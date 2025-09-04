Economía

Más de 3.500 usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados pidieron subsidios en las tarifas de luz y gas

La Secretaría de Energía detectó maniobras fraudulentas para acceder a beneficios en las facturas de servicios en zonas residenciales exclusivas mediante modificaciones en los datos declarados a organismos oficiales

Guardar
En mayo, gracias a la
En mayo, gracias a la recategorización por geolocalización realizada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se había excluido del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios de Energía) a 15.518 usuarios de manifiesta capacidad de pago

La Secretaría de Energía suspendió el acceso al régimen de subsidios en las tarifas de luz y de gas a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo identificados en barrios cerrados, countries de Zona Norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el barrio porteño de Puerto Madero.

Tras los controles realizados durante agosto, se detectaron inscripciones y reinscripciones fraudulentas en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE): estos titulares modificaron datos en sus declaraciones juradas para acceder a subvenciones mayores en sus boletas finales, informó Energía a través de un comunicado.

La Secretaría precisó: “Durante el mes de agosto, se identificaron y excluyeron del régimen de subsidios energéticos a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte y el barrio Puerto Madero”. El área técnica responsable señaló que la exclusión se efectuó luego de comprobar que estos beneficiarios intentaron eludir el sistema de recategorización dispuesto por el Ministerio de Economía en mayo, cuando una etapa previa del operativo ya había dejado fuera del registro a 15.518 usuarios con manifiesta capacidad de pago.

El sistema de cruce de
El sistema de cruce de datos permitió encontrar 3.578 intentos de reinscripción fraudulenta, según la Secretaría de Energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de este grupo, según la Secretaría, “3.578 de estos usuarios intentaron reinscribirse de manera fraudulenta, modificando datos en sus declaraciones juradas para volver a acceder al beneficio”. Para verificar estas maniobras, los equipos de fiscalización emplearon herramientas de geolocalización junto con análisis masivo de información catastral y tributaria. Así, aseguran que los subsidios energéticos lleguen exclusivamente a quienes los necesitan.

Infobae ya había indicado en mayo que la utilización de geolocalización llevó al Gobierno a recortar subsidios energéticos a más de quince mil usuarios de Puerto Madero y diversos barrios cerrados del AMBA. En esa oportunidad, el objetivo declarado fue depurar el padrón de beneficiarios bajo el nuevo esquema segmentado.

En junio, este medio consignó que la administración mantuvo en parte la asistencia en tarifas incluso para hogares de ingresos elevados hasta octubre. Esta decisión integró una estrategia provisoria frente al contexto inflacionario y para evitar incrementos abruptos en las facturas.

Posteriormente, a principios de este mes, una nueva nota de este medio confirmó que el Gobierno rehabilitó subsidios para hogares de mayores ingresos, con la meta de atenuar el traslado de los aumentos tarifarios al índice de precios minoristas.

La subvención estatal permite que los hogares de menores ingresos accedan a una tarifa reducida, componente de la factura junto con distribución, transporte e impuestos. Actualmente, los usuarios se agrupan en tres niveles: Nivel 1 (ingresos altos) abona el costo pleno; Nivel 2 (ingresos bajos); y Nivel 3 (ingresos medios). Estas categorías se determinan según los ingresos declarados frente a la Canasta Básica Total (CBT)publicada por el Indec. El Gobierno estableció que este invierno todos los usuarios cuenten con subsidios, incluidos los de ingresos altos.

el Gobierno rehabilitó subsidios
el Gobierno rehabilitó subsidios para hogares de mayores ingresos, con la meta de atenuar el traslado de los aumentos tarifarios al índice de precios minoristas (AP Foto/Jose Luis Magana)

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, explicó la dinámica invernal: “El costo de energía sube mucho en invierno. El gas se incrementa por el consumo, pero también la electricidad, porque el gas barato usado para generar electricidad pasa a emplearse en hogares para calefacción. Así, queda menos gas disponible para generación eléctrica, lo que obliga a importar GNL o utilizar gasoil, que puede costar cinco veces más que el gas natural. Por eso, el costo se incrementa de manera significativa. El subsidio no es total y no hemos conseguido trasladar al consumidor el 100% del costo”.

A través de su comunicado oficial, la Secretaría de Energía aclaró: “El Gobierno continuará avanzando en la identificación de barrios cerrados y countries del interior del país para extender estos controles a nivel federal, asegurando un sistema más justo y transparente”. Adelantó que el monitoreo seguirá fundamentado en el uso de herramientas tecnológicas y cruces de información catastral y fiscal, y reiteró que la política mantiene como principios la eficiencia, equidad y transparencia en el uso de recursos públicos.

“Se reafirma el compromiso de cuidar los recursos públicos y de que los subsidios se asignen de manera eficiente, llegando únicamente a quienes realmente los requieren”, concluyó el documento de la Secretaría de Energía.

Chubut eliminó impuestos y aranceles

La venta de insumos para

Ajuste fiscal: tras un mes

Cayeron las compras con tarjeta

