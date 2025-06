Techint se suma al consorcio Vaca Muerta Sur: con los tubos de Tenaris, desplaza a proveedores chinos

Foto aérea de la primera soldadura del oleoducto Vaca Muerta Sur, a cargo de un consorcio al que se suma Tecpetrol, de Techint

Aunque desde la propia empresa no lo confirman ni lo desmienten, es un hecho: el grupo Techint se sumará al consorcio de empresas Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), que en los próximos días firmará un proyecto de crédito sindicado por USD 1.700 millones con un grupo de bancos internacionales, en la mayor operación de crédito corporativo para obras energéticas en la Argentina en lo que va del siglo.

La incorporación del grupo encabezado por Paolo Rocca a uno de los principales proyectos de inversión en infraestructura y potencial exportador de la Argentina involucra a dos de sus empresas: la petrolera Tecpetrol, que se suma al consorcio como productor de hidrocarburos “no convencionales” en la cuenca neuquina, y la siderúrgica Tenaris, que aportará los caños para el tramo final del oleoducto. Son unos 40 kilómetros de tramo submarino que unirán la terminal del oleoducto, con origen en Vaca Muerta, con las instalaciones portuarias sobre la costa rionegrina desde las que el consorcio aumentará fuertemente las exportaciones de crudo gracias a la prodigalidad de la formación geológica de hidrocarburos con corazón en Neuquén.

Los integrantes del consorcio, que incluyen a YPF, la petrolera de mayoría accionaria estatal presidida por Horacio Marín, un ex ejecutivo de Techint, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Pampa Energía, Vista (fundada por Miguel Galuccio, ex titular de YPF) y las multinacionales Chevron y Shell, a los que ahora se sumará Tecpetrol, evaluaban la compra de caños a China para esos 40 kilómetros de tramo submarino, algo que de por sí excluía cualquier posibilidad de participación de Techint, que considera a China no solo un competidor desleal sino incluso una amenaza a la economía mundial.

Paolo Rocca, CEO del grupo Techint

Por qué no China

El año pasado, ante el “Congreso del Acero Brasil”, en San Pablo, Rocca dijo que competir con China se había vuelto “sustancialmente imposible” debido a la “absoluta asimetría” de las relaciones económicas y comerciales con el gigante asiático y la contribución de este a la “primarización” de las economías sudamericanas.

“China -aseguró entonces Rocca- no es una democracia, tiene un sistema de gobierno autoritario y centralizado que asigna recursos a diferentes sectores de la economía en base a decisiones de conveniencia táctica y estratégica”. Al respecto, citó un estudio de la Comisión Europea sobre “anomalías del sistema económico chino, como amplia presencia de empresas estatales, simbiosis entre el Estado y el Partido Comunista Chino, influencia de ambos en las compras, distorsiones financieras, violaciones a la propiedad intelectual, restricciones a la propiedad de la tierra, ausencia de sindicatos independientes, límites a la movilidad de las personas, y costo subsidiado de la energía, entre otras cuestiones.

Aporte al consorcio

Al asegurar la provisión de los tubos de Tenaris, fabricados en la Argentina, Techint no solo aumentó la participación nacional en el proyecto: también sumó al consorcio VMOS a Tecpetrol, la sexta mayor petrolera por volumen de inversiones en Vaca Muerta. Un reciente informe de la consultora Aleph Energy precisa que la petrolera de Techint invirtió allí USD 1.372 millones entre 2023 y 2024 y este año volcará allí al menos otros USD 513 millones (ver abajo).

El Project Finance de VMOS con un grupo de bancos incluiría entidades de talla global como Citi, J.P.Morgan, Deutsche, Santander e Itaú y con un monto de USD 1.700 millones cubriría casi dos tercios de la inversión total, estimada en USD 2.700 millones.

Precio del petróleo

La operación se evaluó contemplando un precio promedio de entre USD 70 y 80 por barril de petróleo a mediano plazo, rango que parecía optimistas en función de la baja que tuvo el precio del crudo en los primeros cinco meses del año, en coincidencia con el inicio y desarrollo de la gestión presidencial de Donald Trump.

El precio del petróleo dio ahora un fuerte saldo, debido a la escalada militar en Medio Oriente, a causa del “ataque preventivo” de Israel a instalaciones nucleares iraníes, la respuesta de Irán y el recrudecimiento de un conflicto de final incierto.

El umbral de viabilidad del proyecto es un petróleo a USD 45 el barril, debido a los costos de producción en Vaca Muerta. Uno de los desafíos de las empresas del consorcio es reducirlos y ganar eficiencia mediante un uso intensivo de tecnología, en buena parte vinculada a aplicaciones de Inteligencia Artificial.

Por caso, YPF intensifica la aplicación de sus Centros de Inteligencia en Tiempo Real (RTIC, por su sigla en inglés), y PAE decidió aumentar en un 50% la flota de drones con los que a diario inspecciona las cerca de 100 operaciones que tiene en los 5.000 km2 de Cerro Dragón, en Chubut, a los que los drones envían unas 700 fotos diarias para su análisis por algoritmos de Inteligencia Artificial y el consiguiente envío de cuadrillas técnicas para resolver problemas o ineficiencias apenas se detectan. Recientemente, PAE realizó en Cerro Dragón su primera perforación horizontal en busca de recursos “no convencionales”, un potencial que entusiasma no solo a la compañía, sino también al gobernador chubutense, Ignacio Torres.

Se trata de una carrera sin fin. Un consultor energético señaló a Infobae que, hoy por hoy, pese a la riqueza hidrocarburífera de Vaca Muerta, los costos de producción por barril de petróleo son allí 30% superiores en dólares a los de Cuencas de Hidrocarburos “no convencionales” en EEUU.