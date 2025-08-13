Economía

Los salarios se ajustaron 3% en junio, pero no todos los trabajadores le ganaron a la inflación

Los incrementos fueron dispares según la categoría de los empleados. Cómo le fue a cada uno y cómo cerró el primer semestre

Los sueldos tuvieron un aumento
Los sueldos tuvieron un aumento promedio de 20,7% en el primer semestre (Bloomberg)

Continuando con la tendencia demostrada en los meses anteriores, los salarios le ganaron al Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes de junio. Según informó el Indec, en el sexto mes del año los sueldos tuvieron un aumento nominal del 3%, con lo que quedaron por encima de la inflación de ese mes (1,6%).

Sin embargo, cuando se miran los número en detalle, se encuentra que no todos los trabajadores corrieron con la misma suerte. Es que el 3% mencionado es un promedio del ajuste salarial recibido por los empleados, pero no representa a la totalidad de los asalariados. De hecho, los trabajadores del sector público tuvieron una suba de sólo 1,3% en el sexto mes del año, de donde se desprende que quedaron 0,3 puntos porcentuales por debajo del avance de los precios.

Fue diferente el caso de los asalariados privados formales. De acuerdo con el relevamiento realizado por el Indec, las personas que están dentro de esa categoría recibieron un incremento de sueldo del 1,7% en junio. Por lo tanto, superaron por apenas 0,1 puntos porcentuales al IPC.

Los informales, por su parte, tuvieron una variación salarial del 8,9% en el sexto mes del 2025, por lo que marcaron una amplia diferencia con el IPC. No obstante, la estadística puntual de los trabajadores informales lleva cinco meses de rezago, por lo que técnicamente debe ser comparada con el IPC de enero, que fue del 2,2%

Noticia en desarrollo

