Cómo comprar en supermercados con descuentos para jubilados y beneficiarios de planes sociales de Anses

El Gobierno relanzó el programa “Beneficios Anses”, que permite a jubilados, pensionados y otros titulares de prestaciones sociales acceder a descuentos en supermercados y comercios de todo el país. Se trata de un esquema que ya funcionó en gestiones anteriores y que ahora vuelve a ponerse en marcha con el objetivo de aliviar el bolsillo en las compras cotidianas.

Quiénes pueden acceder

El beneficio alcanza a un amplio grupo de personas que cobran sus haberes a través de Anses. Están incluidos los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). También forman parte del universo alcanzado las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo (AUE), quienes reciben la prestación por desempleo y los titulares de las becas Progresar.

No es necesario inscribirse ni realizar gestiones adicionales: el programa se activa de manera automática para todos los beneficiarios, siempre que las compras se hagan con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobran las prestaciones.

Cómo funciona

El mecanismo es sencillo. Cada vez que el beneficiario realiza una compra con esa tarjeta de débito en un comercio adherido, obtiene un descuento en la línea de caja o un reintegro que se acredita en la cuenta bancaria. La modalidad depende de cada cadena, pero en todos los casos el proceso es automático y no requiere trámites.

En el caso de los reintegros, el dinero se acredita en un plazo de hasta diez días hábiles. En general, el tope por operación es de $1.000, aunque esto puede variar según la cadena de supermercados.

En qué supermercados hay beneficios

Algunas cadenas ya confirmaron su participación en el programa. En la mayoría de los casos, los descuentos rondan el 10% y se aplican en días específicos de la semana:

Carrefour : 10% de descuento de lunes a jueves, aplicado en la caja.

Coto : 10% de lunes a jueves en la caja. Además, un 15% todos los días para jubilados y pensionados presentando DNI.

Supermercados Día : 10% de reintegro los lunes y martes, con un tope de $1.000 por transacción. El dinero vuelve a la cuenta en hasta diez días hábiles.

VEA : 10% de lunes a jueves. Según la sucursal, puede ser reintegro o descuento en la caja.

La Anónima : 10% de lunes a jueves, aplicado en la caja.

Diarco: 10% de descuento los lunes, martes y miércoles, mediante reintegro en la cuenta.

Es importante señalar que algunas cadenas ya cuentan con sus propios programas de beneficios para adultos mayores, que pueden sumarse o incluso superar a los del programa oficial.

Cómo verificar los comercios adheridos

Dado que la disponibilidad de promociones puede variar según la región, desde Anses recomiendan consultar la página web oficial para acceder al listado actualizado de comercios adheridos. Allí figuran tanto las cadenas de alcance nacional como los supermercados regionales o locales que participan del esquema.

Próximos pasos

El Ejecutivo adelantó que buscará ampliar el alcance del programa hacia otros rubros, como farmacias, electrodomésticos y comercios de consumo masivo. Para ello se avanzará en acuerdos con cámaras empresarias y distintas cadenas.

Mientras tanto, los jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales ya pueden utilizar el beneficio en las compras cotidianas. Solo deben pagar con la tarjeta de débito en los locales adheridos y verificar en la web de Anses los detalles de cada promoción.

De esta manera, el programa “Beneficios Anses” ofrece un mecanismo automático y sencillo para obtener descuentos en consumos básicos, en un contexto en el que cada ahorro resulta significativo para los ingresos de los hogares alcanzados.

