Tras 5 meses sin impuesto al lujo, la mayoría de los SUV grandes se importan desde otros continentes

La eliminación del impuesto interno permitió que modelos que no tenían mucho volumen en Argentina regresen al país, como el Honda CR-V

Aunque existe la idea de un marcado crecimiento de los vehículos SUV compactos por ser los que tienen un precio competitivo con los autos de acceso a la gama de muchas marcas, la reciente develación del Renault Boreal que llegará al mercado argentino en marzo de 2026, muestra como los fabricantes tienen todavía un gran interés por el segmento C de esta categoría de vehículos que cada vez ganan más consumidores a nivel internacional.

En el mercado argentino, los C-SUV no pudieron desarrollar el segmento durante los últimos cuatro años porque estaban alcanzados por el impuesto interno, que los castigaba fuertemente con un arancel adicional del 25% sobre el precio, sacándolos de la competencia.

Esa fue la principal razón por la cual dos productos nacionales, Chevrolet Tracker y Volkswagen Taos, y uno de origen brasileño que no paga arancel de importación, Toyota Corolla Cross, fueron los dominadores de la categoría SUV, incluso cuando uno de ellos no es de segmento C sino un B-SUV.

El nuevo Renault Boreal se sumará a Toyota Corolla Cross y Jeep Compass como los C-SUV fabricados en Brasil

Cuando a fines de enero el gobierno eliminó el impuesto interno en la escala 1 y redujo al 50% el de la escala 2, que pasó del 35% al 18%, inmediatamente comenzó a crecer notablemente la oferta de modelos de ese segmento. Cinco meses después de la medida reaparecieron los vehículos con precios entre los 40 y los 70 millones de pesos, de los que prácticamente no había muchas opciones.

Los mismos tres modelos mencionados siguen siendo los que dominan las ventas absolutas, incluyendo los B-SUV. Sin embargo, la llegada de nuevos modelos de segmento C ha cambiado el mapa de ofertas de este tipo de modelos en Argentina.

Tras 5 meses de sin impuesto al lujo impactando en su precio, la lista de C-SUV con más ventas en el mercado tienen mucho mayor volumen de ventas en comparación con el mismo período de 2024, aunque es notoria la diferencia de crecimiento entre los dos primeros modelos y el resto, ya que el VW Taos se fabricaba en Argentina y el Toyota Corolla Cross venía de Brasil con un precio por debajo del impuesto interno, lo que le permitía tener un volumen de ventas muy similar al de Chevrolet Tracker y el Taos de Volkswagen.

El VW Taos fue el único C-SUV argentino que se vendió hasta junio. Desde el año próximo vendrá importado de México

Volkswagen Taos (industria argentina): 8.314 unidades, creció un 71,2% en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior.

Toyota Corolla Cross (Brasil): 7.288 unidades. Subió un 52,9% en un año.

Ford Territory (China): 4.924 vehículos, con un crecimiento interanual del 149%. Es el mejor auto extrazona en el mercado argentino.

Jeep Compass (Brasil): registró 4.775 patentamientos y creció un 189.6%.

Ford Bronco Sport (México): 1.033 autos, con muy pocas unidades en el primer trimestre y una aceleración recién en el segundo, tras su relanzamiento comercial. Su crecimiento fue del 89,8%.

Los autos chinos como el BAICX55 suman volumen al Ford Territory que se importa desde ese país. Es el tercer país en cantidad de unidades en 2025

BAIC X55 (China): Entre febrero y junio vendió 681 unidades, pero el crecimiento fue uno de los más altos entre los SUV con mayor volumen de autos, alcanzando el 424%.

Volkswagen Tiguan (México): Este C-SUV no compite con Taos porque tiene otro equipamiento, aun cuando comparte el segmento. Desde febrero se vendieron 487 autos, un crecimiento del 296%.

Honda Z-RV (México): 416 unidades patentadas. Se importa desde México y su crecimiento en un año fue del 20%, ya que en 2024 se había empezado a comercializar a buen ritmo,

Haval Jolion (China): 280 autos. Es el caso contrario al del ZR-V. El Jolión casi no se trajo a Argentina en 2024, por lo que su crecimiento fue del 595%.

Nissan X-Trail (Japón): Este año se patentaron 256 unidades, pero el modelo ya se comercializaba desde 2024. Por ese motivo, el crecimiento fue menor y alcanzó apenas el 12%.

Corea del Sur no sólo exporta autos de sus marcas originarias como Hyundai y KIA, sino también Renault que produce en ese país

Cantidad de países y volumen de ventas

Como dato adicional que muestra el cambio del mercado, en los 10 C-SUV más vendidos desde que se eliminó el impuesto al lujo, hay sólo un modelo argentino (Taos) y 2 autos fabricados en Brasil (Corolla Cross y Compass), mientras que 3 son mexicanos (Bronco Sport, Tiguan y ZR-V), otros 3 se importan de China con arancel del 35% (Territory, X55 y Jolion), y 1 es de origen japonés.

Si la muestra se extiende a los 22 modelos que vendieron más de 100 unidades en cinco meses, la proporción cambia, con 1 de Argentina, Japón y Estados Unidos, 2 de Brasil, 3 de México, 4 de Corea del Sur, 5 de China y otros 5 de Europa.

Pero una cosa es la cantidad de modelos y otra el volumen de unidades. Tomando ese parámetro, Brasil es el país que más cantidad unidades de C-SUV vendió en 5 meses con 12.063 autos, Argentina está segunda con 8.314, en tercer lugar entra China con 6.109 unidades, delante de México con 1.936, el Mercado europeo con 796, Corea del Sur con 675, Japón 256 y Estados Unidos con 201 unidades.