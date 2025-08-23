Semana financiera: el dólar retomó la suba a pesar de las altas tasas del mercado

La suba del dólar y las tasas bloqueó la recuperación de activos bursátiles

Las altas tasas de interés no consiguieron esta semana contener al dólar, aunque sí ejercieron influencia negativa para el desempeño de precios de las acciones y los bonos en dólares.

Por lo tanto, la divisa de EEUU, que subió en todas sus variantes, revirtió el procesos de baja que venía mostrando en agosto, mientras que la Bolsa descontó toda la recuperación del mes y el riesgo país argentino volvió a asentarse en la zona de los 750 puntos básicos.

El dólar minorista finalizó a $1.335 para la venta en el Banco Nación, su precio más alto desde el 11 de agosto. En la semana el billete minorista anotó un incremento de precio de 25 pesos o un 1,9 por ciento.

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el billete quedo a $1.337,23 para la venta (suba semanal de $25,82 ó 2%) y a $1.294,81 para la compra.

El dólar mayorista finalizó operado el viernes a $1.321 para la venta. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 21 pesos (+1,6%), contra una baja de 26 pesos registrada en la semana anterior”, consignó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. El tipo de cambio oficial conserva un descenso de 53 pesos o 3,9% en lo que va de agosto.

La cotización blue, en $1.345 para la venta, es la más cara de todas, ahora en su nivel más alto desde el 11 de abril. En la semana el billete alternativo obtuvo una ganancia de 25 pesos o 1,9%, con una brecha cambiaria de 1,8% respecto del mayorista.

El miércoles 20 las tasas en pesos tocaron un tope de casi 150% para las cauciones bursátiles, mientras la plaza asimiló una noticia política con fuerte efecto en lo económico, pues la oposición logró rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados. El viernes, los rendimientos se estabilizaron en la zona del 50% anual.

El lunes 18, el Tesoro absorbió 3,79 billones de pesos -equivalentes a unos USD 2.931,2 millones- mediante una licitación doméstica con una nueva Letra con una tasa TAMAR mayorista más 1%, con el objetivo de sacar liquidez entre los bancos. Se trató de una tasa efectiva anual próxima al 65% convalidada por Economía que compite con las acciones.

“El mercado local atraviesa un período de marcada volatilidad en las cauciones bursátiles, reflejo de un desajuste monetario luego del desarme de las LEFI. Los recientes acontecimientos en el Congreso influyeron negativamente en bonos y acciones argentinas, principalmente al poner en riesgo el objetivo de superávit primario del Gobierno. Las cauciones bursátiles, aunque volátiles especialmente a un día, son consideradas de bajo riesgo debido a las garantías reales que las respaldan, como títulos públicos y acciones”, precisaron desde Rava Bursátil.

Los expertos de Max Capital consideraron que “las tasas más altas que se están convalidando no son neutras para el resultado fiscal que el gobierno busca resguardar y, tarde o temprano, erosionarán el ancla fiscal. La actividad también se resentirá, dado que las empresas enfrentan dificultades para financiar sus operaciones. En este contexto, incluso el tiempo hasta las elecciones del 26 de octubre parece demasiado largo”.

“Desde la perspectiva del mercado local, todo cambió la última semana a medida que las recalibraciones del BCRA comenzaron a hacerse sentir. El punto de inflexión llegó el lunes, cuando el Tesoro realizó una licitación para absorber liquidez. Tras la liquidación anterior, las tasas de corto plazo cayeron”, indicó un informe de Adcap Grupo Financiero. “En tasas, cuando los niveles caen por debajo del 30%, el Banco Central interviene tomando REPO (préstamos garantizados con activos) en torno al 38%”.

“Con el apretón monetario de julio y la consecuente suba de tasas, que se agudizó en la última semana luego del endurecimiento de las regulaciones de encajes -por caso, el costo de los adelantos de cuenta corriente, más conocidos como giros en descubierto, pasó de 80% a 90% nominal anual- la economía habría entrado a una fase en julio de este año de contracción ‘un poco más acelerada’. Así, el pico de febrero 2025 se alejaba todavía más”, estimó la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Nuevamente sin intervención oficial en el mercado de contado, las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyeron USD 408 millones o 1%, en los 41.499 millones de dólares.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires quedó en los 2.106.200 puntos, con un descenso semanal de 3,8% en pesos, y de 5,8% en dólares, según la paridad del “contado con liqui”, en sintonía con el desempeño negativo de los ADR en Wall Street.

Acciones locales en EEUU (Rava Bursátil-precios en dólares)

En cuanto a los títulos públicos, los bonos en dólares -Bonares y Globales- cayeron entre 2 y 3 por ciento respecto del viernes 14.

“El Gobierno mantiene como prioridad atenuar la volatilidad en el mercado de dinero. Bajo el nuevo esquema monetario -que originalmente buscaba fijar la cantidad de pesos y dejar que el mercado determine el precio- la autoridad monetaria dispuso esta semana un cambio normativo: los bancos podrán aprovechar ganancias de arbitraje en cauciones sin necesidad de encajar los fondos, con el fin de suavizar las oscilaciones en la tasa a un día”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.