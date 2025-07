Caputo aseguró que eliminar las retenciones es una obsesión para este Gobierno, pero le pidió “paciencia” al campo

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo (REUTERS/Agustín Marcarian)

El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió paciencia en lo que respecta a la eliminación de retenciones tras el fin de la baja temporal en junio y mencionó los beneficios que obtuvo el campo bajo su gestión, como la reducción de la inflación. Asimismo, resaltó el potencial del sector para crecer.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda surgen ante las críticas de un usuario de la red social X por los derechos de exportación, “la infraestructura nula, la tasa vial al 100% y 20 años de prohibiciones y congelamiento de precios”, considerando así al campo como el sector más castigado, luego de que el funcionario estimara que en 6 años, entre Energía y Minería se va a lograr un saldo exportador equivalente a 2 veces el agro, por casi 50 mil millones de dólares.

En ese marco, Caputo dijo: “El agro va a crecer mucho también y está vez lo hará por muchos años. El campo es el sector por el que más cosas ha hecho este gobierno. No solo en bajas de aranceles, importación de maquinaria usada, eliminación de retenciones para economías regionales, insumos, eliminación de impuesto país, etc”.

"El campo es el sector por el que más cosas ha hecho este gobierno", aseguró Caputo (CREA)

Remarcó además: “También bajamos el impuesto inflacionario y la brecha cambiaria. Recordemos que hasta hace 18 meses el campo tenía que vender a 300 pesos por dólar para recomprarlo a 1100, y las retenciones eran más altas que ahora”.

“No tengan dudas de que las retenciones se van a ir durante la presidencia de Javier Milei, porque así lo prometió el Presidente y este Gobierno cumple sus promesas. Eliminar las retenciones es una obsesión para este gobierno. Hay que tener confianza y paciencia, porque no se arreglan tantas décadas de desastres en un año y medio. El campo también será próspero!”, agregó.

Días atrás, Milei se reunió con representantes de las principales entidades rurales para discutir la posibilidad de reducir las retenciones y avanzar con mejoras para el sector. Sin anuncios concretos tras el encuentro, la dirigencia rural decidió enfocarse en los compromisos asumidos y en la continuidad de un canal de diálogo directo con el Gobierno.

El mandatario ratificó su compromiso de que las retenciones a las exportaciones están ‘en la mira’ y que serán el próximo impuesto que buscará reducir.

Reunió entre Milei y la Mesa de Enlace (Fotografía: Adrián Escándar)

Luego, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, señaló: “Hablamos de varios temas, pero el Presidente hizo mucho hincapié en la apertura de la Argentina al mundo y en la responsabilidad que tenemos como productores de encarar este desafío”.

Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO, valoró en Radio Rivadavia el encuentro, pero admitió la falta de novedades en materia de decisiones. “El análisis es el hecho en sí mismo, más allá de que uno puede sentirse vacío porque no se vino con ninguna medida. No sé si la intención era obtener alguna medida. Sí creo que uno tiene que ir por la positiva o ver el vaso medio lleno y hacer un raconto de ver con qué sector se reunió el Presidente y de allí hacer un análisis”, señaló.

Carlos Castagnani, representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideró valioso el tiempo concedido por Milei a las entidades rurales, en una modalidad de agenda abierta.

“Es muy importante tener el tiempo de dos horas de hablar con el Presidente de la Nación a agenda abierta, donde pudimos comentarle y presentarle todas las dificultades o necesidades del sector. Él reafirmó el compromiso que tiene con el sector y que el próximo impuesto a bajar son las retenciones y que cumplirá con ese compromiso”, explicó en Radio Mitre.

Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), remarcó que la mayor parte de la conversación se enfocó en el régimen impositivo y la presión que enfrentan las economías regionales. “Se llevó gran parte de la reunión en el tema impositivo, la necesidad del alivio fiscal que estamos necesitando transversalmente en todas las economías y las retenciones”, comentó, también por radio.

Sarnari dijo que hay conformidad con la promesa de que las retenciones serán el próximo tributo a reducir, pero advirtió sobre la falta de precisión acerca de los tiempos y montos.

Y concluyó: “Ahí estamos conformes porque el compromiso ahí es que el próximo impuesto que van a bajar al sector son las retenciones y que si fuera gradual, sería definitiva y no transitoria. Sin embargo, no nos dio plazos y eso nos deja un poco alertas. Si bien pudimos manifestar nuestra urgencia y necesidad de margen de rentabilidad, no tuvimos respuestas”.