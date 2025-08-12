Mercados: las acciones argentinas suben en Wall Street, mientras se esperan definiciones por la causa YPF

Los activos argentinos aprovechan la corriente positiva de los mercados del exterior.

Los negocios bursátiles arrojaban este martes una tendencia positiva, con impuso de las alzas de Wall Street, para sobreponerse de la evidente prudencia inversora frente a temas medulares vinculados a la petrolera estatal YPF y la firmeza en la tasa de interés contraproducente con la actividad económica.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe decidir sobre una orden de la jueza Loretta Preska que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF en el marco de su expropiación que abarca el fallo de 16.100 millones de dólares.

Este Tribunal deberá determinar durante la jornada si mantiene la suspensión, si la levanta u ordena a Argentina a que presente otra garantía.

“La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU, en Nueva York, decidirá si mantiene la suspensión de la orden que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF. El 30 de junio, la jueza Preska había ordenado la transferencia de las acciones y, el 15 de julio, rechazó el pedido de Argentina para suspender la medida. Si el fallo no resulta favorable, la última instancia de apelación para Argentina sería llevar el caso a la Corte Suprema de EEUU”, precisaron los analistas de Max Capital.

A las 12:10 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende 1,5%, en los 2.340.000 puntos, cerca de máximos en pesos desde el 20 de mayo.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:10 horas)

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street predominaban las alzas, de hasta 4%, lideradas por Edenor. Los títulos de YPF suben un mínimo 0,1%, en los 34,35 dólares.

Por su parte, la tasa de interés en cauciones bursátiles promediaba un 45% nominal anual por un día, desde un 43% sobre el final de la víspera, en un mercado con fuerte volatilidad entre niveles del 28% y 120% en las últimas tres semanas producto de la eliminación de una tasa de referencia por parte del Banco Central.

El Gobierno busca que el mercado tenga su propia tasa endógena, pero esta postura alteró los niveles de liquidez con que se maneja el sistema financiero.

Al respecto, el Tesoro afrontará este miércoles una licitación de Letras clave por el vencimiento de unos 15 billones de pesos en deuda interna, donde se verá hasta dónde se convalidará una tasa alta desde el 65% que debió pagar en la última transacción de 15 días atrás.

“Si bien las tasas actuales son elevadas, se interpreta que su nivel alega a una estrategia para asegurar la renovación de los vencimientos preelectorales. La licitación de Lecap se destaca y podría haber premio según el nivel de oferta de pesos. La curva de Lecap se encuentra invertida, lo que sugiere expectativas de una futura baja de la inflación”, señaló Rava Bursátil.

“En cuanto a pesos, si se quiere apuntar a una baja del tipo de cambio post elecciones iríamos a un riesgo moderado/conservador a un bono CER, por ejemplo el TZXO6, un bono con excelente volumen, está pagando un CER más 16% realmente una tasa anual real más que interesante y sobre todo alta en términos históricos. Y por otro lado, si queremos apuntar a algo más de tasa fija, en este caso no nos inclinamos por los duales, sino que nos inclinamos por específicamente los tasas fijas. Por ejemplo, un T30J6″, describió Rocco Abalsamo, asesor financiero de Cocos Gold.

Las empresas cotizantes en la plaza bursátil están en plena etapa de presentación de balances corporativos con resultados en su mayoría con menores ganancias por la reciente tendencia de alza del tipo de cambio.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- son negociados con escasas variantes, con un riesgo país en la zona de los 730 puntos básicos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina habría registrado un avance del 1,8% en julio, dato levemente mayor a lo anotado en los dos meses previos del 1,6% de junio y 1,5% de mayo, según la mediana de un sondeo de Reuters.