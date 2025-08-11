El “trade” electoral que viene: el mercado ajusta sus estrategias con un nuevo escenario de tasas y dólar

Las cotizaciones de acciones y bonos argentinos buscan consolidarse en un entorno volátil.

Comenzó agosto con un balance neutro para las inversiones con acciones y bonos argentinos. Tras una firme recuperación en julio -cuando el S&P Merval subió 16%-, los papeles del S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires perdieron la tendencia en las últimas dos ruedas operativas, mientras los analistas comenzaron a redefinir el “trade electoral”, es decir la confección de carteras de inversión que ponderan el evento binario de las elecciones legislativas de octubre.

El nuevo escenario financiero empieza a dar pistas firmes de lo que vendrá en el corto plazo. El dólar se asentó por encima de los $1.300, un umbral que el Gobierno busca contener a través de distintos instrumentos del mercado. Por otro lado, altas tasas en pesos para amarrar al tipo de cambio y regular la liquidez apuntan a la vez a una inflación estabilizada hacia fin de año.

En este contexto, José Ignacio Thome, analista Senior de Equity del Grupo SBS, hace foco en acciones del sector Oil&Gas, donde destaca “la entrada en operación en abril pasado de la expansión del oleoducto Oldelval que le permitirá tanto a YPF como a Pampa exhibir un crecimiento en despachos tanto durante este segundo trimestre como en el tercero. Sin embargo, la débil performance de los precios internacionales en el período tras el inicio de la guerra de aranceles por parte de Donald Trump impide un pleno impacto de estos mayores volúmenes en la facturación por lo que creeríamos que, de corto plazo, dependeremos de cómo se desarrollen las elecciones de medio término -y el impacto que estas tengan en el Riesgo País- para poder ver un nuevo rally alcista en el sector”.

“Por otro lado, consideramos que Utilities (empresas de servicios públicos) es un sector atractivo para estar posicionado sin dudas en este contexto. Al margen de ser un sector recomendable para transitar períodos de volatilidad pre electoral por su característica anticíclica, desde inicios de año a la fecha el sector ha experimentado caídas generalizadas superiores al 30% medido en dólares mientras que durante ese mismo período se ha oficializado la Revisión Quinquenal Tarifaria que le otorga previsibilidad a sus ingresos para los próximos cinco años y vuelve a posicionar al sector como una fuente de dividendos recurrentes", añadió Thome.

Acciones argentinas en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

En cuanto a los bancos, el analista del Grupo SBS prevé que “de largo plazo existe valor a estos precios siempre y cuando la estabilidad ‘macro’ sea acompañada de fuerte reducción en tasas que aceleren la expansión del sistema financiero, de corto plazo consideramos que la performance del sector estará 100 por ciento atada a la aparición o no de un trade electoral y a la concreción de una gran elección por parte del oficialismo que habilite una contundente baja en el Riesgo País", hoy por encima de los 700 puntos básicos.

“Se espera que el sector energético de Argentina tenga un desempeño mixto en el segundo trimestre de 2025, con las compañías de petróleo y gas enfrentando vientos en contra debido a la baja en los precios del crudo y la debilidad estacional en la demanda de gas, mientras que las utilities reguladas se benefician de los ajustes tarifarios indexados a la inflación”, evaluó Matías Cattaruzzi, Senior Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero. El idóneo recomienda comprar YPF (con precio objetivo de USD 50 por ADR), Pampa Energía (precio objetivo: USD 107 por ADR), Transportadora de Gas del Sur (precio objetivo: USD 30 por ADR) y Transener (precio objetivo de $3.400 en la Bolsa porteña).

La banca JP Morgan se mostró optimista con el mercado argentino. “Exploramos los fundamentos detrás de nuestro optimismo en Argentina, el cual expresamos en nuestra cartera modelo mediante Grupo Financiero Galicia, Vista e YPF“, subrayó.

“Se observa claramente una renovada confianza hacia los activos argentinos a partir del momento en el que el BCRA y el Tesoro salieron a comprar dólares para fortalecer las reservas. La volatilidad va a seguir presente pero en un escenario de subas. No es momento de ‘sacar los pies del plato’“, graficó Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

Renta fija

En cuanto a los bonos en dólares, los expertos de Adcap Grupo Financiero se mantienen “constructivos sobre la curva hard dollar, apoyada en un mejor set de prioridades del Gobierno. El tipo de cambio más alto, validado implícitamente por el oficialismo, favorece la acumulación de reservas en un contexto de desinflación. Sin embargo, la reciente suba del tipo de cambio podría tener impacto en la inflación". El Bonar 2035 (AL35) asoma en este escenario y “sugiere un retorno esperado del 18%” anual en dólares.

Siempre dentro de la renta fija, los analistas de Adcap añadieron que “bonos de la Provincia de Buenos Aires como los 2037 deberían seguir destacándose como instrumentos de alto rendimiento”. Y añadieron que “aunque el riesgo cambiario puede persistir en las próximas semanas y, por ende, la volatilidad se mantenga elevada, seguimos viendo valor en bonos cortos en pesos para aquellos inversores que busquen posiciones con un horizonte de 4 a 6 meses”, como el Boncap a diciembre de 2025 (T15D5), y a mayor plazo con el Boncer TZXD6 a diciembre de 2026.

“Contribuyen a mayor prudencia las renovadas tensiones en las tasas en pesos, en busca aún de una estabilización post LEFI, dado que se teme que de extenderse en niveles elevados en el tiempo pudieran terminar afectando a la actividad económica. Aún así, las preocupaciones no se trasladan el dólar, y así es que continúa a nivel mayorista merodeando los $1.330, al ritmo que se profundizan las apuestas al carry, tanto locales como desde el exterior. Ocurre que las simulaciones ya muestran que algunas Lecap ofrecen competitivos retornos en dólares incluso en escenarios donde se llegara a alcanzar el techo de la banda de flotación", explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“En las próximas semanas seguimos viendo movimientos de tasas, porque a pesar de una mayor presencia del BCRA, todavía no vemos un escenario estable que permita empezar a estirar duration de manera sostenida. Por lo tanto, mientras este escenario no cambie, en los próximos días seguiría observándose un aumento del peso de las tasas cortas sobre el total de la cartera del fondo”, consideró MegaQM.

Las tasas en pesos se sostienen en la zona del 40% nominal anual, por ahora muy por arriba de la tasa de inflación esperada, de 21,1% para los próximos doce meses según el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), el sondeo entre consultoras que elabora el Banco Central.

Fuente: REM-BCRA.

“Las tasas de Lecap y Boncap reflejaron un costo de financiamiento muy elevado para el Gobierno, especialmente en los plazos más cortos. Este nivel de tasas contrasta con las expectativas del mercado, que esperaba un porcentaje de ‘roleo’ (renovación) mayor a 80% y tasas más bajas. El foco principal se encuentra en los vencimientos de agosto en pesos, que suman más de $30 mil millones; se espera una importante licitación la próxima semana. El dólar MEP disminuyó tras un clima de mayor optimismo, aunque se enfatiza la importancia de calcular el ‘dólar de equilibrio’ para evaluar la ganancia/pérdida potencial de posiciones de carry trade. También se mencionan otras alternativas como las Lecaps y TX26”, definió Rava Bursátil.

“Con el BCRA activo en la rueda de Pases pasivos, tomando pesos y poniendo piso a la tasa con el objetivo de mantener a raya el spot, creemos que lo mejor es la búsqueda de acortar duration. Tenemos preferencia por las Lecap cortas, a 15 y 30 días, donde se va a concentrar la mayor demanda dada la necesidad de manejo de liquidez de corto por parte de bancos. Además, creemos que el Tesoro no tiene incentivos a brindar premio en los títulos más largos con el actual contexto de tasas, siendo probable que esperen a que se normalicen las curvas”, evaluó Cocos Capital.