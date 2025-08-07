Economía

Las tasas altas pusieron un freno al dólar pero tienen impacto sobre la actividad económica

Las subas en el rendimiento en pesos avanzan y el dólar lo sintió con nuevas bajas. La Bolsa sorprendió con más alzas traccionadas por las inversiones de las petroleras

Luis Beldi

Por Luis Beldi

Guardar
(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Las tasas volvieron a derrotar al dólar, pero el costo es alto porque afecta a la actividad económica y al consumo. Los tenedores de dólares ahora son vendedores que se pasan a pesos para hacer tasas con las LECAP y los bonos duales, un nicho que quedó entre los títulos en pesos a tasa fija.

Los duales ajustan por la tasa que da la BONCAP o por la TAMAR, que es la tasa que se paga por depósitos a plazo fijo a 30 días por más de $1.000 millones. Esta tasa actualmente es de 42,19% nominal anual y equivale a una de 3,51% efectivo mensual. El dual que vence en marzo rinde 28,4% anual nominal y 2,1% efectivo mensual. El que vence en diciembre de 2026, rinde 34,5% anual o 2,35% efectivo mensual.

Es obvio que hoy la tasa Tamar es la más atractiva y fueron, junto a las LECAP de agosto, las únicas que subieron en la rueda de ayer.

Las LECAP más cortas tienen una tasa de 3,47% efectivo mensual; las de mediano plazo, 3,2% y las más largas entre 2,4 y 2,8%.

Los BONCER tuvieron bajas porque los inversores no creen que haya traslado a precios por la cotización del dólar que, si bien bajó, está $100 más alto que hasta la primera quincena del mes pasado.

Los dólares financieros abrieron con caídas de hasta $10 en $1.335 y, con altibajos, cerraron a ese valor. El contado con liquidación (CCL) comenzó con leve alza, pero al final cedió y cerró en el mínimo del día de $1.337,94 (-0,8%). El “blue” bajó $5 a $1.320.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 559,8 millones, un monto elevado para la demanda. Por eso, la divisa bajó $6 y cerró en $1.332.

La pregunta es si el Gobierno sigue comprando dólares para cumplir con las metas de reservas del Banco Central. Los precios son mejores a los que pagó hasta hace poco tiempo cuando adquirió en bloques, USD 1.500 millones.

Adcap Grupo Financiero, que acaba de incorporar Inteligencia Artificial a las operaciones, señaló: “En nuestra visión, las compras de divisas programadas por el BCRA deberían afianzar la credibilidad del régimen de bandas, dando más confianza al mercado sobre el techo. A la vez, el reciente aumento de encajes parece haber drenado el exceso de liquidez, reduciendo la necesidad de intervenciones agresivas que amplificaban la volatilidad. Así, el tipo de cambio parece estabilizado en torno a $1.340 y el mercado de futuros se normaliza tras la sobrerreacción de fines de julio”.

El informe agrega que “como prueba de estrés, si se alcanzara el techo, el BCRA necesitaría solo USD 12 mil millones (disponibles del EFF) para reducir la base monetaria en 50%, a mínimos históricos de 2024”.

Los futuros del dólar también se acomodaron sin necesidad de intervención del Banco Central. El informe de F2 de Andrés Reschini indica que “ajustaron al alza, excepto agosto y septiembre, pese al cierre negativo en el spot. El volumen de operaciones fue de 1.464.785, casi 358.400 contratos menos que en la rueda previa. El interés abierto añadió unos 76 millones sin la “anomalía” en el contrato de marzo 2026 que se observó en la jornada anterior. El corrimiento al alza de los rendimientos de la curva pesos arrastró a las implícitas y las tasas reales esperadas superan el 20% anualizado para todo el tramo de vencimientos dentro de 2025”.

Si bien los pronósticos de las consultoras corrigieron al alza los pronósticos de inflación para los próximos meses, según F2 “la alta positividad en las tasas reales ayuda a anclar expectativas nominales y, por otra parte, puede tener consecuencias negativas en la actividad de mostrar mayor persistencia. Con algo de viento a favor para el oficialismo en las encuestas de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires y Nación, la presión sobre las tasas debería ceder”.

Los bonos soberanos tuvieron leves subas de hasta 0,6% en los Globales con ley extranjera. El riesgo país bajó 18 unidades a 743 puntos básicos.

Las acciones siguieron su rally de alza, aunque a dos horas del cierre, se alejaron de los máximos. El S&P Merval de las acciones líderes cerró con un alza de 2,6% en pesos y 3,4% en dólares debido a la baja del CCL.

Los papeles más destacados fueron los empresas de gas. Transportadora Gas del Norte subió 5,5% y Metrogas 5,1%. Fue decisiva la noticia de que Southern Energy (SESA), que integra YPF, Pan American, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG incorporarán un segundo barco para licuar gas en Río Negro. Las acciones de Pampa subieron 4,9% y las de YPF 2,6% y suma un alza de 7,5% en dos ruedas y de 17% en lo que va del mes.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron alzas generalizadas de hasta 6,6% como fue el caso de Pampa Energía y de 6,5% en Supervielle.

Pese a la cautela, el mercado sigue apostando porque el dólar está quieto y puede cubrirse por un tiempo con tasas. El problema es que el modelo no puede prolongarse porque las empresas no pueden financiarse a tasas reales que casi duplican la inflación.

De todas maneras, el mercado vive el día a día y hoy podría ser una rueda de toma de ganancias que podría atenuarse por los que todavía no entraron a esta nueva fase de alzas de las acciones.

Temas Relacionados

tasas de interésdólaraccionesLECAPBONCAP

Últimas Noticias

El costo de la construcción aumentó por debajo de la inflación en el primer semestre de 2025

Aunque el costo de construir una vivienda en CABA sigue en alza, lo hace a un ritmo más moderado. También se redujo el valor por metro cuadrado en dólares

El costo de la construcción

El comercio bilateral con Brasil acumula un déficit de USD 3.506 millones en este año

El mes pasado la balanza comercial bilateral volvió a mostrar un fuerte desequilibrio, con exportaciones en baja e importaciones en alza

El comercio bilateral con Brasil

Más pick-up y menos los autos: el mercado brasileño marca el pulso a las exportaciones automotrices argentinas

La pérdida de competitividad de los vehículos locales contrasta con un mejor precio para importar modelo brasileños. En 2025 cayeron las exportaciones a ese país un 10 por ciento

Más pick-up y menos los

Vaca Muerta: ¿quién se queda con la riqueza y quién paga los costos?

En el último episodio de La Conversación, tres voces con posiciones contrastantes se enfrentan para discutir uno de los temas más candentes de la agenda energética nacional: el presente y el futuro de Vaca Muerta

Vaca Muerta: ¿quién se queda

En alerta por el impacto de la suba de tasas, el mercado proyecta menos crecimiento en el tercer trimestre

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA mostró un reajuste en la perspectiva de actividad entre julio y octubre. Se sostiene la meta de crecer un 5% en 2025. Los primeros datos de dos sectores clave marcaron una caída el mes pasado

En alerta por el impacto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Psicología de la negociación: cómo

Psicología de la negociación: cómo construir un acuerdo que satisface a todos

La inteligencia artificial puede mejorar la velocidad y precisión de los diagnósticos médicos en la Argentina

El auge de la inteligencia artificial en la educación

Continúan las excavaciones y cotejos de ADN en búsqueda de más pruebas en contra del presunto asesino serial de Jujuy

El costo de la construcción aumentó por debajo de la inflación en el primer semestre de 2025

INFOBAE AMÉRICA
TSMC, el mayor fabricante mundial

TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, quedará exento del arancel a los semiconductores anunciado por Trump

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

TELESHOW
La palabra de Mirtha Legrand

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”

Lali Espósito compartió el detrás de escena de sus shows en Cuyo: “¡Así cerramos la primera etapa de la gira!”