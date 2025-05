Stellantis empezó a fabricar la Fiat Titano y entra a competir en el mercado de las camionetas, con el foco en la exportación

Stellantis Argentina inicia este martes la producción de la pick-up Fiat Titano, con la que se inserta en el mercado de las camionetas

Stellantis Argentina inicia este martes una nueva era para la presencia de las marcas del grupo en el país, con el comienzo de la producción de la pick-up Fiat Titano, la camioneta de una tonelada que se fabricará en la planta cordobesa de Ferreyra, dentro de un programa industrial que incluye convertir a este centro industrial en un hub de pick-ups para abastecer al mercado local y los mercados de exportación de toda la región.

Este primer producto es parte de una transformación profunda del polo industrial Córdoba, ya que el plan de la automotriz es producir una nueva familia de vehículos en Argentina, que incluirá también a la camioneta mediana RAM 1200. Además, en paralelo con estos vehículos, se anuncia la producción a partir de 2027 de un nuevo y moderno motor, el Multijet 2.2, que equipará a las 8 versiones de la pick-up que se fabricarán en Argentina, pero que también a otros utilitarios de Stellantis que se producen en Brasil. Las primeras Fiat Titano tendrán este mismo motor, que entre 2025 y 2026 vendrá importado desde Italia.

La planta tiene capacidad para producir 45.000 camionetas por año, pero arrancarán con 15.000, según anunciaron los directivos de Stellantis durante el anuncio. El objetivo es ir sumando unidades a medida que crezca la demanda.

La implementación de este desarrollo industrial para entrar al segmento más competitivo de la industria automotriz argentina requirió la inversión de US$ 385 millones, que se destinaron a nuevos componentes, a la fabricación de los motores y a la incorporación de 1.800 nuevos puestos de trabajo, de los cuales el 50% serán mujeres.

Gran parte de esos puestos de trabajo corresponden a la empresa de autopartes Sudamericana SA, que Stellantis adquirió como parte esencial del mismo proyecto industrial que convierte a Ferrerya en una fábrica con un perfil fuertemente orientado a los vehículos utilitarios y a los mercados externos.

Sin embargo, el polo industrial Córdoba continúa siendo el responsable de fabricar el exitoso Fiat Cronos, modelo que recientemente presentó su rediseño estético con el que ya se comercializa en la red de concesionarios locales y se exporta a Brasil, donde es el auto argentino más vendido dentro de un mercado con una mayor cantidad de competidores.

Cronos tendrá las actuales cuatro versiones denominadas MY2026, y la gama de la pick-up Fiat Titano estará compuesta por 3 especificaciones, una 4x2, una 4x4 una 4WD. Todas las versiones de Titano estarán propulsadas por el mismo motor Multijet 2.2 de 200 CV y 450 Nm de torque, aunque con versiones de caja manual de 6 velocidades y de caja automática de 8 marchas.

En el evento del inicio del ciclo de producción de Fiat Titano participaron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el presidente de Stellantis Sudamérica, Emanuele Cappellano, y el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi. También estuvieron presentes representantes del Sindicato SMATA Córdoba, encabezados por su secretario Maximiliano Ponce.

“Fiat Titano es mucho más que un nuevo modelo; es parte de una estrategia industrial de largo plazo que tiene como objetivo posicionar al Polo Industrial Córdoba como un verdadero hub regional de pick-ups. Nuestra planta no se moderniza solo para producir más, sino para producir mejor: con mayor integración local y una calidad que está en permanente evolución”, dijo Cappellano, en el evento con el que se dio oficialmente comienzo a la producción de pick-ups en Córdoba.

“El Polo Industrial Córdoba escribe hoy un nuevo capítulo en su rica historia gracias a la potencia productiva de Stellantis, especialista mundial en chasis, y su vasta experiencia en pick-ups de otros segmentos con especialistas regionales como Brasil y México. Pero esto no sería posible sin el know how de un gran equipo de personas de nuestra planta de Ferreyra que produce el modelo más elegido por los argentinos de los últimos 4 años, nuestro querido Fiat Cronos”, remarcó, por su parte, Zuppi.

El gobernador de Córdoba, destacó la apuesta de Stellantis por la provincia mediterránea, pero hizo especial énfasis en el rol del sindicato. “Gracias por ser un gremio moderno, que defiende a los trabajadores pero se adapta a los tiempos actuales”, dijo Llaryora.

Finalmente, destacó que “en el mercado global, la pickup es garantía de futuro. Latinoamérica juega un papel muy importante por la adopción de este tipo de vehículos en todo el mundo. Hacer pickups es más futuro que pasado, y mientras otros se van, Stellantis invierte, se queda y por mucho tiempo”.