Dólar hoy: la cotización oficial reacciona con bajas tras el anuncio de que el Gobierno intervendrá en el mercado

El Gobierno anunció que intervendrá desde hoy en el mercado cambiario para calmar al dólar. El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno , dio a conocer el giro en la política cambiaria a través de las redes sociales.

El dólar oficial inicia la jornada en $1.385, el precio al que cerró ayer lunes, al igual que el dólar tarjeta, que se mantiene en $1.800. El dólar blue arranca en $1.355. Por su parte, el dólar MEP se ubica en $1.377,46 y el contado con liquidación en $1.384,26, ambos sin cambios en la última rueda. Estas cifras marcan el punto de partida para una nueva sesión en el mercado cambiario.

La cotización mayorista del dólar , que había tocado los $1.400 para la venta a principios de esta rueda según datos de Reuters, reacciona con bajas luego del anuncio de que habrá intervención oficial.

