Caída libre: las acciones de un unicornio argentino se hunden 12% en Wall Street tras un mal balance

Las acciones de Globant perdieron dos tercios de su valor en 2025.

Las acciones de Globant, la empresa de servicios de tecnología y software que crea experiencias digitales innovadoras para diversas industrias, se hunden 12% en Wall Street, a 69 dólares, después de que la compañía argentina reportó su primera pérdida neta desde 2013.

Este desplome deja a la capitalización bursátil de la compañía en los 3.042 millones de dólares. En lo que va de 2025 el desplome del market cap fue de más de USD 6.000 millones, desde los USD 9.200 de enero, dada la baja de 67% en la cotización de sus acciones en Nueva York.

Globant reportó una pérdida neta de USD 3,7 millones, atribuible a “costos de optimización del negocio”

Globant reportó su primera pérdida neta desde el 2013, a pesar de ingresos entre abril y junio de este año de USD 614,2 millones, que se mantuvieron en línea con las expectativas del mercado, dado que esto se compara con los ingresos de USD 587,46 millones en el segundo trimestre del año anterior.

El gigante tecnológico con base en Argentina sorprendió al informar un rojo neto de USD 3,7 millones, atribuible a “costos de optimización del negocio”, un ítem contable que saltó de cero a USD 47,6 millones en el segundo trimestre del año.

Bloomberg indicó que “este gasto coincide con el recorte de 3% del personal a nivel global que implementó la compañía como parte de su estrategia de reestructuración. Al cierre de junio la empresa contaba con 30.084 empleados, frente a 31.102 a marzo. No obstante, la plantilla quedó por encima de las 29.112 personas de hace un año”.

Al cierre de junio Globant también anunció la salida de Patricia Pomies como Chief Operating Office (COO). Su rol fue absorbido por otras áreas, por lo que no fue reemplazada, una medida que indica que el proceso de optimización organizacional continuó después del segundo trimestre.

Globant registró un crecimiento modesto en el segundo trimestre, aunque le fue un poco mejor de lo que la mayoría de los inversores esperaban

La deuda neta de Globant escaló por USD 221,1 millones, año contra año, de acuerdo con el análisis de Claudio Maulhardt, de Galileo, una sociedad gerente de fondos comunes de inversión. Para el experto, la variación señala que la compañía “sobrepagó por las últimas adquisiciones”, indicó Bloomberg.

“El último informe de Globant incluyó numerosos planes sobre cómo la compañía mira hacia el futuro. Sin embargo, la conclusión inmediata de las cifras fue que Globant aún no ha alcanzado su objetivo. El crecimiento de los ingresos fue de tan solo un 4,5% en comparación con las cifras del año anterior. Las ganancias ajustadas superaron las expectativas de los inversores en un centavo por acción, pero la cifra de $1,53 por acción fue solo un 1% superior a la del mismo período del año anterior. El rendimiento de los márgenes tampoco estuvo a la altura, con cifras entre estables y menores interanuales”, evaluó Yahoo Finance.

Sin embargo, los ejecutivos de Globant intentaron destacar lo que probablemente nos deparará el futuro. El cofundador y CEO, Martin Migoya, destacó la continua adopción de la IA (inteligencia artificial) generativa y la estrategia de Globant de integrar sus AI Pods, AI Studios y la plataforma de IA empresarial como parte de lo que denominó la “vía dorada” para aprovechar la IA. Sin embargo, las palabras de Migoya dejaron claro que entiende que queda mucho trabajo por hacer y que tomará más tiempo para que el impacto total de la IA generativa se refleje en las finanzas de Globant.

Las acciones de Globant se hundieron 67% en lo que va del año, por lo que es esencial que la compañía vuelva a encarrilar su negocio lo antes posible

Para ser claros, esa oportunidad es enorme. Globant afirmó que su cartera de proyectos ha alcanzado un máximo histórico de USD 3.700 millones. Eso equivale aproximadamente a un año y medio de ventas al ritmo actual, y Migoya parece creer que esa cifra seguirá creciendo a medida que más clientes recurran a soluciones basadas en IA.

Reacción inmediata del mercado

Sin embargo, los inversores no reaccionaron favorablemente a la noticia. Las acciones de Globant cayeron un 12% este viernes tras la publicación del informe trimestral. Era evidente que los accionistas no parecían muy impresionados con las cifras de ventas y ganancias, y que esperaban un trimestre realmente excepcional que demostrara la capacidad de Globant para capitalizar al máximo las tendencias de la IA.

Además, las previsiones de Globant para el tercer trimestre no indicaban que el crecimiento estuviera a la vuelta de la esquina. Las proyecciones de USD 615 millones en ventas representarían un crecimiento interanual de tan solo el 0,1%. Para el año fiscal 2025, Globant prevé ahora al menos USD 2.445 millones, pero esta cifra también sería solo un 1,2% superior a las cifras finales de 2024.

Lo más importante a largo plazo es que, tras los últimos resultados trimestrales de Globant, los inversores aún no parecen convencidos de que la compañía esté retomando la trayectoria de crecimiento que parecía tener en 2021, cuando la acción alcanzó máximos históricos. En particular, 2025 ha sido un año difícil para los accionistas, ya que los inversores se llevaron una sorpresa negativa inesperada tras el informe financiero del cuarto trimestre de 2024 de la compañía, publicado en febrero.

“Aún vemos la posibilidad de que Globant pueda aprovechar mejor el auge de la IA generativa y la transformación digital. Sin embargo, es evidente que muchos accionistas están perdiendo la paciencia con la empresa. Globant necesita intensificar sus esfuerzos aún más, y pronto, para demostrar su valía”, refirió Yahoo Finance.