Caputo habló sobre el rechazo de Diputados al veto presidencial: “Nos va a jugar a favor, la gente no quiere que frenemos”

"La gente no quiere que frenemos", dijo el funcionario

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el rechazo en Diputados de uno de los vetos presidenciales a proyectos de ley con impacto fiscal son considerados “obstáculos de corto plazo” pero que el Gobierno “no se va a mover un ápice” en la política fiscal.

El jefe del Palacio de Hacienda expuso en el Council de las Américas y se refirió a los acontecimientos de este miércoles en el Congreso al sostener que los rechazos legislativos no alterarán la hoja de ruta oficial. “En el equipo económico nos lo tomamos como una situación más. Ya habíamos hablado con el Presidente hace meses y nos había advertido sobre esto. Estábamos preparados”, afirmó. A su juicio, se trata de “obstáculos de corto plazo” que no modifican el rumbo de mediano ni largo plazo.

Caputo señaló que las resistencias parlamentarias son parte del “cambio revolucionario que mira el mundo entero” y remarcó que no habrá modificaciones en la estrategia. “No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico”, dijo, y agregó que incluso este tipo de trabas “termina jugando a favor nuestro, porque la gente no es tonta y no quiere que frenemos”.

El ministro apuntó contra lo que denominó “la vieja política”, a la que acusó de buscar desestabilizar. “Tuvimos un modelo que fracasó en todos los países donde se intentó y la vieja política sigue pensando de la misma manera: que tiene que desestabilizar y que al país le vaya mal”, expresó.

En su intervención, también destacó el rol del presidente Javier Milei. “Tiene una convicción y un compromiso con las ideas de la libertad. Lo verdaderamente difícil es sostener esa convicción una vez que llegás al sillón de Rivadavia. Por eso nadie lo hizo en más de 100 años”, sostuvo.

Caputo presentó un cuadro comparativo entre 2023 y 2025

Caputo defendió los avances logrados en materia económica. “Hace dos años eran promesas, hace 18 meses eran un discurso mío, hoy podemos mostrar resultados concretos”, señaló. Para el funcionario, los cambios implementados marcarán la diferencia en el futuro electoral: “Esto se va a manifestar en las urnas donde se va a ratificar el rumbo”.

El ministro hizo referencia a la paradoja que, según describió, se dio en la última jornada. “Mientras el Congreso hacía una más de sus trapisondas, el Presidente recibía a dos de las principales mineras del mundo, que anunciaban inversiones por 27.000 millones de dólares”, dijo.

Caputo convocó al sector privado a involucrarse en la transformación en curso. “Hay momentos en la historia en que la historia cambia, no es algo para leer en los libros, es algo que estamos viviendo ahora. Los invito a que ustedes se sientan protagonistas, el sector privado es el protagonista”, afirmó.

De cara a lo que viene, prometió la continuidad de la política oficial: “Vamos a seguir bajando la inflación, bajando impuestos, bajando la pobreza, bajando regulaciones, generando oportunidades de inversión y mejores salarios”. También recordó las proyecciones del Fondo Monetario Internacional: “Dice el FMI que Argentina va a ser uno de los dos países que más va a crecer en 2025 y 2026. Trabajamos para que sea por los próximos 30 años”.

Caputo exhibió, en medio de su presentación, un cuadro comparativo con variables económicas “heredadas” de fines de 2023 y las actuales. En ese cuadro contrastó la inflación núcleo de diciembre de 2023, por encima del 28%, con el 1,5% del último mes medido por Indec. También comparó la cantidad de reservas brutas, hoy el doble que en ese momento, y los pasivos remunerados del Banco Central, que en el momento del cambio de Gobierno eran de USD 64.000 millones y ahora fueron eliminados. La pobreza, además, bajó desde 53% hasta 32 por ciento.

El discurso completo de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la puja legislativa del día previo