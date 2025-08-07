El costo de la construcción aumentó por debajo de la inflación en el primer semestre de 2025

En junio de 2025, el aumento fue del 1%, con subas destacadas en provisión de terceros y tasas

Durante los primeros seis meses de 2025, el costo de construcción de una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aumentó un 12,17%, según el informe mensual elaborado por la Asociación de Pymes de la Construcción (Apymeco). Este incremento se ubicó por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que fue del 15,1% de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implica un retraso relativo de casi tres puntos porcentuales frente al índice general de precios.

En junio de 2025, el precio de construcción por metro cuadrado se ubicó en $1.794.053,25, sin incluir el valor del terreno, el IVA ni los costos vinculados a la figura jurídica del emprendimiento ni al beneficio del desarrollo. En términos interanuales, el alza fue del 28,52%, marcando una desaceleración significativa en comparación con los meses previos. En julio de 2024, el aumento interanual superaba el 240%, y desde entonces la tendencia fue claramente descendente mes a mes.

En tanto, el incremento mensual registrado en junio fue del 1,00%, una variación que se explica en mayor medida por el alza en los costos de provisión de terceros (2,22%) y por el aumento en los ítems de tasas y derechos (5,21%). Por su parte, los materiales subieron un 0,98% en el mes, mientras que la mano de obra se ajustó un 0,59%. Otros componentes como el costo de ejecución, el beneficio empresario o los gastos generales se ubicaron en torno al 1%.

Entre los insumos con mayores incrementos en junio se destacó el cascote ladrillo limpio, con un alza del 19,36% mensual. También se registraron aumentos importantes en porcelanatos (14,42%) y ascensores (3,14%). En contraste, algunos materiales mostraron bajas, como el ladrillo hueco cerámico, que descendió 14,02%, el hierro redondo (-3,80%) y la arena (-0,17%).

Evolución reciente

La evolución mensual del índice general mostró fuertes oscilaciones en los últimos 12 meses. El mayor salto se registró en agosto de 2024, con un aumento del 4,68%, seguido por incrementos destacados en noviembre de ese año (2,84%) y febrero de 2025 (3,45%). En contraste, marzo de 2025 fue el mes con menor suba, con apenas un 0,73%.

En la comparación interanual, el informe de Apymeco destaca una marcada desaceleración en el ritmo de suba del índice. De un aumento de 240,29% interanual en julio de 2024, se pasó a un 28,52% en junio de 2025. Esta tendencia refleja un contexto de estabilización de precios en el sector, en línea con el proceso de desaceleración inflacionaria que atraviesa la economía argentina.

Precio en dólares y volumen de actividad

Medido en dólares, el costo por metro cuadrado mostró una disminución del 7,25% en el mes, al pasar de 1.505,32 USD/m² a 1.396,15 USD/m². Esta caída se relaciona con la evolución del tipo de cambio y con la moderación en los precios internos. De todos modos, el precio en dólares continúa por encima de los valores promedio observados en los últimos años.

El informe también incluyó datos sobre el despacho de cemento, uno de los principales insumos del sector. En junio, el despacho tuvo una caída del 0,9% respecto al mes anterior, aunque registró una mejora del 12% en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que sugiere cierta recuperación interanual en el nivel de actividad.

La evolución en pesos muestra una tendencia creciente durante el último año. Desde julio de 2024 hasta junio de 2025, el valor por metro cuadrado pasó de $1.413.045,90 a $1.794.053,25, con variaciones mensuales que oscilaron entre el 0,73% y el 4,68%. En ese período, se observaron algunos meses de baja estacional o retracción, como diciembre de 2024 y marzo de 2025, pero la trayectoria general fue ascendente.