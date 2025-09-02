Economía

Dólar hoy: la cotización oficial reacciona con bajas tras el anuncio de que el Gobierno intervendrá en el mercado

Tras una nueva suba del dólar en el día de ayer, el Tesoro reveló que empezará a participar de la rueda cambiaria. Esto contradice el esquema de bandas de flotación y desinfla los precios

14:32 hsHoy

Retrocede el dólar mayorista

La cotización mayorista del dólar, que había tocado los $1.400 para la venta a principios de esta rueda según datos de Reuters, reacciona con bajas luego del anuncio de que habrá intervención oficial.

14:31 hsHoy

Así empezaron el día las cotizaciones del dólar

El dólar oficial inicia la jornada en $1.385, el precio al que cerró ayer lunes, al igual que el dólar tarjeta, que se mantiene en $1.800. El dólar blue arranca en $1.355. Por su parte, el dólar MEP se ubica en $1.377,46 y el contado con liquidación en $1.384,26, ambos sin cambios en la última rueda. Estas cifras marcan el punto de partida para una nueva sesión en el mercado cambiario.

14:29 hsHoy

El Gobierno anunció que va a intervenir en el mercado cambiario

Así lo adelantó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de las redes sociales. Se da luego de dos meses de volatilidad en la previa electoral

Matías Barbería

Por Matías Barbería

El Gobierno va a participar
El Gobierno va a participar del mercado de cambios (Reuters)

El Gobierno anunció que intervendrá desde hoy en el mercado cambiario para calmar al dólar. El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, dio a conocer el giro en la política cambiaria a través de las redes sociales.

