Cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) difundió los valores de las líneas de pobreza, indigencia y canastas de consumo para abril de 2025. El informe permite conocer con precisión cuánto necesita ganar una familia para ser considerada clase media en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), según el sistema de estratificación por ingreso.

El sistema de canastas de consumo porteño tiene como objetivo medir la capacidad de acceso de los hogares a un conjunto de bienes y servicios compatibles con el estándar de vida de la población de la Ciudad. Desde 2011, la valorización de las canastas se realiza con precios relevados exclusivamente en CABA y se actualiza mensualmente.

El informe de mayo de 2025 se concentró en la valorización de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Total (CT). A partir de esos datos, el organismo determinó los ingresos mínimos y máximos teóricos de cada estrato económico para un hogar tipo. El análisis incluyó una composición familiar compuesta por una pareja heterosexual de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de su vivienda, con dos hijos varones de 9 y 6 años.

Los hogares del “sector medio – clase media” necesitaron ingresos entre $1.840.530 y 5.889.696 pesos.

Según los criterios establecidos por el Idecba, un hogar tipo se clasificó en “situación de indigencia” si no alcanzó a cubrir la CBA, que ascendió en abril de 2025 a $697.692. Los hogares “en situación de pobreza no indigente” contaron con ingresos que permitieron cubrir la CBA pero no la CBT, cuyo valor fue de 1.167.271 pesos.

Para ser considerados “no pobres vulnerables”, los hogares debieron contar con ingresos mensuales de entre $1.167.271 y $1.472.424, es decir, suficientes para cubrir la Canasta Total (CT), que marcó ese último valor como referencia. El siguiente segmento, el “sector medio frágil”, correspondió a ingresos entre $1.472.424 y $1.840.530, mientras que los hogares del “sector medio – clase media” necesitaron ingresos entre $1.840.530 y 5.889.696 pesos.

Finalmente, el informe estableció que los hogares con ingresos mensuales iguales o superiores a $5.889.696 integraron el “sector acomodado”.

El valor de las canastas mostró una variación mensual significativa respecto a marzo de 2025. La CBA para el hogar tipo aumentó de $685.799 a $697.692, mientras que la CBT pasó de $1.147.602 a $1.167.271. La CT creció de $1.443.414 a $1.472.424.

El informe también analizó otros tipos de hogar, como el unipersonal, la pareja de adultos mayores y parejas jóvenes con o sin propiedad. Para todos ellos, se calcularon las líneas de indigencia, pobreza y los valores de las canastas de consumo. Por ejemplo, un hogar unipersonal compuesto por un varón de 25 años económicamente activo y propietario necesitó $228.751 para cubrir la CBA y $416.208 para alcanzar la CBT.

En comparación con abril de 2024, los valores evidenciaron aumentos sustanciales. En aquel mes, la CBA para el hogar tipo era de $495.583, mientras que la CBT se ubicaba en $825.809. La CT, por su parte, se valuaba en $1.011.529. Esos incrementos reflejaron el impacto de la inflación en el costo de vida porteño.

El sistema de estratificación propuesto por el Idecba clasifica a las personas según el estrato socioeconómico de su hogar. Esta clasificación busca reflejar tanto la pobreza como la heterogeneidad dentro de los sectores no pobres, lo que permite un análisis más integral de la situación social en la Ciudad.

Además del hogar tipo, el informe consideró otras configuraciones familiares. Una pareja joven sin vivienda propia necesitó $1.070.750 para cubrir la CT, mientras que una pareja propietaria de adultos mayores debió contar con $764.194. Para un hogar unipersonal, la CT se ubicó en $521.749.

La distribución de los ingresos según los estratos definidos muestra una clara segmentación. Mientras que los hogares indigentes no superaron los $630.787, los considerados clase media registraron ingresos que se ubicaron al menos 1,25 veces por encima de la Canasta Total, pero no superaron cuatro veces ese valor.

Estos datos permiten entender no solo quiénes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, sino también quiénes integran los sectores medios y acomodados, información fundamental para políticas públicas y análisis sociales.