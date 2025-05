Mercados: la Bolsa porteña mantiene el recorrido alcista mientras Wall Street no opera por feriado

El Merval porteña sube 13% en pesos y 16% en dólares en lo que va de mayo.

Las recientes medidas anunciadas por el Gobierno que permiten a los ciudadanos gastar sus ahorros sin tener que dar mayores explicaciones sobre su origen, con el objetivo de apoyar la actividad económica, fueron bienvenidas por el mercado.

La semana pasada, el presidente Javier Milei firmó un decreto y enviará una ley al Congreso para buscar evitar lo que considera un exceso de controles y regulaciones sobre liquidez atesorada en el llamado “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”.

“Las medidas del Gobierno apuntan a facilitar las transacciones en dólares, flexibilizando principalmente ciertas restricciones y requerimientos de información”, dijo Roberto Geretto, de Adcap Grupo Financiero.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)

“De ser exitosas, podrían llevar a una mayor bancarización, y préstamos mediante, y el Banco Central seguiría acumulando reservas. La gran dificultad es cambiar la cultura argentina, donde el dólar es una moneda de ahorro y no de transacciones cotidianas”, agregó Geretto.

En un contexto de menores negocios por el feriado estadounidense por la celebración del “Memorial Day” (Día de los Caídos), el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un 1,3%, en los 2.380.000 puntos luego de acumular durante la semana pasada una mejora del 1,12 por ciento.

Encabeza las subas de las cotizaciones en el panel líder Telecom Argentina, con un 3,1 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganan un promedio de 0,2 por ciento.

En el mercado de cambios, el dólar mayorista interbancario operó en un máximo de $1.146, promediando la banda de flotación divergente entre 1.000 y 1.400 pesos fijada en abril tras la liberación del mercado cambiario.

Con la liberación del mercado, el BCRA dejó de intervenir en el mercado de cambios con compras o ventas de dólares del mercado libre. Desde el Gobierno afirman que la entidad solo comprará divisas del mercado cuando la cotización toque la banda inferior de flotación.

“Una de las medidas que el BCRA está barajando para lograr fortalecer las reservas es la emisión de títulos peso linked. Esta medida apunta a captar el interés de inversores basado en la posibilidad de que se fortalezca el peso”, reportó Wise Capital.

Uno de los requisitos del reciente acuerdo firmado con el FMI (Fondo Monetario Internacional) por un préstamo de 20.000 millones de dólares es alcanzar una meta de acumulación de reservas de 4.400 millones de dólares hasta mitad de junio.

Operadores y analistas citados por Reuters estiman que el Tesoro podría lanzar una nueva emisión de un bono en pesos a ser suscripto en dólares, para aprovechar la liquidez en divisas en el mercado.

“El BCRA habilita el acceso al mercado de cambios a no residentes que busquen repatriar inversiones de portafolio constituidas en moneda extranjera a través de licitaciones primarias del Tesoro pasados los 180 días. Esta normativa podría ser el primer paso para la licitación de bonos ‘peso-linked’ que apunte a acumular reservas”, añadió Geretto.

Jorge Fedio, analista de Clave Bursátil, afirmó que “entre los anuncios económicos de esta semana, el ‘Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos’ no tuvo demasiada repercusión alcista en la Bolsa, aun no se conoce la letra chica de la resolución para ‘tus dólares, tu decisión’, simplificando ‘lo tuyo es tuyo’. Ni tampoco influyó demasiado mucho que el domingo pasado el partido de gobierno La Libertad Avanza se impuso en las legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando casi nadie le daba ganador”.

“Llamativamente, el Merval no celebra, pero caerse no cae, muy por el contrario, sigue pisado, las manos firmes comprando. Hay que estar convencidos que el gráfico no miente y por algo preserva la tendencia de fondo alcista”, enfatizó Jorge Fedio.

“En el cierre de la semana Donald Trump volvió a poner los aranceles en el centro de la escena. Mediante su red social, declaró que Apple deberá pagar un arancel de al menos 25% si no produce en Estados Unidos los Iphones que comercializa en ese país. Unos minutos después, recomendó una tarifa de 50% a las importaciones con origen en la Unión Europea a partir del primero de junio, producto del estancamiento en las negociaciones", comentó Milo Farro, ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil.