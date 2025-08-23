El consumo avanza a dos velocidades y hay diferencias marcadas según nivel de ingresos

Aunque la inflación desacelera y surgen datos positivos en los principales indicadores de la economía, los relevamientos de consultoras reflejan que el consumo masivo no logra recuperarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación del consumo revela un marcado contraste entre los indicadores macroeconómicos, algunos de los cuales muestran un buen desempeño, y el comportamiento cotidiano de las compras. Aunque la inflación desacelera y surgen datos positivos en los principales indicadores de la economía, los relevamientos de consultoras reflejan que el consumo masivo no logra recuperarse, a pesar de un 2024 desfavorable, e indican grandes diferencias entre los distintos segmentos socioeconómicos.

Así lo expone el informe “Tendencias ARG H1 2025” de NielsenIQ (NIQ), que brinda detalles sobre el consumo masivo y los desafíos que enfrentan los hogares.

Durante el primer semestre de 2025, la inflación disminuyó de manera marcada. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró mayo y junio con un 1,5% en cada caso, la variación más baja desde mayo de 2020, en plena pandemia; si se excluye ese período, el último registro inferior se encuentra en enero de 2018. El informe sostiene que la reducción de la inflación estabilizó el clima social y permitió una recuperación gradual del ingreso disponible.

La pobreza también experimentó un descenso. Los registros de NielsenIQ muestran que bajó más de 20 puntos porcentuales y alcanzó el nivel más bajo desde fines de 2018, impulsada por la recomposición en variables productivas y por una demanda sostenida en exportaciones agrícolas, construcción y energía.

En ese contexto, el Producto Bruto Interno (PBI) inició un proceso de recuperación. Las mayores exportaciones, junto con la reactivación de algunos sectores clave y el avance paulatino del consumo interno, delinearon un nuevo panorama para la economía.

En ese parte del año, un factor relevante fue el crecimiento en la confianza del consumidor, que escaló 22% en relación a junio del año anterior y se mantuvo en uno de los niveles más altos de la última década. La baja inflación y la recuperación parcial de la disposición a consumir bienes durables y propiedades explicaron este repunte.

Recuperación dispar

No obstante, la recomposición general del consumo enfrenta límites. Los salarios y la capacidad adquisitiva muestran avances desiguales. El informe de NielsenIQ observa que, aunque todos los niveles socioeconómicos (NSE) mejoraron en 2025, la recuperación es dispar. Los segmentos altos y medio-altos proyectan superar los ingresos de 2023 antes de fin de año, los hogares de menores recursos quedan rezagados.

Las prioridades de gasto también se modifican y el peso de los servicios esenciales se intensifica en los presupuestos familiares.

En junio de 2025 los servicios de hogar (luz, agua, gas e internet) representaron 18,2% del gasto total, un crecimiento de 3,9 puntos porcentuales respecto a junio de 2023. Estos rubros se posicionan como primera obligación de pago: 79% de los encuestados prioriza su cancelación mensual, limitando la posibilidad de asignar recursos a otros consumos.

El ingreso disponible de las familias alcanzó 65 puntos en la base NIQ, que toma como referencia enero de 2017 (euivalente a 100). El informe anticipa que para diciembre de 2026 esa cifra podría ubicarse en 70 puntos, similar a 2023. Entre junio de 2024 y junio de 2025, la mejora fue de 9 puntos porcentuales, pero aún continúan 11 pp por debajo del valor registrado en junio de 2023, con el gobierno anterior.

Los ajustes salariales todavía no alcanzan a revertir completamente el retroceso sufrido en la etapa inflacionaria anterior, especialmente entre sectores formales con sueldos privados que, en ciertos casos, logran acompañar la evolución de precios.

Según NIQ, el salario mínimo, las jubilaciones mínimas y los beneficios sociales como la Tarjeta Alimentar exhibieron actualizaciones por debajo de la inflación, tanto en los plazos cortos como en la trayectoria de los últimos años. Para muchos hogares, esto deja a los bajos salarios y la falta de empleo como los principales focos de preocupación.

Mientras los segmentos con mayores ingresos recuperan terreno, la dinámica del consumo de ciertos bienes y servicios se acelera. La caída de la inflación, el dólar más estable, el acceso a mejores opciones de financiación y una apertura de importaciones favorecieron, según NIQ, la reactivación en industrias como la automotriz, el turismo internacional, la adquisición de inmuebles y equipamiento para el hogar. Estas ramas operaban a menos de la mitad de su capacidad en comparación con 2017 y ahora comenzaron a mostrar señales de crecimiento.

Consumo masivo en julio

En contraste, el consumo de bienes de consumo masivo todavía encuentra dificultades para reactivarse. Según el informe que publica mensualmente la consultora Scentia, si bien a nivel consolidado del total de canales julio mostró un crecimiento de las ventas del 3,1% respecto del mismo mes del año pasado, los números siguieron siendo negativos en en canal moderno (grandes cadenas de supermercados) y los mayoristas.

Los supermercados presentaron una caída de 4,4% frente a julio de 2024 y de 5,4% en lo que va del año, mientras que los mayoristas acusaron una baja aún mayor, de 7%, frente a igual mes del año pasado y de 5% en el acumulado anual. En contraste, los autoservicios independientes registraron un alza de 2,7% en julio, aunque acumulan una merma interanual de 3,3 por ciento.

Entre los canales que mostraron mejor desempeño destacan las farmacias, con una suba de 1,1% en julio y de 5,8% en el año, dentro de la categoría de productos de consumo masivo. El comercio electrónico registró un salto de 16,4% interanual para julio y acumula una mejora de 9,7% en 2025. Por su parte, almacenes de barrio y kioscos lograron una suba de 9,2% en julio y de 8,6% en el año.

El reporte señala posibles razones que explican la disparidad entre los canales modernos y el resto. Entre ellas, se mencionan el aumento de frecuencia de compra en comercios de cercanía, un mayor conocimiento de los precios en un contexto de inflación moderada, la reasignación del gasto hacia bienes durables y servicios, y el menor incentivo para compras de stockeo ante la desaceleración de precios.

Los registros de NielsenIQ también verifican un comportamiento similar. Entre enero y junio, la canasta de FMCG avanzó apenas 1,2%, tras una contracción del 16% en 2024. Si bien se prevé que la recuperación continuará en 2026, la consultora proyecta que el volumen consumido se ubicará todavía lejos de los registros observados dos años antes.

A pesar del escenario positivo que muestran algunos indicadores, el acceso efectivo al consumo de productos básicos permanece restringido para amplios sectores de la población. Los aumentos salariales resultaron insuficientes para contrarrestar la suba de precios de los últimos años, mientras los gastos en servicios esencialmente ponen presión extra sobre las finanzas de los hogares. “Estamos viendo señales claras de recuperación macroeconómica en Argentina, con una caída notable de la inflación y una reducción significativa de la pobreza. Estos indicadores son alentadores y reflejan un cambio de tendencia importante”, dijo Solana Alvarez Fourcade, directora de Customer Success de NIQ Argentina.

La dorectiva agregó: “Es crucial entender que la recuperación del consumo masivo avanza a una velocidad más lenta y que la presión sobre el ingreso disponible de los hogares, especialmente por el aumento del gasto en servicios, presenta desafíos que las empresas deberán monitorear de cerca para adaptar sus estrategias”.

La diferencia en la evolución del consumo entre sectores también se evidencia. Mientras los segmentos altos y medios esperan recuperar los ingresos de 2023 hacia diciembre, los hogares con menor poder adquisitivo absorben el aumento en servicios y ven más lenta la recuperación.

El informe de NIQ subraya además el aumento en la compra de bienes durables (vehículos y electrodomésticos) y propiedades.

Mientras algunas industrias progresan, los canales tradicionales de consumo masivo, como supermercados, no acompañan esa tendencia. Solo una recuperación sostenida de salarios y del empleo podría modificar el escenario de manera más profunda, concluyen las consultoras.