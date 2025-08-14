Mercados: vuelven a caer las acciones argentinas en medio de la tensión por las altas tasas de interés

Los activos argentinos retomaron las bajas en la plaza local y el exterior.

Las altas tasas de interés que imperan en el mercado financiero argentino, producto de un desajuste en la liquidez, continuaba este jueves condicionando los negocios en general.

A partir de la eliminación de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez) el 10 de julio, la plaza financiera quedó sin una referencia de tasas de interés, que ahora en la operatoria entre privados se elevó a la zona de 60% nominal anual.

Ello obligó a que el Tesoro colocara este miércoles seis títulos con renovación parcial de vencimientos y muy altos rendimientos, por un valor efectivo de 9,15 billones de pesos -equivalentes a unos USD 6.963 millones- en una licitación de bonos de corto plazo, al tiempo que canjeó una Letra con vencimiento en enero de 2025.

El Ministerio de Economía obtuvo así un rollover -renovación- sobre los vencimientos del 61,1%, aunque el Gobierno debió convalidar tasas máximas cercanas al 55% nominal anual en los tramos cortos, frente a una inflación proyectada para el 2025 ligeramente por debajo del 30 por ciento.

“Ahora la duda ronda en torno al sobrante de pesos y su destino como cobertura, en un año alterado por las elecciones de medio término y donde el oficialismo buscará sumar representación en el Congreso”, evaluó Reuters.

Desde mitad de julio se dejó de lado una tasa de política monetaria con la cancelación de las letras LEFI, por lo que el mercado ahora se mueve con una tasa endógena de acuerdo a oferta y demanda de pesos, lo que llevó a que las cauciones bursátiles vengan de fluctuar entre 30% y 120% anual por un día.

Al respecto, el rendimiento caucionado de este jueves promediaba un 65% nominal anual.

Estas altas tasas en pesos atentan contra la inversión en otros activos, como las acciones, de renta variable. El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio cae un 2,9% a 2.220.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares en Wall Street se imponen las bajas de hasta 4,4%, encabezadas por Ternium.

Fuente: Rava Bursátil- precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una pérdida del 0,5 por ciento.

“Las altas tasas de interés conspiran contra los activos de riesgo, sumado a la incertidumbre política y económica”, dijo a Reuters un analista corporativo de Bull Market Brokers, a la vez que recordó que el panel de acciones líderes de la Bolsa pierde algo más del 30% medida en dólares durante este año.

El INDEC informó que la inflación de julio anotó un 1,9% y acumuló el 17,3% en los primeros siete meses del año, perfilándose un nivel en torno al 2% para agosto entre las primeras proyecciones de analistas privados.

La tendencia de los precios minoristas viene en aumento contra un 1,6% en junio y el 1,5% en mayo pasado, el menor avance mensual desde la asunción del presidente libertario Javier Milei en diciembre del 2023.

Previo a un feriado puente con fines turísticos dispuesto por el Gobierno para el viernes, el dólar mayorista era ofrecido a $1.309 para la venta en el mercado mayorista, tras haber anotado un máximo de $1.374 en el cierre de julio.

“El Gobierno busca un equilibrio de tipo de cambio alto y tasas más bajas. En el frente cambiario, el dólar se estabilizó en el rango de 1.315 a 1.325 pesos, con demanda firme en el nivel inferior que podría funcionar como nuevo piso de corto plazo”, explicó Federico Filippini, economista de Adcap Grupo Financiero.

“En materia de tasas, la estrategia oficial de bajarlas ‘endógenamente’ requiere una gestión de liquidez precisa, algo que hasta ahora no se ha logrado del todo, reflejándose en alta volatilidad de corto plazo y baja renovación en las próximas licitaciones”, sostuvo.