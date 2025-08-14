CGC mejoró resultados en 2025 con alza de producción y debut en Vaca Muerta

La producción de petróleo de CGC subió 19% interanual en el primer semestre de 2025

Durante el primer semestre de 2025, Compañía General de Combustibles (CGC), parte del holding Corporación América, presentó un aumento interanual de 19% en la producción de petróleo, acompañado por una mejora en sus márgenes operativos. El EBITDA ajustado proforma de los últimos doce meses ascendió a USD 459,1 millones, con un margen sobre ventas de 41%.

Este desempeño se debió a una mejora operativa sustancial de sus yacimientos convencionales, que permitió sostener la rentabilidad a pesar de la baja de precios de petróleo respecto del mismo período del año anterior. Este resultado se dio en un contexto de diversificación de su cartera de activos, con un paso clave hacia los recursos no convencionales.

Uno de los hitos más relevantes del período fue el ingreso a Vaca Muerta. CGC adquirió el 49% de la concesión no convencional Aguada del Chañar, en la cuenca neuquina, en asociación con YPF. La operación fue posible por una inyección de capital de USD 150 millones por parte de Corporación América, anunciada en mayo de 2025, que fortaleció la estructura financiera de la compañía y respaldó su expansión en áreas estratégicas.

La operación en Aguada del Chañar complementó el portafolio de activos convencionales que la compañía opera en otras regiones del país. La estrategia de la firma busca capitalizar plenamente las oportunidades del sector energético argentino, con un enfoque en maximizar la producción y optimizar costos.

La entrada en el bloque neuquino se sumó a un año en el que la firma ya había anunciado el aumento de capital de USD 150 millones, destinado a respaldar proyectos de expansión y a financiar su participación en Vaca Muerta. Esta inversión, canalizada por Corporación América, confirmó el apoyo del grupo controlante para consolidar el crecimiento de CGC en el segmento de exploración y producción.

Con la combinación de mayor producción de petróleo, una sólida generación de EBITDA y la incorporación de activos no convencionales, la empresa reforzó su posición en el mercado energético local, en un contexto de precios internacionales más bajos que en 2024.