Dólar en alza: a cuánto cotiza en los principales bancos

Hay diferencias de hasta 62 pesos entre el valor de compra y venta según la entidad seleccionada

Las fluctuaciones recientes en el mercado concentran la atención sobre el comportamiento del dólar y la reacción de las entidades financieras. La dinámica de los últimos días quedó reflejada en la evolución de los precios al consumidor y en la operatoria de los principales bancos del sistema, donde la cotización ascendió hasta niveles inéditos. El miércoles 25 de agosto, la cotización ofrecida por las instituciones mostró picos que despertaron inquietud entre clientes e inversores.

La información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejó una marcada heterogeneidad en los precios minoristas. El BCRA difunde diariamente los tipos de cambio informados por un grupo de bancos, permitiendo identificar en cada jornada las oscilaciones dominantes. Así, el valor del dólar alcanzó los 1.370 pesos en varias entidades, mientras parte del segmento financiero ajustó sus estrategias ante un escenario de incertidumbre.

En la franja de las 15 horas del lunes, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ofreció una cotización de compra de 1.330 pesos y de venta de 1.370 pesos. Por su parte, el Banco de la Nación Argentina marcó una posición menor, con 1.320 pesos en la compra y 1.360 en la venta. Este comportamiento se replicó en otros bancos líderes, aunque las diferencias fueron evidentes al comparar la evolución entre las opciones electrónicas y las disponibles en las ventanillas.

El segmento digital cobró relevancia por los movimientos que registraron plataformas como Brubank S.A.U., que en el horario señalado cotizó el dólar a 1.335 pesos para la compra y 1.365 para la venta. Banco Santander Argentina S.A., en tanto, mantuvo precios en el rango de 1.325 (compra) y 1.365 (venta), mostrando cómo la competencia entre entidades impactó sobre el tipo de cambio minorista.

Muchos operadores detectaron que la dispersión entre los valores de ventanilla y los del canal electrónico alteró tradicionales estrategias de cobertura, en medio de reportes que atribuyen la dinámica a factores exógenos y a decisiones institucionales.

El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. se destacó entre los bancos internacionales, al operar con un tipo de cambio de compra de 1.315 pesos y de venta de 1.377 pesos, ubicándose en el extremo superior de la tabla en el horario considerado. Banco Macro S.A. registró variaciones más acotadas, operando a 1.333 y 1.373 respectivamente. En paralelo, Banco Piano S.A. fijó su oferta en 1.325 pesos para la compra y 1.365 para la venta, parámetros que reflejan su apuesta por mantener niveles competitivos ante la volatilidad vigente.

El cuadro de cotizaciones del BCRA exhibió diferencias notables también en bancos como Banco BBVA Argentina S.A. (1.330 compra y 1.370 venta), Banco Supervielle S.A. (1.334/1.374), Banco de la Ciudad de Buenos Aires (1.325/1.375), y Banco Hipotecario S.A. (1.335/1.370). Además, Banco Credicoop Cooperativo Limitado participó con una cotización de 1.330 en la compra y 1.370 en la venta, manteniéndose en línea con el promedio del sector.

El avance en la cotización del dólar minorista se produjo en el marco de jornadas marcadas por el aumento de la volatilidad financiera y por movimientos especulativos que modificaron el pulso habitual de las mesas de dinero. La incertidumbre se multiplicó por la repercusión de episodios recientes de alto impacto en la dinámica política y corporativa, condicionando las operaciones del día a día.

Integrantes del mercado subrayaron que la disparidad entre los precios de compra y venta, en sectores tanto electrónicos como presenciales, contribuyó a segmentar aún más la oferta de divisas. Al mismo tiempo, la ausencia de un techo visible en la cotización acentuó la preocupación entre ahorristas, quienes se volcaron a la consulta constante de sus entidades de referencia para anticipar saltos eventuales.

Las cifras informadas por el BCRA habilitan una comparación transversal entre bancos, donde la brecha máxima observada en el mercado minorista osciló en torno a los 62 pesos entre el valor de venta más alto y el más bajo. Esta diferencia acumulada se tradujo en oportunidades y desafíos para ahorristas y pymes, que monitorizaron los movimientos para definir el momento de compra o venta.

La aparición de episodios ajenos al mercado puramente financiero influyó en las expectativas de los actores relevantes del sistema bancario. Los movimientos de última hora forzaron a los bancos a actualizar con mayor frecuencia su panel de precios, lo que alimentó el volumen de consultas entre clientes y operadores institucionales. Fuentes cercanas al BCRA remarcaron la rapidez con que algunas entidades trasladaron los saltos del segmento mayorista.

Las entidades financieras proyectaron su operatoria bajo premisas de máxima cautela, sin despejar las dudas acerca del techo que podría alcanzar el tipo de cambio en un horizonte inmediato. Mientras los bancos ajustaron márgenes y spreads sobre sus valores de referencia, el segmento electrónico mantuvo su carácter de termómetro de la jornada.

La situación de desconcierto no se limitó al ámbito de los bancos tradicionales. El surgimiento de nuevas estrategias digitales, sumado a la expansión de canales electrónicos, amplió la brecha sobre los precios conocidos apenas semanas atrás. Las referencias oficiales del BCRA pasaron a convertirse en un insumo crítico para medios especializados y para agentes con exposición cambiaria.

Las fluctuaciones en los valores de los principales bancos operaron bajo la mirada atenta de quienes siguen la evolución de los activos locales. Los movimientos alinearon la cotización del dólar en los tramos superiores de la tabla y empujaron la percepción de que las próximas ruedas podrían ratificar tendencias alcistas.

Las fuentes consultadas advirtieron que la reacción del público al nuevo nivel de precios marcó un hito sobre el comportamiento minorista. La cotización promedio para la venta llegó a situarse cerca de los 1.370 pesos, una cifra que representa un cambio sustancial en la percepción de estabilidad previa.

Las cotizaciones consolidadas por el BCRA reflejan las estrategias de ajuste adoptadas por los bancos ante una demanda elevada (Reuters)

Los operadores no sólo se enfocaron en el precio de cierre de la jornada, sino en la secuencia de ajustes informados a lo largo del día por los bancos líderes. Se observaron estrategias diferenciadas entre quienes volcaron el grueso de la demanda al canal electrónico y aquellos que prefirieron la seguridad de la operación presencial.

La disponibilidad de dólares a precios más elevados restringió la opción para segmentos que dependen del flujo inmediato de divisas. Empresarios y consumidores frecuentaron más de una entidad para comparar la evolución de las cotizaciones, en busca de información actualizada minuto a minuto. En ese trayecto, la ausencia de un patrón común amplificó la incertidumbre y dio espacio a especulaciones acerca de la estrategia del BCRA para los próximos días.

El seguimiento del tipo de cambio se transformó en parte central de la agenda pública. Las primeras horas de la tarde mostraron el mayor dinamismo en la composición de precios, en especial en la franja compuesta por bancos internacionales y digitales, donde la brecha con las casas tradicionales resultó significativa.

Mientras el dólar se mantuvo en los tramos superiores del rango anunciado por la plaza oficial, las referencias del BCRA se consolidaron como punto ineludible para la toma de decisiones. La interacción entre el canal digital y las operaciones presenciales generó una nueva dinámica en la búsqueda de liquidez y rindió señales que el mercado supo capitalizar en medio de la incertidumbre.