Economía

Con su política de tasas, el Gobierno sigue dando la señal de que asumirá cualquier costo para que no suba el dólar

El Tesoro premió a los inversores estimulando el alza de los rendimientos en pesos, cuando se suponía que iba tratar de bajarlos

Luis Beldi

Por Luis Beldi

REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
El efecto de la licitación de Bonos del Tesoro que liberó más de $5 billones que no fueron renovados, se verá el lunes porque la liquidación se hará el 18 debido al feriado del viernes. Y para ese lunes, ya anunció otra licitación fuera de cronograma.

Ese día vencerá la LECAP que vence el 15 de agosto que llegó a pagar hoy 0,25% diario por la fuerte oferta en el mercado secundario. Es que muchos inversores compraron estos títulos apalancados en cauciones para hacer la diferencia entre lo que rinden las LECAP y el costo de la caución. Esas cauciones hay que devolverlas y explica la fuerte oferta de títulos cortos.

El Tesoro, en tanto, captó $9,14 billones que representan 61% de los $14,9 billones que vencen. Es decir, liberarán $5,7 billones de los cuales el aumento de encajes se llevará $4,7 billones y a la plaza irán $1,5 billones que no es una cifra inmanejable.

De todas maneras, el Central dejó en claro que la baja de tasas no es su prioridad. Antes del resultado de la licitación anunció que en la ventana de liquidez tomará títulos que los bancos adquirieron en anteriores subastas a una tasa de 66% anual o sea casi similar a la que rige en el mercado secundario.

Por eso ayer antes de la licitación se estuvo operando entre 45 y 76% nominal anual por caución a un día. A una hora del cierre se vieron cauciones a 40%.

El Tesoro pagó “premios” a los inversores estimulando el alza de las tasas, cuando se suponía que las iba a bajar. La señal del Gobierno es clara, el dólar no tiene que subir y no importa el costo; a las elecciones del 7 de setiembre en la provincia de Buenos Aires hay que llegar con la inflación en baja.

La LECAP que vence el 12 de setiembre captó $2,08 billones y pagó una tasa de 69,20% anual que equivale a una tasa efectiva mensual de 3,95 efectivo mensual desde su emisión hasta el vencimiento, según aclaró el comunicado oficial minimizando la tasa anual de 69,20% nominal que equivale a una tasa efectiva de 96% y la LECAP que vence a fin de setiembre también tuvo premio; la tasa efectiva mensual fue de 3,98% efectivo mensual según el cálculo oficial, aunque cortó a 63,78% anual.

Las nuevas Letras a tasa TAMAR, la que se paga a inversores privados por plazos fijos a 30 días de más de $1.000 millones y está en 49,75% anual tuvieron buena respuesta. La que vence el 10 de noviembre se alzó con $1,14 billones y la del 16 de enero, $861 mil millones. La Letra con tasa TAMAR que vence el 13 de febrero al igual que las que ajustan por dólar (linked dollar) y los BONCER fueron declaradas desiertas.

La volatilidad en las tasas cortas volvió a dar que hablar con la caución a un día superando el 70% TNA y cerrando por debajo de 40%. Habrá que ver si luego del lunes esta volatilidad logra acotarse.

Los bancos se adecuaron a la realidad y ofrecen a los inversores de plazo fijo poco más de 40% a 30 días que equivale a una tasa de 3,30% efectiva mensual.

La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “evidentemente no hubo voluntad de expandir, sino que el mercado prefirió quedarse con liquidez y no reinvertir el total. Los dos primeros instrumentos con montos máximos no llegaron a recibir ofertas por esos montos y hubo premios de hasta 0,88 puntos porcentuales en tasa efectiva en los instrumentos más cortos para luego alinearse con el mercado secundario”.

Al tiempo que los datos de la licitación obligaban a los inversores a recalcular, se conoció que la inflación de julio fue de 1,9%. El dato fue el estimado por las consultoras. Según Adcap Grupo Financiero “al igual que el mes pasado, la inflación volvió a mostrarse desacoplada de la dinámica cambiaria, al menos en el corto plazo. Cabe destacar que los precios núcleo se desaceleraron al 1,5% desde el 1,7%, el registro más bajo desde enero de 2018. Nuestra medida preferida de inflación núcleo -que excluye alimentos y combustibles- también mostró una leve baja”.

En este escenario predominaron los vendedores de dólares. En el mercado financiero la divisa cerró en los mínimos del día. El MEP perdió $4,74 (-0,4%) y cerró a $1.318,72, mientras el contado con liquidación (CCL) cedió $4,40 a $1.319,71. El “blue” recorrió el camino opuesto y subió $10 a $1.340.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) hubo un elevado monto de negocios de USD 538 millones. La oferta del agro por la suba de la soja en Chicago (+5,3% en tres días) y en el mercado local, hizo que el dólar mayorista bajara $4,50 a $1.313.

La Bolsa pagó las consecuencia de las elevadas tasas y el S&P Merval de las acciones líderes cedió 1,82%.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron mayoría de bajas. YPF, que está a la espera del fallo en la Cámara de Apelaciones, sigue sin ser afectado y perdió 0,7%, mientras las acciones de Burford Capital subieron 1,74%.

Para hoy, última rueda de la semana se espera que siga la tensión sobre las tasas tomando en cuenta que cualquier colocación rinde 4 días porque se liquida el lunes.

