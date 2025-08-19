Economía

Oficializaron la salida de algunos funcionarios de Economía en medio de la reestructuración de la cartera

Las funciones de estas dependencias pasarán a estar bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación

Guardar
El ministro de Economía argentino,
El ministro de Economía argentino, Luis Caputo (REUTERS/Agustin Marcarian)

El presidente Javier Milei aceptó las renuncias de tres funcionarios del Ministerio de Economía, según lo dispuesto en el Decreto 589/2025 publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial. El anuncio se había hecho público semanas atrás a través de un comunicado emitido por el Gobierno.

De acuerdo con la normativa que también lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, el primero de los movimientos corresponde a Marcos Martín Ayerra, quien hasta el 14 de agosto ocupó el cargo de secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento. Esta área se estructuraba en torno a tres subsecretarías especializadas. La Subsecretaría de Pymes estaba liderada por Christian Bauab, quien tenía la responsabilidad de definir políticas y acompañar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Al mismo tiempo, la Subsecretaría de Emprendedores estaba bajo la conducción de Pablo Gutiérrez Oyhanarte, centrada en impulsar iniciativas y ofrecer apoyo a nuevos proyectos empresariales y startups. La estructura se completaba con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, a cargo de Santiago Pordelanne, orientada al fomento e integración de actividades relacionadas con la innovación, la tecnología y los servicios basados en el conocimiento.

En paralelo, el documento oficializó la dimisión de Esteban Marzorati al cargo de Secretario de Industria y Comercio, una oficina que desplegaba cuatro áreas dependientes. Entre ellas se encontraban las subsecretarías de Política Industrial, de Gestión Productiva, de Comercio Exterior y de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Cada una asumía un rol específico en la elaboración de estrategias, implementación de regulaciones y evaluación de planes destinados a sectores industriales y comerciales, tanto para el mercado interno como para las relaciones internacionales y la protección de los consumidores.

El licenciado en Economía estuvo al frente de una de las áreas centrales de la cartera que conduce Caputo, desde la que se impulsaron las políticas para el sector manufacturero y las estrategias de comercio.

Caputo junto con los salientes
Caputo junto con los salientes Marcos Ayerra y Esteban Marzorati

“Las funciones de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Secretaría Pyme, Emprendedores y Economía del Conocimiento pasarán a ser absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía”, escribía en un comunicado el Poder Ejecutivo. De esta manera, dejó entrever la reestructuración del área con el fin de “volver más eficiente su funcionamiento”. La propia administración sostuvo que la salida de los tres se dio por “motivos personales y nuevos desafíos profesionales”. A partir de este cambio, las funciones pasarán a estar bajo la órbita del secretario coordinador, Pablo Lavigne, quien será el encargado de articular las políticas productivas en adelante.

En el caso de la Secretaría Pyme, permanecen en actividad las subsecretarías de Pymes, Emprendedores y Economía del Conocimiento. Mientras tanto con respecto a la Secretaría de Industria y Comercio, se encuentran operativas las subsecretarías de Política Industrial, Gestión Productiva, Comercio Exterior y Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Las repercusiones de la salida llegaron a los industriales, quienes manifestaron que “en la UIA era valorado porque escuchaba, aunque no tenía mucho rol político ni muchos instrumentos. Le habían sacado fondos para subsidiar tasa, para hacer aportes no reembolsables. No quedó nada. Manejaba la regulación de las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca) pero ahora eso pasará al BCRA”, dijo una fuente de la central fabril.

En la misma resolución, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Santiago Migone al cargo de Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Gestión de Producción, quien tenía bajo su cargo el monitoreo y la evaluación de distintas políticas relacionadas con la producción nacional y la gestión de los programas orientados al sector industrial. Esta salida había ocurrido a fines del mes pasado

Al conocerse la noticia, Caputo expresó su agradecimiento por el desempeño de ambos, remarcando “el esfuerzo, dedicación y talento al servicio del país que tanto Marcos como Esteban demostraron durante su ejercicio del cargo”.

Temas Relacionados

Marcos AyerraEsteban MarzoratiSantiago MigoneMinisterio de EconomíaPymesúltimas noticias

Últimas Noticias

Autorizaron a una aerolínea a operar vuelos entre Buenos Aires y Miami sin escalas

La medida se oficializó a través de la Disposición 23/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía. De esta manera, LATAM Airlines podrá operar en la ruta Santiago-Ezeiza-Miami

Autorizaron a una aerolínea a

El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA y fijó el plazo para concretar la venta del paquete accionario

El Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso para transferir la totalidad de las acciones de la empresa estatal. Se realizará mediante licitación pública nacional e internacional

El Gobierno inició el proceso

Tasas altas: los bonos siguen rindiendo 4% mensual y los bancos pagan hasta 60% a los grandes depósitos

El desplome de los rendimientos a un día de ayer terminará hoy, cuando se liquide la licitación del Tesoro

Tasas altas: los bonos siguen

Cuáles son los 20 proyectos que pidieron ingresar al RIGI y ya suman inversiones por más de USD 33.000 millones

La expectativa del Gobierno es que las adhesiones superen los USD 50.000 millones y hay seis aprobaciones por más de USD 13.000 millones. Las iniciativas están concentradas especialmente en sectores como minería, petróleo y gas, energías renovables e industria

Cuáles son los 20 proyectos

El Gobierno enfrenta el proceso electoral con su “plan aspiradora”, en sentido contrario al “plan platita”

Alberto Fernández y Sergio Massa preferían emitir mucho dinero en la previa a las elecciones para generar un aumento de ingresos de corto plazo. Ahora el esquema es que no sobren pesos para evitar la presión dolarizadora y sobre la inflación

El Gobierno enfrenta el proceso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre violó a su

Un hombre violó a su hija durante años y fue condenado a 16 años de prisión en Santa Fe

Cinco perros pitbull atacaron a un reconocido neurocirujano mientras corría en Mendoza

Tras rechazar el acuerdo PRO-LLA, María Eugenia Vidal hizo un curioso posteo: “Me quedo sin trabajo, tengo que ir al sector privado”

Intentó robar un aire acondicionado de un shopping, se arrojó al vacío para escapar de la Policía y terminó detenido

Autorizaron a una aerolínea a operar vuelos entre Buenos Aires y Miami sin escalas

INFOBAE AMÉRICA
Macron sugirió la ciudad de

Macron sugirió la ciudad de Ginebra como sede del posible encuentro entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin

Con la mediación de Trump y líderes europeos, se aceleran las negociaciones para una posible cumbre entre Zelensky y Putin

Presionado por el cerco de EEUU, el dictador Nicolás Maduro ordenó la activación de las milicias en toda Venezuela

Edman Lara aseguró que Bolivia rechazó a la “vieja casta política” y llamó a votar por un cambio en la segunda vuelta

La Iglesia Católica de Bolivia afirmó que los resultados electorales abren “un nuevo capítulo” en la historia del país

TELESHOW
Luck Ra sorprendió en La

Luck Ra sorprendió en La Voz Argentina contando cuál es su verdadero nombre y su conexión con un prócer de la patria

Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis, contó cómo eran sus encuentros íntimos: “Muy buen cardio”

La China Suárez compartió la intimidad de Mauro Icardi en su nuevo hogar: “Hombre que resuelve”

Eliana Guercio habló del tratamiento estético que puso en riesgo su salud: “Lo vi en Instagram y fue un error garrafal”

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”