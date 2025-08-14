Economía

Mercados: vuelven a caer las acciones argentinas en medio de la tensión por las altas tasas de interés

El S&P Merval baja 2,9% y los ADR en Wall Street retroceden hasta 4% tras la renovación parcial de vencimientos de deuda del Tesoro, con rendimientos que duplican a la inflación

Guardar
Los activos argentinos retomaron las
Los activos argentinos retomaron las bajas en la plaza local y el exterior.

Las altas tasas de interés que imperan en el mercado financiero argentino, producto de un desajuste en la liquidez, continuaba este jueves condicionando los negocios en general.

A partir de la eliminación de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez) el 10 de julio, la plaza financiera quedó sin una referencia de tasas de interés, que ahora en la operatoria entre privados se elevó a la zona de 60% nominal anual.

Ello obligó a que el Tesoro colocara este miércoles seis títulos con renovación parcial de vencimientos y muy altos rendimientos, por un valor efectivo de 9,15 billones de pesos -equivalentes a unos USD 6.963 millones- en una licitación de bonos de corto plazo, al tiempo que canjeó una Letra con vencimiento en enero de 2025.

El Ministerio de Economía obtuvo así un rollover -renovación- sobre los vencimientos del 61,1%, aunque el Gobierno debió convalidar tasas máximas cercanas al 55% nominal anual en los tramos cortos, frente a una inflación proyectada para el 2025 ligeramente por debajo del 30 por ciento.

“Ahora la duda ronda en torno al sobrante de pesos y su destino como cobertura, en un año alterado por las elecciones de medio término y donde el oficialismo buscará sumar representación en el Congreso”, evaluó Reuters.

Desde mitad de julio se dejó de lado una tasa de política monetaria con la cancelación de las letras LEFI, por lo que el mercado ahora se mueve con una tasa endógena de acuerdo a oferta y demanda de pesos, lo que llevó a que las cauciones bursátiles vengan de fluctuar entre 30% y 120% anual por un día.

Al respecto, el rendimiento caucionado de este jueves promediaba un 65% nominal anual.

Estas altas tasas en pesos atentan contra la inversión en otros activos, como las acciones, de renta variable. El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio cae un 2,9% a 2.220.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares en Wall Street se imponen las bajas de hasta 4,4%, encabezadas por Ternium.

Fuente: Rava Bursátil- precios en
Fuente: Rava Bursátil- precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una pérdida del 0,5 por ciento.

“Las altas tasas de interés conspiran contra los activos de riesgo, sumado a la incertidumbre política y económica”, dijo a Reuters un analista corporativo de Bull Market Brokers, a la vez que recordó que el panel de acciones líderes de la Bolsa pierde algo más del 30% medida en dólares durante este año.

El INDEC informó que la inflación de julio anotó un 1,9% y acumuló el 17,3% en los primeros siete meses del año, perfilándose un nivel en torno al 2% para agosto entre las primeras proyecciones de analistas privados.

La tendencia de los precios minoristas viene en aumento contra un 1,6% en junio y el 1,5% en mayo pasado, el menor avance mensual desde la asunción del presidente libertario Javier Milei en diciembre del 2023.

Previo a un feriado puente con fines turísticos dispuesto por el Gobierno para el viernes, el dólar mayorista era ofrecido a $1.309 para la venta en el mercado mayorista, tras haber anotado un máximo de $1.374 en el cierre de julio.

“El Gobierno busca un equilibrio de tipo de cambio alto y tasas más bajas. En el frente cambiario, el dólar se estabilizó en el rango de 1.315 a 1.325 pesos, con demanda firme en el nivel inferior que podría funcionar como nuevo piso de corto plazo”, explicó Federico Filippini, economista de Adcap Grupo Financiero.

“En materia de tasas, la estrategia oficial de bajarlas ‘endógenamente’ requiere una gestión de liquidez precisa, algo que hasta ahora no se ha logrado del todo, reflejándose en alta volatilidad de corto plazo y baja renovación en las próximas licitaciones”, sostuvo.

Temas Relacionados

acciones Argentinatasas de interésdólar hoyWall Streetúltimas noticias

Últimas Noticias

Plan canje: entró al Congreso un proyecto que busca emular el programa de los´90 con rebajas de hasta 20% para comprar un 0 Km

Es una iniciativa del diputado nacional Oscar Agost Carreño, de la provincia de Córdoba. Coincide con una idea que tienen en el Gobierno de impulsar una renovación del parque automotor

Plan canje: entró al Congreso

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 14 de agosto

La divisa al público es ofrecida a $1.325 en el Banco Nación y a $1.340 en el mercado blue. Las reservas superaron los USD 42.000 millones

Dólar hoy: a cuánto se

El monotributo se actualizó y estas son las escalas que rigen en agosto 2025

El nuevo esquema ajusta escalas y cuotas según ingreso y actividad, con montos determinados por inflación semestral y diferencias claras entre servicios y bienes

El monotributo se actualizó y

El Ford Mustang de calle más potente de la historia ya se vende en la Argentina: cuánto cuesta

Se trata del Mustang Dark Horse, el modelo de mayor rendimiento de todos los tiempos entre los que se pueden usar en la vía pública. Tiene 507 CV y acelera más rápido que un Porsche 911

El Ford Mustang de calle

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

El instituto de estadísticas porteño difundió los ingresos mínimos que delimitan cada nivel socioeconómico. Un hogar ya necesita más de $1.200.000 para no ser considerado pobre

Cuánto hay que ganar para
ÚLTIMAS NOTICIAS
El abogado de Contardi explicó

El abogado de Contardi explicó los motivos por los que pidió su prisión domiciliaria: “Tiene circunstancias personales”

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 14 de agosto

Científicos desarrollan una pasta dentífrica hecha con cabellos que podría ser una opción para reparar los dientes

Apnea social: el trastorno del sueño que empeora los fines de semana y no permite un buen descanso

INFOBAE AMÉRICA
EEUU evalúa aumentar presencia de

EEUU evalúa aumentar presencia de misiles en Filipinas a medida que aumentan las tensiones en el Mar de China Meridional

El Festival de Cine de Toronto retiró un documental sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre y desata polémica

Científicos desarrollan una pasta dentífrica hecha con cabellos que podría ser una opción para reparar los dientes

Candidatos de Bolivia cerraron sus campañas con promesas de recuperar la economía

EEUU reaccionó a la confiscación de otro colegio religioso en Nicaragua: “La perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites”

TELESHOW
Denise Dumas celebró los 18

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis