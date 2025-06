La estacionalidad del comercio exterior y la dolarización de portafolios presionará el tipo de cambio en la segunda mitad del año

Tras la salida del cepo el dólar se acomodó en el centro de la banda de libre flotación sin intervención del BCRA

El dólar mayorista permanece estable por debajo de los $1.200, en una zona media de la banda de flotación divergente que dispuso el Banco Central, tras la salida de los controles cambiarios a mediados de abril.

Esto presenta la complicación de no poder sumar reservas bajo este esquema, más allá de las expectativas planteadas tanto del Gobierno como por los analistas.

Estaba previsto que el 13 de junio el Tesoro debiera afrontar una primera revisión de metas con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y demostrar una acumulación extra de USD 4.400 millones de reservas para el BCRA, en el marco del reciente acuerdo por USD 20.000 millones, de los cuales USD 12.000 millones ya fueron acreditados el 15 de abril.

Gracias a los fondos de los desembolsos del FMI, el ente monetario logró que las reservas internacionales crecieran hasta casi USD 40.000 millones brutos semanas atrás, aunque actualmente la cifra se asienta por debajo de USD 39.000 millones.

El presidente Javier Milei minimizó el tema, al afirmar que ese diferencial se cubrirá con la reciente colocación del BONTE 2030 por USD 1.100 millones, un REPO (préstamo colateralizado con bonos) de unos USD 2.000 millones con bancos privados y otro tramo de dinero fresco del propio FMI.

La eliminación del control de cambios conocido como “cepo” se dio con éxito dada la mínima reacción de la cotización del dólar en el segmento formal -y una caída del 14% en las cotizaciones alternativas-, con el compromiso del BCRA de comprar divisas solo cuando la cotización alcance el nivel inferior de la banda, ahora en 978 pesos.

Pero no todos los efectos son favorables. La cuenta corriente de la balanza de pagos acumula déficit por el mayor gasto de la población en dólares, cuando el Gobierno libertario busca mantener el valor alto del peso para combatir la inflación. El crecimiento en las importaciones reduce el saldo positivo de la balanza comercial, mientras que se da un incremento del déficit en concepto de intercambio de servicios con el exterior.

Con este presente, los analistas delinean una serie de factores que podrían estacionalmente presionar al alza y a la baja al tipo de cambio en los próximos meses, con el evento clave de las elecciones de medio término en octubre.

Intercambio comercial

Desde Portfolio Personal Inversiones enfatizaron que “la estacionalidad de exportaciones e importaciones se torna desfavorable a partir de julio, una vez que la cosecha gruesa ya se haya liquidado. Dado que el Gobierno ratificó que las retenciones volverán a subir a partir del 1 de julio para soja y maíz, esperamos que la desaceleración de la liquidación del agro a partir de julio sea más marcada por haberse ‘adelantado’ liquidación para beneficiarse de las menores alícuotas”.

Fuente: Portfolio Personal Inversiones

“Respecto a las importaciones, su estacionalidad va en aumento hasta marcar un pico en agosto -tres meses después de las exportaciones, que lo alcanzan en mayo-. Recién en diciembre, con el inicio de la liquidación de la cosecha fina, la estacionalidad de las exportaciones e importaciones se vuelve nuevamente favorable. Dicho esto, el tipo de cambio podría verse presionado al alza por los flujos del comercio exterior en la segunda mitad del año”, agregaron desde Portfolio Personal.

Dado que el Gobierno ratificó que las retenciones volverán a subir a partir del 1 de julio para soja y maíz, esperamos que la desaceleración de la liquidación del agro a partir de julio sea más marcada

A nivel local, las lluvias demoran el cierre de la cosecha de soja y el reinicio de la de maíz, mientras los productores enfrentan vencimientos crediticios y de fijaciones. “Muchos se ven obligados a vender por necesidad financiera. Aunque lo lógico sería fijar maíz -que tiene una mejor relación de precios con soja- la demora en la recolección y el temor a una suba en los derechos de exportación para la oleaginosa a fin de junio acelera las decisiones de venta”, analizó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Dolarización de portafolios

En la segunda quincena de abril, ya con el nuevo esquema cambiario vigente, la formación neta de activos externos de las personas humanas totalizó USD 1.938 millones. “Haciendo un repaso por este siglo, observamos que, sin importar el signo político o el andar de la economía, la dolarización de portafolio es un clásico de los años electorales. Por lo tanto, deberíamos esperar que en la víspera a las elecciones de medio término del 26 de octubre haya una mayor demanda de dólares por parte del retail”, observó Portfolio Personal.

Consumos en el exterior

El Banco Central informó en su Balance Cambiario correspondiente a abril egresos netos en concepto de gastos por viajes, pasajes y otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes por USD 863 millones. Respecto de la cuenta de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, la entidad monetaria aclaró que la misma no debe asociarse únicamente a los gastos por viajes ya que, en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales, se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales de bienes y servicios a proveedores del exterior".

Asimismo, agrega la entidad que “aproximadamente 60% de estos consumos con tarjetas son posteriormente cancelados de forma directa por los clientes con fondos en moneda extranjera, lo que reduce el impacto deficitario de estos consumos en el mercado de cambios y en las reservas internacionales”.

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, expresó estar “trabajando con el Banco Central para diferenciar los números del MULC sobre lo que son realmente los gastos en Turismo. La inclusión de otros conceptos como el e-commerce o suscripciones a plataformas digitales (Amazon, Netflix, Spotify, etcétera) en el cómputo, distorsiona la información real del impacto económico del sector. Además, se está trabajando en sincerar el real consumo del ingreso que genera el turismo receptivo; por ejemplo: está registrado que un turista chileno gasta por día en Argentina solo USD 54, y no es así. A partir de julio, esta balanza tendrá más claridad y los números del turismo no incluirán conceptos que distorsionan los números reales”.

De esta manera, el sector Servicios -donde turismo y consumos en el exterior tiene la mayor ponderación- acumula en el primer cuatrimestre de 2025 un déficit de USD 4.185 millones, por encima del superávit comercial por bienes registrado por el Indec, que totalizó USD 1.265 millones en el primer cuatrimestre.

La estacionalidad del turismo emisivo y receptivo vuelve a tornarse desfavorable en julio y agosto por las vacaciones de invierno en el exterior

“Más allá del pico estacional de gastos por Turismo, Viajes y Pasajes de enero y febrero, producto de las vacaciones de verano en el extranjero, la estacionalidad del turismo emisivo y receptivo -en especial por vía aérea- vuelve a ser desfavorable en julio y agosto por las vacaciones de invierno. Es decir, el tipo de cambio podría verse presionado al alza por este factor, en un contexto en el que el tipo de cambio real está en niveles históricamente bajos”, consideró Portfolio Personal.

Los analistas prevén, de todos modos, que persisten fundamentos para una continuidad en la estabilización cambiaria post-cepo.

Liquidación de créditos

Un motor de la oferta de divisas en la segunda mitad de 2024 fue el crédito en dólares. Las empresas que se endeudan necesitan hacerse de pesos para actuar en la economía doméstica, por lo tanto obtienen divisas a tasas bajas -por ejemplo, con la colocación de Obligaciones Negociables- y las liquidan en el mercado.

En el corto plazo se incrementa la oferta y se moderan los precios, aunque hay que tener en cuenta que al momento de pagar el crédito, las empresas volverán a ser demandantes de los dólares y presionarán más adelante al precio de la divisa.

“Uno de los factores que podría mitigar la posible presión al alza sobre el tipo de cambio -en especial a partir de julio-, es la primera etapa del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Más allá de incentivar el ‘consumo reprimido’, la medida tendría como objetivo reanudar la dinámica de suba de préstamos que siguió al blanqueo. Esto se traduciría en una oferta extra de divisas en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), dado que las restricciones cambiarias siguen en pie para las empresas (los bancos les depositan pesos y venden los dólares en el MULC)”, subrayó Portfolio Personal.

Crecimiento de los depósitos

Como la mayor parte de los depósitos en dólares en el sistema financiero local se contabiliza como reservas, la formalización de divisas atesoradas en el “colchón” habilitaría un aumento del stock en el Banco Central.

“La clave estará en la magnitud en que aumenten los depósitos en dólares del sector privado, ya que determinará el incremento de la capacidad prestable de los bancos. Adicionalmente, el BCRA podría intervenir en futuros para alentar la inversión de portafolio de no residentes, las financiaciones locales y la emisión de Obligaciones Negociables, MEP y Cable. Esto redundaría en un superávit de cuenta financiera que financie el déficit de cuenta corriente, tal como sucedió tras el exitoso blanqueo”, comentaron desde Portfolio Personal.

Fuente: Amílcar Collante-Profit Consultores ("X": @AmilcarCollante)

Nivel de reservas

La mejor señal para lograr la estabilidad del dólar pasa por un incremento sustancial y consistente de las reservas internacionales en el Banco Central.

“El mercado está poniendo la aención en el plano cambiario, con el foco en los flujos, en un contexto en que el tipo de cambio real se encuentra en niveles bajos en comparación con años previos. Dado que el dólar no fue al piso de la banda cambiaria, el BCRA se mantiene al margen y no compra dólares, haciendo que la meta de reservas de junio luzca altamente difícil de cumplir. Si bien no creemos que esto implique un problema, sí creemos que sería una buena señal el comenzar a acumular reservas genuinas para que la calma cambiaria no dependa de colocaciones de deuda que permitan el ingreso de divisas”, explicó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“Todo indicaría que la posibilidad de que el Gobierno alcance un engrosamiento de las reservas en USD5.000 millones para el viernes 13 de junio sería imposible”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Al no intervenir el BCRA en el mercado de cambios, sólo ingresan divisas por endeudamiento o por desembolsos. Según el cronograma de desembolsos presentado por el Gobierno ingresarían en junio USD 2.000 millones de parte del FMI; USD 2.000 millones de un nuevo REPO y USD 2.100 millones de organismos multilaterales”, añadió.

Ningún modelo económico está preparado para que una economía cancele permanentemente con efectivo sus vencimientos de capital e interés de la deuda (MegaQM)

“Queda claro que ningún modelo económico está preparado para que una economía cancele permanentemente con efectivo sus vencimientos de capital e interés de la deuda. Estas cifras dejan claro que, si se busca reforzar la posición de reservas, el primer paso necesario es lograr renovar vencimientos de deuda. Parte de ese rolleo surge de las negociaciones con el FMI y el resto de los Organismos Internacionales, tal como se anunció en abril. Pero la otra parte depende directamente de las operaciones en el mercado de deuda”, definió un informe de MegaQM.

“La deuda local en moneda extranjera hoy se concentra fundamentalmente en los bonos emitidos en 2020 (Globales y Bonares). Esos instrumentos hoy generan necesidades del orden de USD 4.350 millones semestrales, con pagos que se efectúan en enero y julio de cada año. Sin acceso al mercado de capitales, el Tesoro necesita conseguir los pesos para luego ir al mercado o al BCRA a hacerse de los dólares necesarios para pagar los vencimientos. Por lo tanto, genera estrés de reservas y reabsorbe pesos que la economía puede estar necesitando. Sin pesos, las tasas reales también sufren presión alcista. Primer factor por el cual se necesita volver a los mercados”, completó MegaQM.

Prima la desinflación

Mientras el objetivo principal del Gobierno sea el de llegar a la contienda electoral de octubre con una inflación moderada, es necesario disponer de un tipo de cambio estable en el valor presente.

En este aspecto, desde Invecq Consultora Económica indicaron que “de sostenerse el proceso de apertura económica, puede preverse un impacto adicional favorable sobre los precios internos. La mayor oferta de bienes -producto de menores restricciones comerciales y más competencia- contribuiría a limitar los aumentos e incluso a inducir bajas en ciertos segmentos”.

“Si bien resulta deseable que la Argentina ahonde en su camino de integración al mundo -condición necesaria para ser más competitivos y alcanzar un crecimiento sostenido a mediano/largo plazo-, no deben subestimarse los efectos que esta estrategia, en un escenario de tipo de cambio real bajo, puede tener sobre algunos sectores. Por ello, aunque avanzar hacia una economía más abierta es un paso en la dirección correcta, es fundamental acompañar esta transformación con políticas que atenúen sus costos sociales, de modo que la transición sea lo menos costosa posible”, subrayó Invecq.