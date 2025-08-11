Economía

Tras la suba del dólar, cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en la primera semana de agosto

La inflación en el rubro se aceleró pero el traslado a precios de la volatilidad del tipo de cambio fue “acotado y heterogéneo”, según analistas. Otros factores colaboraron con las subas

Guardar
La inflación en la Ciudad
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires ascendió a 2,5% en julio. REUTERS/Stephane Mahe

Luego de que el dólar oficial avanzara 14% en julio, varias alimenticias y empresas de consumo masivo comenzaron a enviar listas de precios con aumentos a los supermercados. Aunque el traslado a góndolas de la suba del tipo de cambio es acotado, se registró una aceleración en alimentos y bebidas durante la primera semana de agosto.

Días atrás, se conoció que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires ascendió a 2,5% en julio, aunque con una fuerte incidencia de servicios más que de bienes. Mientras tanto, a nivel nacional, las proyecciones ubican al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado en 1,9%, por encima del 1,6% de junio. El dato oficial será publicado por el Indec este miércoles 13 de agosto.

Esa tendencia parece sostenerse y particularmente en el rubro de mayor peso dentro del índice. De acuerdo a LCG, la inflación en alimentos y bebidas fue de 2% en la primera semana de agosto, alcanzando el nivel más alto desde la tercera semana de mayo. Esto sucede después de 4 semanas consecutivas de desaceleración.

Índice de alimentos y bebidas-
Índice de alimentos y bebidas- LCG

Los aumentos más importantes se observaron en verduras (5%), carnes (3,9%), frutas y productos de panificación, cereales y pastas (3,1%), seguido por comidas listas para llevar (0,8%).

En contraposición, la consultora registró bajas en productos lácteos y huevos (-2,2%), aceites (-2,1%), azúcar, miel, dulces y cacao (-0,7%) y condimientos y otros productos alimenticios (-0,4%).

Por su parte, desde Analytica indicaron: “Durante la primera semana de agosto registramos una variación semanal de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires”.

“De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 1,6%. Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 1,8% durante agosto”, estimaron.

El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en aguas, gaseosas y jugos (+2,6%) y frutas (+2,6%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran los lácteos (+1,1%) y aceites, grasas y mantecas (+0,7%). Por otro lado, se destaca una caída en el precio de pescados y mariscos (-0,9%).

El mayor aumento en el
El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en aguas, gaseosas y jugos

En tanto, según la medición de Equilibra, la primera semana de agosto arrojó una inflación del 1%, liderada por Regulados (2%). Destacaron que esta suba es la mayor para una primera semana del mes desde marzo, lo que evidencia una -leve- aceleración.

La inflación Núcleo trepó 0,9% con mayores subas del componente que no es Alimentos y bebidas (1,3% semanal).

“Si comparamos la variación punta a punta entre la 1ra semana de agosto y la 1ra de julio de los diferentes rubros afectados por el alza del tipo de cambio oficial (+12,4% en dicho período), se ve un traslado a precios acotado y heterogéneo", sostuvieron en la consultora.

“Este fue menor en alimentos y bebidas y mayor en los bienes con alto componente importado y nafta. Entre ellos se encuentra principalmente autos (5%), productos de limpieza, cuidado personal (3,1%), libros o medicamentos (2,4%). En cambio, aún no se ve un gran traslado en Alimentos y bebidas (sólo azúcar y golosinas o aceites, superan el 2%). Por último, los que habitualmente tienen un vínculo con el tipo de cambio y esta vez se encuentran más estables son la carne, la indumentaria y los celulares”, precisaron.

La inflación Núcleo trepó 0,9%
La inflación Núcleo trepó 0,9% con mayores subas del componente que no es Alimentos y bebidas (AdobeStock)

“La estabilidad/deflación en estos precios estaría relacionada con factores de demanda, estacionales y de apertura comercial, respectivamente. Habrá que seguir de cerca la dinámica del rubro Carnes e Indumentaria (por su alto peso en el IPC) pero, de no haber sobresaltos, esperamos que la inflación de agosto se encuentre entre 2% y 2,5%“, añadieron.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina acotó que “el Precio de la carne, y en particular la Vacuna es relevante para inflación x su peso en el IPC. El precio de la hacienda vacuna (Novillo) anticipa lo q sucede con precios minoristas. El precio del novillo en pesos trepó sólo 6% desde 1 semana abril vs suba de 25% del dólar oficial”.

EcoGo estimó que el nivel general de precios subiría 1,9% en el mes, impulsado por incrementos en alimentos, servicios regulados y algunos rubros puntuales. En la primera semana, los alimentos consumidos en el hogar aumentaron 0,6%, lo que proyecta una variación mensual de 2,2%. Al incluir los alimentos consumidos fuera del hogar, con un alza de 3,2%, el indicador total de alimentos llegaría a 2,3%.

Qué dicen en el Gobierno

En paralelo, la Oficina del Presidente Javier Milei publicó un extenso mensaje en la red social X, en el que el mandatario expuso por qué, a su entender, los recientes movimientos del dólar no generarán efectos inflacionarios y destacó la relevancia de la política monetaria como causa principal de la inflación.

“Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno”, dice el texto.

“Aun cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar (pass through), dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún ‘sustento empírico’, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria”, indica.

El presidente citó nuevamente al economista austríaco Carl Menger y remarcó que “para que haya inflación es necesario que haya por parte del Banco Central una convalidación monetaria. Puesto, en otros términos, si no hay convalidación monetaria el nivel de precios no cambiará y todo es una cuestión de precios relativos”. En conclusión, sostiene que la inflación será derrotada manteniendo el equilibrio y superávit fiscal, en un contexto de no emisión monetaria.

Temas Relacionados

alimentosinflaciónipcpreciosúltimas noticiasdólar

Últimas Noticias

Las suba de tasas y el salto del dólar atrajeron inversiones de fondos extranjeros según una agencia internacional

Gestores internacionales aumentaron posiciones en activos locales tras la fuerte caída del peso y de los bonos domésticos, según una agencia internacional

Las suba de tasas y

Milei fue distinguido como “Economista del Año 2025″ por parte de una reconocida entidad de Brasil

Se trata del reconocimiento que otorga la Ordem dos Economistas Do Brasil, de San Pablo, que tiene como objetivo difundir el conocimiento económico en la región

Milei fue distinguido como “Economista

Se extendió la conciliación obligatoria con pilotos: cómo vienen las negociaciones para evitar un paro

Las audiencias y reuniones de trabajo continuarán esta semana y en el Ejecutivo plantean algunos avances. Otro gremio en conflicto

Se extendió la conciliación obligatoria

Una provincia confirmó el pago de un bono de $100.000 para los jubilados: a quiénes les corresponde

El beneficio se abonará junto a los haberes de agosto y alcanzará a un amplio universo de beneficiarios del sistema previsional local

Una provincia confirmó el pago

¿Plan Canje para autos?: cuál es la medida que estudian en el Gobierno para impulsar aún más las ventas de 0 km

La industria automotriz proyecta 700.000 vehículos nuevos para 2026, pero tiene dos frenos. Las tasas de interés demasiado altas para dar más crédito y la presión impositiva

¿Plan Canje para autos?: cuál
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las suba de tasas y

Las suba de tasas y el salto del dólar atrajeron inversiones de fondos extranjeros según una agencia internacional

Las escuchas a la banda de “La Gorda Laura”, la nueva jefa narco de San Martín: “Te bajan dos palos ahora”

Milei fue distinguido como “Economista del Año 2025″ por parte de una reconocida entidad de Brasil

El biólogo de 81 años que se embarcó como pintor y formó parte de la expedición científica submarina

Escribir para sanar: cómo la escritura expresiva mejora la salud física y emocional

INFOBAE AMÉRICA
Resonancias magnéticas revelan que la

Resonancias magnéticas revelan que la personalidad no depende de un hemisferio cerebral dominante

El Gobierno alemán convocó a Trump, Zelensky y otros líderes europeos para tratar el tema de la guerra en Ucrania

El legado de Hiroshima y Nagasaki marca el debate nuclear ochenta años después

Descubren herramientas hechas con piedras hace más de un millón de años

Las cenizas de Daniel Divinsky ya están el río: “No conocí a nadie que le sacara tanto jugo a la vida”

TELESHOW
La emotiva despedida de Indiana

La emotiva despedida de Indiana Cubero a su abuelo Carlos: “Yo sé que siempre nos vas a acompañar”

Se filtró un video de Alex Caniggia negándose a grabar escenas con su hermana Charlotte junto a Marley: “No la banco”

Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”

Moria Casán contundente sobre el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Están profundamente enamorados”

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina