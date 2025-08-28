Desde septiembre los jubilados tendrán cuenta remunerada y descuentos en supermercados: cómo acceder a los beneficios

El 5% de devolución se aplica en supermercados como Carrefour, ChangoMás, Coto, Jumbo y Vea (Bloomberg)

A partir del 1° de septiembre, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) contarán con dos beneficios que apuntan a mejorar su capacidad de consumo: la remuneración diaria de sus cuentas y descuentos en las principales cadenas de supermercados del país.

Desde el lunes, el dinero depositado en las cuentas de los jubilados y pensionados comenzará a generar un rendimiento adicional. Según informó el BNA, los saldos tendrán una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32%, con acreditación diaria de los intereses. Este beneficio se aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Ese rendimiento se pagará sobre un saldo de hasta $500.000. Esto significa que, si un jubilado mantiene su haber mensual depositado en la cuenta, recibirá un interés diario que se irá sumando a su saldo disponible. El objetivo, informaron desde Anses, es ofrecer una alternativa segura y sencilla para que los beneficiarios puedan conservar sus fondos y obtener un rendimiento extra sin complicaciones.

Pasando en limpio, sólo con tener el dinero depositado en sus cuentas, los jubilados y pensionados que cobren a través del Banco Nación tendrán un ingreso extra todos los días.

Reintegro en supermercados

Además, los jubilados y pensionados que utilicen la aplicación BNA+ tendrán acceso a un reintegro exclusivo en supermercados. La promoción estará vigente de lunes a viernes y consistirá en un 5% de devolución en las compras realizadas con tarjeta de débito Mastercard o con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación, siempre que el pago se haga a través de la billetera digital BNA+ MODO.

El beneficio tendrá un tope de reintegro de hasta $5.000 por semana, lo que representa un máximo acumulable de $20.000 al mes por usuario. De esta manera, los jubilados podrán recuperar parte del dinero gastado en productos de consumo masivo.

La aplicación BNA+ es requisito indispensable para acceder a las promociones y controlar los intereses acreditados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promoción estará disponible en las principales cadenas de supermercados del país: Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Además, se podrá combinar con otras promociones vigentes, lo que incrementa el ahorro potencial en cada compra.

Requisitos para acceder

Para utilizar los beneficios, los jubilados y pensionados deberán contar con la aplicación BNA+ instalada en su teléfono celular. Según datos del Banco Nación, actualmente solo el 60% de quienes cobran sus haberes en la entidad tiene la aplicación activa.

El registro es gratuito y se realiza únicamente con el DNI. La app permite no solo acceder a este tipo de descuentos, sino también visualizar en tiempo real los intereses acreditados por la remuneración de la cuenta y otras promociones, como las de la Semana Nación.

Para aprender a descargarla y utilizarla, el Banco Nación habilitó un sitio con simuladores y guías prácticas: www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS.

Paso a paso para aprovechar los beneficios

Descargar BNA+: la aplicación está disponible para Android e iOS. El alta se realiza con el DNI. Asociar la cuenta y las tarjetas: es necesario vincular la tarjeta de débito Mastercard o las tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA. Pagar con BNA+ MODO: al hacer las compras en supermercados adheridos, seleccionar el pago con MODO para acceder al reintegro. Controlar los reintegros: los descuentos se acreditan en la cuenta asociada al usuario, con el tope semanal estipulado. Mantener saldo en la cuenta: para generar intereses, basta con conservar dinero depositado hasta el límite de $500.000. Los rendimientos se acreditan de forma diaria.

En síntesis, a partir de septiembre los jubilados y pensionados que cobren en el Banco Nación tendrán cuentas que rinden intereses y descuentos en alimentos y productos de consumo masivo, siempre que utilicen la aplicación BNA+.