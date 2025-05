Rodolfo Santángelo: “Sería una mala noticia que el dólar vaya a 1.000 pesos”

El economista Rodolfo Santángelo relativizó hoy la expectativa de que las medidas anunciadas el jueves por el gobierno para fomentar el uso de “dólares del colchón” tenga efectos importantes sobre el consumo o el precio del dólar.

“Hay una simplificación de toda esa estructura para controlar a los inocentes. Hay un sano intento de impulsar la bimonetariedad. Pero hay gente que no quiere tener solamente pesos y quiere tener dólares no solo por las regulaciones, sino por la incertidumbre, porque nos estafaron, por la inflación.

Entrevistado por radio Mitre, el economista citó que en el blanqueo de 2024 “salieron unos USD 15.000 millones del canuto”. Las nuevas medidas, distinguió, “no buscan los USD 200.000 millones que están en el exterior, buscan los dólares del canuto. Si tuvieran el mismo éxito que el blanqueo me saco el sombrero”. Sin embargo, matizó, “creo que será un proceso lento, no alentaría expectativas muy fuertes para corto plazo”.

Además, afirmó que no tendrá influencia sobre el precio del dólar porque las medidas “tienen entre poco y nada que ver con el tipo de cambio: no va a cambiar la relación dólar peso. Tampoco tendrán impacto decisivo sobre las reservas, porque la decisión sobre las reservas las toma el BCRA. Pero pensando en el futuro es una decisión para consolidar la bimonetariedad, que se pueda operar en las dos monedas, sin el gobierno haciendo pedidos exagerados o innecesarios de información”.

El precio del dólar, explicó, “va a seguir dependiendo de la oferta y la demanda de quienes pasarse de dólares a pesos y de pesos a dólares. El mayor componente de la oferta de dólares sigue siendo por lejos y por afano el exportador, que es más importante que los dólares del colchón, y los mayores demandantes son el importador, el atesorador y el turista. Ese mercado está levemente superavitario, como si la oferta fuera un poquito más alto que la demanda”.

Mercado rengo

Sin embargo, reflexionó, “es un mercado rengo, le falta al sector público comprando. El Tesoro que tiene superávit o el Banco Central, que tiene que acumular reservas, algún día tienen que comprar”.

Consultado sobre las afirmaciones oficiales de que el BCRA comprará dólares solo cuando llegue a $1.000 o al límite inferior de la banda cambiaria, Santángelo respondió: “sería una mala noticia que el dólar vaya a $1.000; Ya a $1.140 era lo que valía el viejo dólar blend. Está justito. Cuando me dicen que Madrid está barato me preocupa. Y Brasil ni hablar. Estamos en un mundo de real barato, de euro barato”.

Caputo, flanqueado por Pazo (a su derecha) y Bausili, cuando presentaron las medidas para que la gente use los "dólares del colchón"

Santángelo enfatizó la importancia de la intervención “genuina” del Tesoro o el Banco Central.

“Si el Tesoro tiene superávit fiscal debería comprar dólares para pagar intereses como un actor más del mercado. Y el BCRA tiene que acumular reservas, a mí no me gusta seguir con reservas netas negativas. Si el Tesoro tiene superávit fiscal, debería comprar dólar como un actor más del mercado. Al dólar le está faltando un comprador muy importante”.

Santángelo remachó sobre el tema. “El mercado sabe más que nosotros, pero un mercado completo, donde un Estado si tiene superávit, que sea al menos para pagar los intereses. El superávit es el gran avance de la gestión Milei, pero para pagar intereses tiene que comprar dólares. Falta que el mercado determine el dólar de largo plazo con un actor central como el sector público, no uno para que la inflación dé el 2 por ciento”.

Reserva de valor

Consultado sobre si quienes compraron dólares a $1.400 a 1.450 podrán recuperar su valor, el economista dijo que hay de todo: gente que compró barato, que compró caro, que compró en el medio, porque el dólar -insistió- “es reserva de valor, lo que alguien se guarda para el futuro: lo recuperará el día que el tipo de cambio vuelva a crecer; total está película ya la vi dirían muchos”.

Y citó datos según los cuales “la dolarización de flujos no ha bajado”. La compra promedio, precisó, sigue siendo de 700 dólares por operación. “Esa dolarización de portafolio que ahora se hace por home banking está sumando mil y pico de millones por mes. Eso no ha bajado. El dólar bajaría genuinamente a $1.000 el día que la dolarización flujo baje a cero. Eso aún no pasa".

La gente no moverá mucho los dólares del canuto “hasta que no haya leyes, incentivos, horizonte. Hasta que la gente diga con lo que tengo y con lo que laburo es suficiente. No tengo por qué tener dólares por las dudas”, señaló Santángelo.

“En otros países del mundo -concluyó– la seguridad la dan un Banco Central que tiene reservas o un mercado financiero donde se pueda ahorrar. Acá la seguridad la gente la busca en los dólares del canuto”.