Jornada financiera: el dato de inflación respaldó un firme rebote de precios para acciones y bonos

Los activos argentinos subieron en la Bolsa local y Wall Street.

Mientras el presidente Javier Milei procura recuperar la iniciativa política después de la derrota de La Libertad Avanza a manos de la peronista Fuerza Patria en los comicios legislativos bonaerenses, la estabilización del dólar y las tasas en pesos, más un positivo dato de inflación de agosto, contribuyeron a otra rueda de recuperación para los activos bursátiles.

El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires ganó un fuerte 5,6%, en los 1.825.228 puntos, en una plaza que se reacomodó luego de la brusca caída del 13,3% anotada a inicio de semana con el resultado de los comicios. En la víspera, este el referencial cayó un 0,3% tras operar mayormente en alza de manera intradiaria.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en los mercados de Nueva York se impusieron las alzas, lideradas por Banco Macro (+7,4%), Grupo Galicia (+6,7%) e YPF (+6,7%, a USD 28,67)

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Tal como estimaban las consultoras privadas, la inflación de agosto fue de 1,9% -cuarto mes consecutivo debajo de 2%- y acumuló un 33,6% en los últimos doce meses, según informó este miércoles el INDEC. A su vez, el acumulado de los ocho meses del 2025 refleja un alza de precios del 19,5%. El número de julio también había ascendido a 1,9%, lo que muestra que en agosto la tendencia inflacionaria se mantuvo.

“Sigue mejorando la dinamica de las ruedas. El dólar sigue estable y no se nota intervención en el oficial. Tuvimos IPC de agosto en 1,9% (nucleo en 2%) por lo cual el pass through sigue siendo muy poco", ponderó Nicolás Cappella, analista del Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

En sintonía con el recorte de rendimientos de los REPO, donde el Banco Central tomó fondos a una tasa de 35% nominal anual, las tasas de caución -préstamos bursátiles de muy corto plazo entre privados- cedieron a 35,5% nominal anual a un día de plazo, y a 36% a siete días. Se trata de rendimientos más cercanos a la inflación esperada para los próximos doce meses.

“Crecen las alertas por el posible impacto de la reciente volatilidad del dólar y de las tasas de interés en pesos sobre los precios de septiembre. La incertidumbre se intensificó luego del revés electoral del Gobierno en la Provincia de Buenos Aires, que generó movimientos bruscos en los activos financieros y reavivó temores inflacionarios”, comentó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- avanzaron un 1,5% en promedio, tras recuperar más de 2% el martes, con un riesgo país en la zona de los 1.050 puntos básicos.

La portavoz del FMI (Fondo Monetario Internacional), Julie Kozack, expresó que “el personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país".

Max Capital observó que “el mensaje fue difundido dos días después de la elección en la provincia de Buenos Aires como una señal de respaldo al equipo económico, aún tras la venta de más de USD 500 millones por parte del Tesoro la semana previa para contener la volatilidad cambiaria y ‘brindar liquidez y permitir el buen funcionamiento del mercado’”.

“continúa prevaleciendo la cautela entre los agentes económicos, más allá de la volatilidad de los activos financieros, dentro de escenario donde el dólar se presenta desafiantemente cerca del techo de la banda y las tasas de interés continúan niveles elevados. El contexto político-económico en esta etapa electoral sigue contribuyendo a que la actividad económica continúe perdiendo ritmo, y así se vea afectado el humor social”, afirmó Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

El dólar al público cerró a $1.435 para la venta en el Banco Nación, con un aumento de diez pesos o 0,7 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.433,79 para la venta (alza de 94 centavos o 0,1%) y $1.382,19 para la compra.

En una rueda de negocios con un volumen operado de USD 387,2 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió siete pesos o un 0,5%, a 1.423,50 pesos. “En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $68,50, contra $19,50 de aumento en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Los dólares financieros -implícitos en activos bursátiles que operan en simultáneo en el mercado local y el exterior- cedieron entre cinco y seis pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos cayó a $1.430,68 (-0,4%), mientras que el dólar MEP es pactado a $1.425,22 (-0,4%).

Los contratos de dólar futuro -en pesos atados a la evolución del tipo de cambio oficial- terminaron con una caída generalizada, a excepción de las posturas para el cierre de septiembre, en $1.446,50 (+0,1% o un peso). Los contratos con vencimiento a fin de octubre -pasadas las elecciones legislativas- marcaron un precio de $1.502,50, con baja de 8,50 pesos o 0,6%, apenas por encima del techo de la banda de libre flotación, en los $1.500 para el cierre del próximo mes.

El dólar informal o blue acompañó la leve tendencia alcista de las cotizaciones mayorista y minorista en el segmento formal, con una ganancia de cinco pesos o 0,4%, a $1.390 para la venta, lo que aún mantuvo al billete marginal como el más barato del mercado.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron USD 97 millones, a 40.396 millones de dólares.