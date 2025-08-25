Vuelos de cabotaje, los más afectados por el paro de controladores aéreos: cómo sigue el cronograma de medidas de fuerza

Los paros convocados por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) se originan en un conflicto salarial (Jaime Olivos)

El paro de controladores aéreos afectó este domingo a casi 19.000 pasajeros debido a que las aerolíneas se vieron obligadas a cancelar y reprogramar varios vuelos. Aquellos que viajaron hacia el interior del país fueron los principales perjudicados ya que las aerolíneas internacionales tuvieron mayor margen de maniobra en las franjas horarias en que se llevaron adelante las medidas de fuerza.

Los paros convocados por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) se originan en un conflicto salarial que se extiende desde hace varios meses. Pese a la conciliación obligatoria, el gremio y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no alcanzaron un acuerdo paritario tras múltiples audiencias.

Por ello, el sindicato dispuso un cronograma de interrupciones que comenzaron el viernes, siguieron el domingo y se extenderán durante algunos días de esta semana.

En un solo día hubo casi 19.000 pasajeros afectados por el paro (Foto: Shutterstock)

A pesar del paro, según la consultora especializada Adventus, diez aerolíneas internacionales (Air Canada, United, KLm, Ethiopian, Aeroméxico, ITA, Iberia, Level, Air Europa y British) mantuvieron el 100% de puntualidad, lo que muestra que el impacto recae principalmente en los vuelos de cabotaje.

En agosto, la puntualidad general alcanzaba el 79,85% y las cancelaciones representaban el 1,25%. Desde el inicio de la medida de fuerza, el viernes 22, esos indicadores se deterioraron: la puntualidad cayó al 62,36% y las cancelaciones subieron al 11,07%.

La puntualidad en Aerolíneas Argentinas alcanzó el 59,5% y canceló el 13,4% de sus vuelos. En el caso de Flybondi, solo el 40,5% de sus vuelos salieron en horario y el porcentaje de cancelaciones ascendió a 13,7%. En JetSmart las cifras fueron del 60,5% y 15,7%, respectivamente.

Los aeropuertos con mayores incovenientes fueron el de Paraná, con la mitad de sus vuelos cancelados; Catamarca y San Luis, con un 33,33%; Posadas, con un 30%; y Río Grande, con un 28,57%.

En cambio, las terminales con mayor disponibilidad de franjas de despegue registraron menores niveles de cancelación: Bariloche (7,08%), Ezeiza (7,54%), Aeroparque (10,20%), Córdoba (13,16%) y Mendoza (14,58%).

Los aeropuertos con mayores incovenientes fueron el de Paraná, Catamarca y San Luis. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Entre Aerolíneas Argentinas, Flybondi, LATAM y JetSmart se calcula un total de 18.900 pasajeros impactados y se espera que la cifra siga ascendiendo en las próximas fechas de paro con efecto arrastre por aquellos viajeros que deban cambiar sus boletos.

Las líneas aéreas lamentaron la situación y llamaron a sus clientes a seguir las novedades sobre cancelaciones y reprogramaciones en sus sitios web, además de ofrecer opciones de cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria.

Cabe destacar que estas afectaciones se dan en un período en que la demanda de vuelos suele mermar por tratarse de temporada baja y aun así, generaron miles de damnificados. El gremio había amenazado con frenar la operación en vacaciones de invierno, momento en el cual el Gobierno dictó la conciliación obligatoria.

El cronograma de interrupciones difundido por ATEPSA, que excluye vuelos sanitarios y el servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR), continúa de la siguiente manera:

Martes 26 de agosto habrá afectaciones de 7 a 10 y de 14 a 17 horas.

Jueves 28 se aplicará entre las 13 y las 16.

Sábado 30 volverán a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22 por última vez.

Cronograma de medidas de ATEPSA

En este contexto, desde el sindicato expresaron: “Durante todo un año intentamos por distintos medios alcanzar una solución a este conflicto, sin hallar voluntad de diálogo ni de negociación por parte de quienes abandonaron la gestión del sistema aéreo argentino, priorizando el negocio y los beneficios personales en lugar de garantizar la seguridad aérea”.

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) manifestó “su profundo rechazo” a las medidas de fuerza impulsadas por ATEPSA, a las que calificó como una afectación a un servicio esencial garantizado por ley que compromete el funcionamiento del sistema aeronáutico.

La compañía remarcó que, tras la finalización de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, participó en 17 audiencias junto a las demás partes involucradas, sin lograr un acuerdo debido a lo que consideró una “postura intransigente” del gremio.

“Una vez más la entidad gremial decidió avanzar con medidas que muestran una clara intención de extorsionar y de limitar las libertades de todos los argentinos, al sostener un cronograma de paros que se extenderá durante cinco jornadas distintas”, señaló la empresa.

Fuentes oficiales indicaron que EANA ofreció una suba salarial del 15%, pero la propuesta fue rechazada por ATEPSA, que sostuvo que esa cifra “nunca fue incluida en un acta” y que “no se formalizó ninguna propuesta sin condicionamientos”.