Desde septiembre los jubilados tendrán cuenta remunerada y descuentos en supermercados: cómo acceder a los beneficios

A partir del 1° de septiembre, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) contarán con dos beneficios que apuntan a mejorar su capacidad de consumo: la remuneración diaria de sus cuentas y descuentos en las principales cadenas de supermercados del país.
Desde el lunes, el dinero depositado en las cuentas de los jubilados y pensionados comenzará a generar un rendimiento adicional. Según informó el BNA, los saldos tendrán una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32%, con acreditación diaria de los intereses. Este beneficio se aplicará automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Ese rendimiento se pagará sobre un saldo de hasta $500.000. Esto significa que, si un jubilado mantiene su haber mensual depositado en la cuenta, recibirá un interés diario que se irá sumando a su saldo disponible. El objetivo, informaron desde Anses, es ofrecer una alternativa segura y sencilla para que los beneficiarios puedan conservar sus fondos y obtener un rendimiento extra sin complicaciones.
Pasando en limpio, sólo con tener el dinero depositado en sus cuentas, los jubilados y pensionados que cobren a través del Banco Nación tendrán un ingreso extra todos los días.
Reintegro en supermercados
Además, los jubilados y pensionados que utilicen la aplicación BNA+ tendrán acceso a un reintegro exclusivo en supermercados. La promoción estará vigente de lunes a viernes y consistirá en un 5% de devolución en las compras realizadas con tarjeta de débito Mastercard o con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación, siempre que el pago se haga a través de la billetera digital BNA+ MODO.
El beneficio tendrá un tope de reintegro de hasta $5.000 por semana, lo que representa un máximo acumulable de $20.000 al mes por usuario. De esta manera, los jubilados podrán recuperar parte del dinero gastado en productos de consumo masivo.
La promoción estará disponible en las principales cadenas de supermercados del país: Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Además, se podrá combinar con otras promociones vigentes, lo que incrementa el ahorro potencial en cada compra.
Requisitos para acceder
Para utilizar los beneficios, los jubilados y pensionados deberán contar con la aplicación BNA+ instalada en su teléfono celular. Según datos del Banco Nación, actualmente solo el 60% de quienes cobran sus haberes en la entidad tiene la aplicación activa.
El registro es gratuito y se realiza únicamente con el DNI. La app permite no solo acceder a este tipo de descuentos, sino también visualizar en tiempo real los intereses acreditados por la remuneración de la cuenta y otras promociones, como las de la Semana Nación.
Para aprender a descargarla y utilizarla, el Banco Nación habilitó un sitio con simuladores y guías prácticas: www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS.
Paso a paso para aprovechar los beneficios
- Descargar BNA+: la aplicación está disponible para Android e iOS. El alta se realiza con el DNI.
- Asociar la cuenta y las tarjetas: es necesario vincular la tarjeta de débito Mastercard o las tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA.
- Pagar con BNA+ MODO: al hacer las compras en supermercados adheridos, seleccionar el pago con MODO para acceder al reintegro.
- Controlar los reintegros: los descuentos se acreditan en la cuenta asociada al usuario, con el tope semanal estipulado.
- Mantener saldo en la cuenta: para generar intereses, basta con conservar dinero depositado hasta el límite de $500.000. Los rendimientos se acreditan de forma diaria.
En síntesis, a partir de septiembre los jubilados y pensionados que cobren en el Banco Nación tendrán cuentas que rinden intereses y descuentos en alimentos y productos de consumo masivo, siempre que utilicen la aplicación BNA+.