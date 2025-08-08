Bajaron los precios en dólares de los autos 0 km: cuánto cuesta ahora cada modelo

La flotación del tipo de cambio marcó una baja promedio de USD 1.500 en el precio de los autos durante julio. En Agosto subieron pero siguen más baratos que un mes atrás

“Vamos a tener que acostumbrarnos a la flotación del dólar”, dijo en las últimas horas el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva. No es la primera vez ni será la última que lo repita, y no es algo privativo únicamente de la máxima autoridad del Palacio de Hacienda. De hecho, en los últimos dos meses, esa misma frase salió de la boca de varios CEO de la industria automotriz también.

Lo que pasó con el precio de los autos 0 km en los últimos 30 días, entre la primera y la última semana de julio y luego de transcurrida una semana de agosto, es una muestra clara de esa situación. En el medio, las terminales automotrices aumentaron los precios más de lo habitual a causa de la suba del dólar oficial. Sin embargo, en casi todos los casos, los autos están más baratos en dólares que a comienzos de julio.

De este modo, las versiones más accesibles del auto más barato de cada marca subieron o bajaron su precio en dólares dos veces en un mismo mes. Hay un caso en el cual el precio volvió al mismo valor que el 8 de julio, y otro caso en el que, por una estrategia comercial de bajar el precio en pesos, un mismo auto está considerablemente más bajo que un mes atrás.

El Fiat Mobi es el auto más barato del mercado que tiene su precio en dólares más bajo que a comienzos de julio

La variación modelo por modelo

El Renault Kwid es el auto más accesible del mercado. En julio costaba $19.990.00, sin embargo, durante el mes el dólar pasó de $1.280 a $1.380, lo que generó que comprar el mismo auto costara USD 15.600 en la primera semana del mes, o USD 14.500 en la última. La marca subió el precio un 5% en pesos, ahora cuesta $20.990.000, pero con la baja del dólar de los últimos días, el Kwid cuesta otra vez USD 15.600.

El Fiat Mobi es el otro auto urbano de segmento A que se venden en Argentina. En julio su precio de lista era de $21.407.000, con lo cual su precio fue de USD 16.700 a comienzos de mes y de USD 15.500 en la última semana. Stellantis aplicó un aumento neto del 5,5% (fue del 12% pero con bonificación oficial del 6,5% para operaciones en efectivo), y llevó el precio a los actuales $22.417.560. Con la cotización de este jueves de $1.345 por dólar, el auto tiene ahora un precio de USD 16.600, levemente más bajo que un mes atrás.

El tercer auto más barato del mercado es el Hyundai HB20. El precio de julio era de $23.900.9000, equivalentes a USD 18.700 el 7 de julio y a USD 17.300 el 31 de julio. El importador aumentó el 2,9% el precio de lista en pesos llevándolo a $24.600.000, con lo cual el HB20 cuesta ahora USD 18.300.

La agresiva política de precios de Chevrolet generó que las versiones de acceso de los nuevo Onix y Onix Plus cuesten USD 2.000 más baratos que un mes atrás

General Motors fue la marca que aplicó un descuento de precio en pesos para agosto en la versión más básica del Chevrolet Onix y Onix Plus. Esto rompió la dinámica general de subas de precios y colocó el modelo en una situación atípicamente más favorable para los clientes. El precio del Onix en julio era de $26.922.900, que representaba USD 21.000 a comienzos de julio y USD 19.500 a fin de mes. Al bajar un 5% el precio de lista y dejar el auto en $25.560.900, este modelo cuesta hoy USD 19.000.

El Fiat Argo tenía un precio de lista en julio de $24.784.000, es decir USD 19.300 al iniciarse el mes y USD 17.900 20 días más tarde. El incremento del 5,5% neto aplicado para agosto llevó el precio a $25.796.650, que con un dólar a $1.345 de este jueves significan USD 19.200.

Una situación similar sucedió con el Fiat Cronos, que tuvo las mismas proporciones entre pesos y dólares. En julio empezó costando USD 19.400, terminó en USD 18.000 y ahora subió nuevamente a USD 19.300.

El Hyundai HB20 es uno de los autos que, al aumentar menos en agosto, quedó más barato en dólares que el promedio de los modelos

Otros dos modelos de Stellantis para observar son el Peugeot 208 y el Citroën C3. En ambos casos sucedió algo similar a lo de Fiat. El Peugeot 208 costaba USD 19.800 el 7 de julio, USD 18.300 el 31 del mismo mes, y ahora tiene un precio equivalente a USD 19.700. El Citroën, por su lado, pasó de USD 19.400 a USD 18.000 durante julio, y ahora nuevamente subió a USD 19.200.

Toyota tenía al Yaris en un precio de $25.817.000 en julio. Eso significó USD 20.200 cuando empezaba el mes y terminó bajando a USD 18.700 tres semanas más tarde. El incremento de precios para agosto fue del 3,5%, llevando el precio a $26.721.000, que actualmente representan USD 19.900 oficiales.

Por último, el Volkswagen Polo tenía un precio de $29.864.350 a comienzos de julio, lo que equivalía entonces a USD 23.300. Para fin de mes, con el dólar a $1.380, el precio en la divisa norteamericana bajó hasta USD 21.600, y tras el aumento de precios del 3,5% que aplicó la marca para agosto, su precio es ahora de USD 23.000.