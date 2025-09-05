Economía

Subastan diamantes, joyas y alhajas de oro online: cuánto cuestan y cómo participar

Banco Ciudad difundió fechas y condiciones de sus próximos remates digitales, que incluyen gemas, perlas, relojes y colgantes exclusivos

El cronograma incluye subastas de
El cronograma incluye subastas de diamantes, perlas, gemas y relojes de oro con precios base desde $5.000

El Banco Ciudad organizó una nueva serie de subastas online de alhajas, relojes y piedras preciosas, que se llevarán a cabo en septiembre y octubre. La entidad destacó que se trata de piezas únicas con bases accesibles y que los remates están abiertos a joyeros, coleccionistas, diseñadores de moda y público en general.

Las jornadas se realizarán de manera digital a través de la plataforma subastas.bancociudad.com.ar, lo que permite ofertar desde una computadora, un teléfono celular o una tablet. Las inscripciones cierran 48 horas hábiles antes de cada fecha y requieren el pago de un monto de caución variable, que depende de las condiciones de cada subasta.

Cronograma de subastas

El cronograma oficial comenzó con la convocatoria al remate del 15 de septiembre a las 11 h, en el que se pondrán en juego 4 lotes compuestos por relojes, anillos, encendedores y pulseras. Las bases parten desde los $10.000 y el catálogo completo ya está disponible en línea.

El 23 de septiembre a las 11 h se rematarán 12 lotes de diamantes, con precios base desde $470.000. Ese día, la subasta se centrará exclusivamente en piedras preciosas.

El 24 de septiembre a las 12 h se abrirán 11 lotes de anillos, relojes y colgantes realizados en oro y con piedras preciosas. En esa jornada sobresale un reloj Lanco de oro 18k con caja y pulsera articulada, que sale con un precio base de $1.850.000.

Los interesados deben inscribirse hasta
Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles antes de cada remate y pagar una caución

El 29 de septiembre a las 11 h será el turno de 9 lotes de relojes, anillos y alfileres, con precios iniciales desde $5.000. Entre ellos, se destaca un reloj lepine Longines de oro 18k, carga manual con tapa, con base de $1.500.000.

La agenda continuará en octubre. El 10 de octubre a las 11 h se rematarán 6 lotes de perlas de cultivo, con precios base desde $10.000.

Finalmente, el 14 de octubre a las 11 h se presentarán 9 lotes de gemas para joyería, entre ellas cuarzos, diamantes, nácar, amatistas y citrinas. Los valores de partida estarán desde $5.000.

Ejemplos destacados

El cronograma incluye piezas de alto valor que se diferencian por su calidad y diseño. Entre las más llamativas aparece el reloj Lanco de oro 18k con caja y pulsera articulada, tasado en $1.850.000 como base de subasta. También resalta el reloj lepine Longines de oro 18k, carga manual con tapa, que se ofrece en $1.500.000.

Las subastas digitales permiten participar
Las subastas digitales permiten participar en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a internet

Además de estas piezas, se incluyen lotes de diamantes con precios que comienzan en $470.000 y una amplia variedad de anillos y colgantes en oro con piedras preciosas. Las perlas de cultivo y las gemas de diversos tipos completan la oferta.

Inscripción y requisitos

Para participar en cualquiera de las jornadas, los interesados deben completar un proceso de seis pasos. En primer lugar, necesitan contar con un dispositivo electrónico con conexión Wi-Fi. El segundo paso es registrarse como usuario en la plataforma subastas.bancociudad.com.ar desde la opción “Iniciar sesión”, utilizando las credenciales de Autogestión.

Luego deben ingresar a la subasta de interés, leer las condiciones de venta y realizar la transferencia del monto de caución correspondiente. Una vez acreditada la operación, los participantes reciben un correo electrónico de habilitación que les permite empezar a ofertar.

El sistema digital ofrece fotografías y descripciones detalladas de cada lote, lo que brinda transparencia y accesibilidad a los compradores potenciales.

El Banco Ciudad difunde en
El Banco Ciudad difunde en su plataforma digital fotos y descripciones completas de cada lote antes de cada subasta

Fechas límite de inscripción

Dado que la inscripción se cierra 48 horas hábiles antes de cada jornada, los plazos para anotarse quedan de la siguiente manera:

  • Subasta del 15/09: hasta el 11/09.
  • Subasta del 23/09: hasta el 19/09.
  • Subasta del 24/09: hasta el 22/09.
  • Subasta del 29/09: hasta el 25/09.
  • Subasta del 10/10: hasta el 08/10.
  • Subasta del 14/10: hasta el 10/10.

Modalidad de subastas públicas

El Banco Ciudad subraya que la modalidad digital permite elegir entre objetos de distintos rubros, no solo alhajas, sino también inmuebles, rodados y objetos varios. El mecanismo de puja online es ágil y seguro, y puede seguirse en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a internet.

El remate digital de alhajas y piedras preciosas se presenta como una oportunidad para joyeros, coleccionistas y diseñadores de indumentaria, ya que incluye gemas y perlas de cultivo que pueden utilizarse en orfebrería y diseño.

