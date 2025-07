Bono para empleadas domésticas: cuánto es y quiénes tienen que pagarlo

El bono especial aplica a trabajadoras formales e informales y debe figurar en recibos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta semana Gobierno reactivó la negociación salarial para el personal de casas particulares y cerró un acuerdo que estableció un aumento salarial y un bono no remunerativo destinado a quienes se desempeñan en los hogares de Argentina. Después de más de seis meses en los que la mesa de diálogo permaneció inactiva, representantes sindicales, empleadores y funcionarios estatales avanzaron con una mejora en las condiciones laborales para el sector.

La Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), liderada por Carmen Britez, confirmó que la paritaria finalizó y detalló los puntos del convenio. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano ofició como sede del encuentro, que inició a las 11:30 y concluyó cerca de las 15 horas. Fuentes cercanas a la negociación señalaron que más de 1,2 millones de personas se ven alcanzadas por estos cambios.

Cómo se conforma el aumento salarial

La paritaria de 2025 para el sector incluyó un incremento total del 6,5% segmentado de la siguiente forma: un 3,5% sobre los básicos de enero y tres pagos sucesivos de 1% adicional sobre los haberes de julio, agosto y septiembre. Todas las mejoras son remunerativas. El ajuste responde al encarecimiento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo, factores que afectaban a las familias que integran el régimen legal del servicio doméstico.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) asumió la tarea de fijar las nuevas remuneraciones y de regular los beneficios sociales para el sector. La CNTCP, presidida por Sandra Gatti, actuó luego de que la resolución 2/2025 publicada la semana previa habilitó el tratamiento del aumento.

Los valores se fijaron para cinco categorías reconocidas en el régimen especial de trabajadores de casas particulares: supervisores/as, cocineros/as, caseros, asistentes para cuidado de personas, y personal para tareas generales. Esta última categoría concentra la mayor demanda en el país.

¿Qué es el bono no remunerativo?

Más allá del aumento sobre los básicos, el acuerdo incorporó un bono no remunerativo para el trimestre de julio, agosto y septiembre de 2025. Este extra debe pagarse tanto a empleadas formales como a informales y debe quedar registrado en los recibos de sueldo. El pago del bono corresponde por cada empleador, es decir, quienes trabajan para más de un hogar cobrarán el bono en cada caso.

El monto del bono varía según las horas semanales trabajadas, con un piso de $4.000

El empleador debe abonar este bono junto al sueldo de cada mes correspondiente: julio, agosto y septiembre de 2025. La UPACP aclaró que el bono no se descuenta de futuros sueldos ni anticipa ningún aumento posterior, y los empleadores no pueden utilizarlo para compensar otras obligaciones salariales. El importe se define también en proporción a la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

La escala del bono extraordinario distingue tres tramos según la extensión de la jornada semanal:

0 a 12 horas: $4.000 mensuales.

12 a 16 horas: $7.000 en julio; $6.000 en agosto y septiembre.

Más de 16 horas por semana (incluye personal sin retiro): $10.000 en julio; $9.500 en agosto y septiembre.

Estos valores se aplican de manera homogénea en todo el país e incluyen todas las categorías, ya sea con retiro o sin retiro.

Características del bono: efectos y limitaciones

El carácter “no remunerativo” del bono significa que no se suman conceptos como antigüedad o zona desfavorable. El bono no impacta en los aportes ni contribuciones a la seguridad social ni implica pagos adicionales de ART. Además, no se toma en cuenta para calcular el aguinaldo de diciembre ni los montos de liquidaciones finales, en caso de desvinculación posterior.

El empleador tiene la obligación de consignar el monto recibido como bono en cada recibo salarial y cumplir con este pago en las fechas estipuladas. La UPACP indicó que la suma corresponde tanto a trabajadoras registradas como no registradas, lo que busca alcanzar a quienes se desempeñan en condiciones informales, muchas veces sin cobertura social.

Salarios mínimos por categoría desde julio de 2025

La actualización salarial estableció los nuevos pisos mínimos para cada categoría, vigentes desde julio y teniendo en cuenta los aumentos remunerativos descritos, estimadas para jornadas superiores a 16 horas semanales.

<b>Primera categoría: </b>Supervisores/as

Con retiro: $3.454 por hora y $430.878 mensuales.

Sin retiro: $3.783 por hora y $479.950 mensuales.

<b>Segunda categoría:</b> Cocineros/as

Con retiro: $3.270 por hora y $400.310 mensuales.

Sin retiro: $3.585 por hora y $445.613 mensuales.

<b>Tercera categoría: </b>Caseros

Único régimen: $3.089 por hora y $390.567 mensuales.

<b>Cuarta categoría:</b> Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.089 por hora y $390.567 mensuales.

Sin retiro: $3.454 por hora y $435.246 mensuales.

<b>Quinta categoría:</b> Personal para tareas generales

Con retiro: $2.863 por hora y $351.233 mensuales.

Sin retiro: $3.089 por hora y $390.567 mensuales.

El personal para tareas generales se encarga de tareas como limpieza, lavado, planchado, cocina y otros trabajos domésticos habituales.

Los nuevos salarios mínimos corresponden a todas las categorías y rigen en todo el país (EUROPA PRESS)

Cómo calcular el salario final con el bono

Para estimar el salario mensual de una trabajadora doméstica registrada, se suma el monto del bono no remunerativo al salario básico correspondiente según la categoría y cantidad de horas trabajadas cada semana. Por ejemplo, una persona para tareas generales con retiro y jornada de más de 16 horas semanales cobra $351.233 en julio como base salarial mínimo, a lo que se añade el bono: $10.000. El total asciende a $361.233 en julio como piso obligatorio para el empleador.

En agosto y septiembre el bono baja a $9.500 para el tramo de más de 16 horas, por lo que el salario mínimo también se ajusta. En las demás franjas horarias, el bono es de $7000 en julio y luego $6.000, o $4.000 en cada uno de los tres meses para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.

Este extra funciona solo durante el período estipulado y no es acumulativo con otros beneficios, salvo que existan acuerdos individuales adicionales entre las partes o sumas reconocidas por antigüedad, zona desfavorable u otros ítems del régimen especial.

Régimen de actualizaciones y pagos

El Gobierno dispuso que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reserve el análisis de una nueva revisión en octubre, dada la evolución de la inflación durante 2025. Hasta entonces, los valores fijados funcionarán como referencia mínima obligatoria para todos los contratos y nuevas incorporaciones bajo régimen registrado.

ARCA habilitó el pago de los aportes y contribuciones a través de débito automático, una alternativa para facilitar el cumplimiento de las obligaciones patronales y reducir la informalidad del sector.

La normativa incluye a personas que desarrollan tareas domésticas en cualquiera de los regímenes legales, tanto bajo contratos formales como en condiciones de parcialidad o sin retiro. Los empleadores deben respetar los valores mínimos fijados e incorporar el bono cuando corresponda por cantidad de horas trabajadas.

Condiciones laborales y perspectivas

El sector doméstico mantiene altos niveles de informalidad, lo que motivó a las autoridades y a los sindicatos a priorizar la mejora en el registro de trabajadoras. La finalidad de la negociación no se limitó al aumento salarial, sino que incluyó un esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones laborales generales.

En octubre, una nueva mesa paritaria discutirá el posible impacto de la inflación y la necesidad de eventuales ajustes. Por lo pronto, lo acordado para el período febrero-septiembre establece los pisos salariales y el mecanismo de la suma extraordinaria, requerimientos que serán obligatorios para cualquier relación laboral bajo el régimen de casas particulares.