Qué acciones podrían beneficiarse de un eventual ascenso de Argentina a mercado emergente

Con un ascenso en la estatus de MSCI, los activos argentinos pueden ganar protagonismo en el panorama inversor (Foto: Reuters)

¿Volverá la Argentina a ser considerada mercado emergente en el corto plazo? La decisión dependerá de la recalificación en el índice MSCI, sigla de Morgan Stanley Capital International, un departamento de Morgan Stanley, una multinacional financiera estadounidense que desarrolla su actividad como banco de inversión y agente de Bolsa.

Pese a las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, el estatus financiero argentino no está claro, al quedar en la categoría de “standalone”, el nivel más bajo dentro del sistema de clasificación del proveedor estadounidense de datos financieros. MSCI ya advirtió el jueves que Argentina no reúne los criterios mínimos de liquidez ni de apertura a capitales internacionales requeridos para ascender.

“En abril de 2025, el Banco Central argentino eliminó varias restricciones, permitiendo a los inversores internacionales repatriar dividendos generados desde el 1 de enero de 2025. Sin embargo, persisten barreras significativas para los inversores institucionales extranjeros”, explicó MSCI, que si bien consideró al país “potencial candidato” a una reclasificación, recordó a su vez que se trata de un mercado “actualmente parcial o totalmente cerrado a los inversores extranjeros”

¿Qué es MSCI?

MSCI es una empresa global de investigación de inversiones que proporciona índices bursátiles, herramientas de análisis de cartera y datos ESG, sigla del inglés Environmental, Social and Governance (ambientales, sociales y de gobernanza), para la toma de decisiones de inversores institucionales y otras entidades financieras.

La salida del “cepo” cambiario, anunciada el 11 de abril último por el ministro de Economía Luis Caputo, abrió la puerta a esta posibilidad que, de concretarse, facilitará el flujo de capitales internacionales para la demanda de activos financieros de Argentina.

Desempeño de las acciones argentinas según MSCI a partir del 2010

El mercado argentino había conseguido regresar a la categoría emergente en junio de 2018, bajo el Gobierno de Mauricio Macri, con el antecedente de la normalización del mercado de cambios a partir del 17 de diciembre de 2015 y la regularización de la deuda soberana.

Pero el 24 de junio de 2021 el MSCI Argentina volvió a caer a mercado independiente o “standalone”, ante la vuelta a los controles de capital desde el 1 de septiembre de 2019, que afectaron la accesibilidad del mercado, una condición que incumple con los criterios de MSCI para emergentes.

El MSCI Argentina es referencia para medir el rendimiento de las acciones del país y es utilizado por fondos de inversión para replicar su comportamiento

“Empieza la revisión de Argentina y varios países más para reordenar o recalificar su rating crediticio por parte de uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, el Morgan Stanley, que creó este índice MSCI. Lo que hacen básicamente es calificar o darle un rating de inversión a cada uno de los países según cuán fácil o cuán seguro es invertir en cada uno de los países, obviamente teniendo en cuenta política, economía y estabilidad para acceso a inversiones y demás", precisó Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold.

La eliminación del control de cambios facilita el flujo de capitales internacionales para la demanda de activos financieros de Argentina

“Hay cuatro grandes ‘ratings’. El mejor rango es ser un ‘Mercado Desarrollado’, que son las principales economías del mundo. El segundo rango es ‘Mercado emergente’. Por ejemplo, Brasil hoy está dentro de esta categoría. El tercer rango es el ‘Mercado de frontera’, que es a donde nosotros apuntamos a llegar, y el último rango es el ‘Stand-alone’, que estás por fuera del radar de inversiones”, añadió Colombo.

Los índices MSCI, como el MSCI World o el MSCI Argentina, se utilizan ampliamente para seguir el rendimiento de los mercados de valores y como referencia para estrategias de inversión.

Potencial para la recategorización

El índice MSCI Argentina mide el rendimiento del segmento de mediana y gran capitalización del mercado de valores argentino. Con 18 títulos que lo integran, representa aproximadamente el 85% del universo ponderado de acciones argentinas. El MSCI Argentina se utiliza como referencia para medir el rendimiento de las inversiones en el país y también es utilizado por fondos de inversión para replicar su comportamiento.

Las principales diez empresas del MSCI Argentina.

Las diez principales acciones que lo componen son YPF (20,3% de share), Grupo Galicia (18,8%), Vista Energy (11%), Banco Macro (10,1%), Pampa Energía (9,3%). Transportadora Gas del Sur (5,7%), BBVA Argentina (4,1%), Central Puerto (3,7%), Arcos Dorados Holding (2,7%) y Telecom Argentina (2,5%), que en conjunto suman el 88% del MSCI Argentina.

Las proyecciones de los expertos

“Se espera que Argentina pase de ser ‘standalone’ a ‘Mercado Frontera’, lugar donde ya estuvimos en 2018 y dejamos de ser en 2021. Así que claramente, es muy bueno si Argentina pasa del cuarto al tercer nivel y consigo podrían ingresar una gran cantidad de capitales ya que volveríamos a estar en el radar de los bancos de inversión del mundo. Se espera que ingresen inversiones a las las principales empresas de Argentina, sobre todo las de petróleo y bancos”, expresó Ian Colombo, de Cocos.

Una reclasificación como mercado de frontera no destraba el enorme potencial que implica volver a ser un mercado emergente, dado el diferencial de flujos. En el segundo caso podría inyectar entre 2.000 a 3.000 millones de dólares. “El MSCI publicó su Accessibility Report en el que más allá de tomar nota de ciertos progresos realizados por la Argentina, no modificó el score card. Ello nos lleva a pensar que una reclasificación como mercado emergente queda descartada y una ‘buena noticia sería lograr un under revision para que dicha reclasificación ocurra en 2026”, subrayó el Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

Se espera que ingresen inversiones a las las principales empresas de Argentina, sobre todo las de petróleo y bancos (Ian Colombo)

“La decisión de poner a la Argentina under-revision para una próxima reclasificación sería una buena noticia pero no abre de manera instantánea la puerta al ingreso de fondos que lo harían en caso de efectivamente ser un mercado emergente. El flujo de inversiones por parte de fondos que invierten en mercados emergentes es órdenes de magnitud superior al que invierte en un mercado frontera. No obstante, existen fondos e inversores que podrían buscar anticiparse a una reclasificación en 2026 tomando posición –o bien incrementando– lo que impactaría positivamente en la cotización de las acciones argentinas”, añadió el Grupo IEB.

Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, comentó que “el S&P Merval ha enfrentado diversos elementos de volatilidad en este 2025 (bajó 18,2% en el año), pero sus fundamentales respaldados en el manejo económico del Gobierno son sólidos. Puntualmente encontrarse en una situación de endeudamiento fuerte y un año electoral añaden más elementos de riesgo a los mercados. A razón de esto, los mercados de Latinoamérica si bien han atraído flujos, para el caso de Argentina sigue pesando su historial y los inversores están atentos a la resolución de las elecciones legislativas para terminar de dar el golpe definitivo de confianza al mercado local. Al momento de la compresión del índice de riesgo país, se espera un repunte mayor al 20% para los activos locales”.

Rendimiento anual del MSCI Argentina

“Los inversores siguen atentos al posible impacto de los aranceles de EEUU en los mercados emergentes, siendo Asia la región más vulnerable y América Latina, la menos. Aún con este riesgo en el radar, los fundamentales macroeconómicos de emergentes siguen siendo sólidos y los bancos centrales regionales aún cuentan con margen de maniobra, esto, abre un amplio panorama de oportunidades. El índice MSCI de mercados emergentes lleva en lo que va del año un rendimiento de 10,65% versus el S&P500, de 1,35%. Sin embargo, también hay riesgos que deben tenerse en cuenta. Los mercados emergentes son más susceptibles a la inestabilidad política y económica, lo que puede provocar una gran volatilidad”, estimó Morales.

Composición del MSCI Argentina por sector.

En este sentido, los idóneos de Balanz Capital subrayaron que “los índices globales de países desarrollados y de América Latina se mostraron como un buen refugio ante los problemas de política comercial y económicos de Estados Unidos. Los índices globales superan al S&P 500, liderados por el MSCI Latam (18,9% en el año y 4.6% desde el ‘día de la liberación’ el 2 de abril). Le siguen el MSCI EAFE (1,6%, 9,7% en el año) y el MSCI Europa (1,5%, 13,5% en el año). En contraste, los mercados emergentes aún no se recuperan: MSCI Emergentes (baja 1,3%) y MSCI Asia Emergente (cae1,8%). Esto refuerza nuestra estrategia de diversificar en desarrollados”.

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, observó el “comportamiento más firme que exhiben los principales ADR, dado que en dichos papeles siguen concentrando las operaciones mientras se transita una etapa más expectante atentos a la revisión de MSCI el martes próximo que podría encaminar una recategorización a ‘emergentes’”.