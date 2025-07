Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa porteña: “Yo también soy un jubilado de la mínima”

El titular de la Bolsa de Comercio porteña remarcó que el mercado aceptó la política fiscal del Gobierno y la baja de la inflación (Cristian Gastón Taylor)

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, abordó durante una entrevista una amplia variedad de temas vinculados a la coyuntura económica, financiera y social del país. El titular de la Bolsa dio definiciones sobre el presente y futuro de los mercados, el enfoque del Gobierno nacional y el devenir del sistema jubilatorio, haciendo además foco en su propia historia de aportante previsional.

La conversación se desarrolló durante la mañana y fue emitida por Radio Mitre. Allí, Gabbi relató el contexto actual del mercado accionario argentino, marcando el impacto de las expectativas políticas y el comportamiento reciente de los principales indicadores financieros. “Los mercados están en un momento muy especial. Primero, a la espera de un acto electoral que va a ser muy importante. Segundo, durante un año y pico ha tenido una suba el mercado accionario muy grande. Y lógicamente, después de las grandes subas vienen las grandes toma de ganancias”, aseguró. Para Gabbi, “el mercado está aceptando correctamente la férrea política del Gobierno de mantener el superávit fiscal y está muy, pero muy esperanzado”.

Consultado sobre la reciente decisión del Banco Central de absorber pesos a cambio de tasas más altas —llegando al 36%, según describió el periodista—, Gabbi negó que el sector financiero haya reaccionado de manera adversa ante la medida. “Cuando el central ayer tomó la decisión de pagar tasas más altas, ya había pasado una parte de la rueda. No hubo indignación en los mercados ni mucho menos. Y lógicamente, si para mantener el superávit fiscal hay que sacar pesos de la cancha, la forma es aumentando las tasas que habían bajado en demasía. Creo que no es ningún problema. El dólar prácticamente no ha subido en todo el año. Al contrario, ha bajado y realmente estamos en una buena situación de mercado”, explicó Gabbi.

En un tono crítico hacia la reacción social frente a la cotización del dólar, el presidente de la Bolsa porteña deslizó: “Hay una gran cantidad de gente que opina que el mercado, si el dólar baja, es peligroso”, sugiriendo que existen sectores que siempre encuentran motivos de preocupación, sin importar la posición de la moneda estadounidense en la banda. Según Gabbi, “si el dólar baja, quedamos sin posibilidad de competir. ¿Y si el dólar sube hasta dónde va a subir? La realidad es que no se van a superar ni la banda baja ni la banda alta”.

Gabbi también se refirió a la estrategia del Gobierno en materia económica. “Es un programa que tuvo un corte financiero para lo macroeconómico y ahora viene un corte absolutamente productivo para la microeconomía. Son dos etapas absolutamente distintas en la macroeconomía. El Gobierno ha tenido un triunfo extraordinario. Y no me baso por la opinión personal, sino me baso en los números, que son los que realmente hablan”, sostuvo. El dirigente mencionó algunos de los indicadores que, a su juicio, demuestran el resultado del plan oficial: “Argentina bajó la inflación, tuvo un superávit fiscal durante 19 meses que yo en 81 años de vida no lo vi nunca. Bajó el riesgo país, bajó la pobreza, subió, aunque en escasa medida, el valor real de los salarios. Realmente la macroeconomía ha sido superada. Está en el buen camino”, detalló Gabbi.

En la entrevista, Gabbi resaltó que el evento encabezado por Javier Milei batió un récord de asistencia en los 171 años del mercado (Reuters)

En ese contexto fue que Adelmo Gabbi pronunció la frase central de la entrevista, vinculando su historia personal al debate sobre el sistema previsional argentino: “Yo también soy un jubilado de la mínima después de haber aportado 45 años, pero sé muy bien que con este sistema no se puede hacer otra cosa”. El titular de la Bolsa porteña advirtió sobre la dificultad de modificar la situación actual sin reformas profundas: “Habrá que mejorar el sistema jubilatorio a través de una reforma importante de las leyes laborales. Y veremos. No es posible acordarse que el presidente Menem vetó, que la presidente Kirchner vetó, que el presidente Milei anuncia que va a vetar incrementos salariales que no se pueden pagar. No es porque sean crueles, es porque la realidad es que no se puede hacer".

El entrevistador introdujo el tema del discurso que Javier Milei dio la semana previa en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Gabbi comentó la repercusión del evento: "El presidente Milei batió el récord de personas que estuvieron presentes en un aniversario de la bolsa en los 171 años de vida. Evidentemente es un hombre carismático, que la gente tiene interés en escucharlo". El dirigente suavizó su opinión sobre el mandatario y su retórica: “Muchas veces no dice las cosas que uno quiere. A mí me gustaría que a lo mejor las dijese de otra manera, pero estamos en el buen camino y la gente entiende que el buen camino hay que respetarlo. No podemos gastar más de lo que recibimos. Hay que seguir con esta línea que nos va a llevar a ser la Argentina que —como dije el día jueves— es la que soñó mi abuelo italiano cuando vino de Italia con el pantalón remendado en la cola, pero limpio a trabajar”.

El diálogo también recogió un análisis del riesgo país y los factores que influyen en su evolución. Gabbi señaló: “El riesgo país tiene exclusivamente un componente político que lo lleva a esos números. Sin la posibilidad de que haya legisladores que crean gastos sin crear los ingresos para ese gasto, lógicamente no va a ceder”. Agregó además: “Eso se va a superar. El riesgo país va a estar en lo que la Argentina merece, entre 300 y 400 puntos y la Argentina va a estar nuevamente catalogada como país emergente, cosa que no lo puede conseguir en este momento”.

En uno de los tramos de intercambio más personales, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires reiteró la necesidad de reformas. Volvió sobre el debate previsional: “Me gustaría mejorar realmente el sistema, pero hay que hacerlo vía cambios en la legislación laboral”. Gabbi hizo foco en la historia de sucesivos vetos presidenciales que bloquearon aumentos jubilatorios: “No es que los presidentes sean insensibles. No se puede dar lo que no existe”, resumió.

La entrevista, que se desarrolló durante la mañana y fue transmitida por Radio Mitre, expuso distintas aristas de la coyuntura local, abordando variables del mercado accionario, la política fiscal actual, la situación jubilatoria y el impacto de las recientes decisiones del Banco Central en el día a día financiero. En cada eje, el dirigente recurrió a indicadores concretos y relató su experiencia al frente del histórico organismo bursátil.