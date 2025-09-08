Economía

Cuál es el gigante regional en el que invierte Amazon con la intención de competir con Mercado Libre

Según Bloomberg, la operación le permitirá al gigante de Jeff Bezos obtener acceso a una importante red logística que le ayudará a competir con el líder del comercio electrónico en América Latina

Guardar
El gigante global del comercio
El gigante global del comercio electrónico, atento a sus negocios y competidores en la región (REUTERS/Gustavo Graf/File Photo)

Amazon adquirió una participación en la empresa de reparto colombiana Rappi, una asociación estratégica que une la infraestructura minorista y tecnológica del gigante del comercio electrónico con una de las empresas de reparto más conocidas de América Latina.

Obtener acceso a la red logística de Rappi podría ayudar a Amazon a competir con el peso pesado del comercio electrónico regional Mercado Libre. Para Rappi, la asociación supone el respaldo del minorista en línea más grande de Norteamérica y oportunidades para aprovechar sus redes logísticas y de computación en la nube.

La inversión inicial —un bono convertible de USD 25 millones, según una persona familiarizada con la transacción— es pequeña para Amazon. Sin embargo, el acuerdo otorga a la empresa con sede en Seattle el derecho a comprar hasta el 12% de Rappi mediante garantías si se cumplen ciertos plazos, según la persona, que solicitó el anonimato debido a la confidencialidad de los términos del acuerdo. Las cifras podrían cambiar.

Rappi es de una las
Rappi es de una las apps de delivery más populares en Perú. Foto: Perú Retail

Los portavoces de Amazon y Rappi declinaron hacer comentarios.

En los últimos años, Amazon ha adquirido el hábito de utilizar garantías para realizar inversiones directas en socios, incluidas aerolíneas, un distribuidor de comestibles y fabricantes de productos electrónicos, en un intento por obtener más ganancias si el negocio de Amazon aumenta la fortuna de su socio.

Rappi fue fundada en 2015 y se ha vuelto omnipresente desde México hasta Chile con su oferta “Turbo”, una promesa de entregar todo, desde vino blanco hasta pasta de dientes, en menos de 10 minutos. La compañía también realiza entregas desde restaurantes y se ha expandido al sector financiero, creando una billetera digital y obteniendo la aprobación regulatoria en países como Colombia para ofrecer tarjetas de crédito y cuentas de ahorro.

Rappi cuenta con el respaldo de un rango de inversionistas de renombre, entre ellos SoftBank Group Corp., Sequoia Capital y T. Rowe Price. El año pasado, Simón Borrero, cofundador y director ejecutivo de Rappi, dijo que la empresa podría salir a bolsa en 2025, posiblemente en Nueva York. Bloomberg reportó el mes pasado que Rappi había conseguido un préstamo de USD 100 millones del Banco Santander y Kirkoswald Capital Partners.

El CEO y fundador de
El CEO y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín (EFE/ Isaac Fontana)

La inversión de Amazon en Rappi fortalece los vínculos comerciales existentes. Rappi es cliente de Amazon Web Services, el proveedor de servicios en la nube. En México, Amazon ofrece a los miembros de su programa Prime un año de envíos gratis a través de Rappi.

Préstamos de Santander

Días atrás se conoció que Rappi obtuvo un préstamo de USD 100 millones de Banco Santander y Kirkoswald Capital Partners, lo que marca la mayor financiación de deuda desde la fundación de la empresa colombiana de reparto hace una década.

La línea de crédito senior garantizada a cuatro años servirá para refinanciar y cubrir las necesidades de capital circulante de Rappi, que busca expandirse en el competitivo mercado de reparto de la región, según informó la empresa en un comunicado.

El financiamiento llega en un momento en que muchas startups latinoamericanas en fase de crecimiento han recurrido cada vez más a la deuda en un entorno de financiación más difícil. Si bien el gasto en capital de riesgo ha disminuido a nivel mundial, el panorama de las startups jóvenes de América Latina se ha visto especialmente afectado.

La empresa alcanzó una valoración de USD 5.250 millones en julio de 2021, pero la última ronda de financiación pone de relieve cómo está aprovechando nuevas fuentes de capital para sostener su expansión y gestionar sus operaciones.

Con información de Bloomberg

Temas Relacionados

AmazonMercado LibreRappiComercio electrónicoAmérica LatinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El dólar oficial escaló a $1.425 en una rueda volátil donde se aproximó al techo de la banda de flotación

La divisa avanzó 45 pesos o 3,3% en el Banco Nación, tras tocar un máximo intradiario de $1.460. Cuáles son las expectativas para la divisa de cara a los comicios de octubre

El dólar oficial escaló a

A la espera del iPhone 17 “liviano”: ¿qué podría pasar con el precio de las acciones de Apple y su valor de mercado?

Mañana, la “manzanita” presentará su muevo tanque móvil. Las características que podría tener lo que se supone será el primer smartphone “Air” de la marca y que podría pasar con el market cap de la empresa

A la espera del iPhone

La industria y la construcción se frenaron en julio y confirman la falta de reactivación

En julio, la construcción retrocedió 1,8% y la industria 2,3% en la medición mensual. La menor demanda interna y la inversión frenan la actividad

La industria y la construcción

Se va otra multinacional de Argentina y dos gigantes del agro comprarán la mitad de la mayor productora de fertilizantes

Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas se quedarán con la participación que Nutrien tenía en Profertil por USD 600 millones. El acuerdo ya está hecho, pero la operación se concretará antes de fin de año

Se va otra multinacional de

De cuánto es la AUH de ANSES en septiembre 2025

Con el inicio de septiembre entraron en vigencia los nuevos valores tras el aumento automático definido por ANSES. Estos son los montos y el calendario de pago

De cuánto es la AUH
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luego de tres horas en

Luego de tres horas en alerta a tres cuadras del Congreso, descartaron la fuga de un gas en una cámara de electricidad

Santa Fe entra en la recta final para aprobar la nueva Constitución: qué modificaciones se hicieron y cuándo se jura

El dólar oficial escaló a $1.425 en una rueda volátil donde se aproximó al techo de la banda de flotación

Juicio por filicidio en Salta: condenaron a prisión perpetua a la madre de Leonel Francia

Confirmaron la condena a un agente de tránsito por exigir coimas a un matrimonio para evitar un acarreo en CABA

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Pakistán firmaron

Estados Unidos y Pakistán firmaron un acuerdo de 500 millones de dólares para la explotación de minerales críticos

El jefe de gabinete de Zelensky y Marco Rubio conversaron tras el ataque al edificio gubernamental en Kiev

Más de 500.000 personas fueron afectadas por el terremoto en Afganistán, alertó UNICEF

El dólar extiende su caída tras débil informe de empleo en Estados Unidos

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

TELESHOW
Sofía Calzetti, la pareja del

Sofía Calzetti, la pareja del Kun Agüero, habló sobre su relación con Giannina Maradona

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posbile regreso de Juana y sus hermanas

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo