nueva York se imponen las alzas, lideradas por Grupo Galicia, con un 7 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)

Por su parte, los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- avanzaban un 1,1% en promedio, tras recuperar más de 2% el martes, con un riesgo país en la zona de los 1.080 puntos básicos.

“Luego del shock negativo por el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el mercado local quedó nuevamente convulsionado y con una gran carga de incertidumbre de cara a las elecciones nacionales de octubre”, reportó Capital Markets Argentina.

“Justamente en este mes y medio que falta será interesante ver si el Gobierno mantiene la estrategia actual de tasas muy altas en términos reales para contener la inflación y el tipo de cambio, aún a costa de que la actividad siga mostrando claros síntomas de estancamiento, o se decanta por una nueva estrategia”, señaló.

El Tesoro licitará este miércoles tres Letras Lecap, una Letra TAMAR a diciembre 2025, un Boncer cupón cero y dos dollar linked (D31O5 y TZVD5). “Los vencimientos (de deuda interna) ascienden a cerca de 7,2 billones de pesos”, indicó el Grupo SBS.

La portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, expresó que “el personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país.

“Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación.“, añadió en un posteo en la red social ”X".

En la plaza cambiaria, el dólar interbancario sube a 1.422 pesos, luego de alcanzar el lunes valores cercanos al techo de la banda de intervención fijada por el Banco Central.

Los negocios a futuro promediaban valores de 1.509 unidades para finales de octubre y de 1.599 para la liquidación a fin del 2025.

“Para el éxito del programa económico resulta imprescindible no sólo el equilibrio fiscal en todos los niveles de Gobierno, sino también mejorar en forma importante los niveles de competitividad de la economía a través de la concreción de reformas clave, como la tributaria”, expresó en un informe el IERAL de la Fundación Mediterránea.

Portfolio Personal Inversiones observó que “hasta el 26 de octubre, vale destacar que Argentina debe pagar USD 1.250 millones a organismo internacionales y USD 860 millones al FMI -en la primera semana de noviembre-. Aún más importante, USD 13.200 millones de la liquidez del BCRA corresponden a encajes de depósitos en dólares, lo que reduce significativamente el poder de fuego ‘efectivo’ a aproximadamente USD 5.000 millones. Si bien el BCRA cuenta con una posición en oro relevante -alrededor de USD 7.000 millones- desprenderse de este activo podría interpretarse más como una señal de debilidad que dé fortaleza”.

“Creemos que de aquí en mas la situación es muy desafiante para el Gobierno, que deberá afrontar costos sea cual sea el rumbo que tome, y deberá administrarlos. Consideramos que será clave seguir la dinámica del dólar y ver qué hace el Gobierno si la cotización presiona sobre el techo de la banda, considerando que si bien hay reservas liquidas en el BCRA para hacer frente a presiones, las reservas netas son negativas ya que las liquidas se vieron apalancadas por el préstamo del FMI”, explicó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

