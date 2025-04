Los mensajes de EEUU en la Asamblea FMI-Banco Mundial: apoyo a la Argentina, crítica al Fondo y ajuste de cuentas con China

Bessent, durante su duro discurso en el Instituto de Finanzas Internacionales (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Las “reuniones de primavera” del FMI y el Banco Mundial que cerraron el sábado en Washington estuvieron desde su inicio eclipsadas por la noticia y las repercusiones de la muerte del Papa Francisco. No obstante, Estados Unidos, el mayor accionista de ambas organizaciones, dejó fuertes mensajes a través de su principal funcionario en cuestiones económicas y financieras, el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Bessent, que la semana previa había estado en la Argentina, reafirmó las prioridades de la agenda internacional del gobierno de Donald Trump en un severo discurso ante el Instituto de Finanzas Internacionales, el think tank y lobby de los grandes bancos y entidades financieras privadas del mundo. Allí acusó al Fondo y el Banco de haberse desviado del objetivo para el que fueron creados, ratificó el apoyo de EEUU al gobierno de Javier Milei y señaló a China como el gran causante de los grandes desequilibrios de la economía global que -dijo-la política de Trump pretende corregir.

Las críticas al FMI y al Banco

“Debemos hacer que el FMI sea otra vez el FMI”, dijo Bessent, quien recordó que las “misiones cruciales” del organismo son promover la cooperación monetaria, facilitar un “crecimiento equilibrado” del comercio internacional y desalentar “políticas dañinas como devaluaciones competitivas de los tipos de cambio” (una obvia referencia a China). En cambio, dijo, el Fondo fue cambiando su agenda y ahora “dedica tiempo y recursos desproporcionados al cambio climático y a cuestiones sociales y de género” que -subrayó- “no son su misión”.

Lo peor, siguió, es que esa distracción sabotea su misión de promover la estabilidad financiera. El título de su último reporte sobre el sector externo -acusó Bessent al Fondo- era que los desequilibrios en la economía mundial estaban retrocediendo, algo que acusó de falso y sintomático de una institución “más dedicada a preservar el status quo que a plantear las preguntas difíciles”. El Fondo, insistió, debe decir “brutalmente la verdad, y no solo a algunos socios”.

Bessent hizo la misma crítica al Banco Mundial al que acusó de dar cheques en blanco a cambio de promesas vacías y marketineras en vez de usar sus recursos “tan eficiente y efectivamente como sea posible”.

Kristalina Georgieva y Ajay Banga, cabezas del FMI y el Banco Mundial, recibieron un llamado de atención del principal accionista REUTERS/Susana Vera

El resultado de las “reuniones” parece, en ese punto, haber sido favorable a la prédica de EEUU. En la reunión final del Comité Monetario y Financiero Internacional, la “autoridad política” del Fondo y el Banco Mundial, que cada 6 meses se reúne para evaluar la acción y dar órdenes políticas al Fondo y el Banco Mundial, el presidente del cuerpo, el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed Aljadaan, reiteró que el FMI debe “centrarse en su mandato principal, que incluye apoyar la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio y el crecimiento económico y desalentar políticas que dañen la prosperidad”. Kristalina Georgieva, la directora del FMI, puso la mejor cara y declaró que la reunión “me dio confianza en que podemos tener una economía mundial más resiliente y equilibrada”.

Apoyo (y eventual crédito) a la Argentina

En aparente mentís a la historia, Bessent presentó como ejemplo de país que se ganó el apoyo del Fondo y el Banco Mundial a la Argentina, debido a su “progreso real hacia el cumplimiento de metas financieras”. Pero no todos los países -subrayó- merecen apoyo. A veces “el FMI debe decir ‘no’”, pues “no está obligado a prestar a países que no implementan reformas”. La estabilidad y el crecimiento, subrayó, deben ser la medida del éxito del organismo, no cuánto dinero presta.

En otra tenida, realizada antes inversores y organizada por J.P.Morgan, el banco de inversión más grande de EEUU, Bessent hasta dijo: “Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”, por el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de EE:UU., al que Washington recurrió para ayudar a México a superar el llamado “efecto Tequila”.

Ajuste de cuentas con China

En cuanto a China, el jefe del Tesoro norteamericano dijo que el FMI debe llamar la atención “a países como China, que han aplicado políticas globalmente distorsivas y políticas cambiarias opacas durante décadas”. También, agregó, espero que el Fondo impida “prácticas de préstamos insostenibles por parte de ciertos países acreedores”, algo sobre lo que ya había hablado en su visita a Buenos Aires cuando sugirió que la Argentina cancele su canje de monedas con China y dijo que EEUU quiere evitar en América Latina “lo que ha ocurrido en el continente africano, donde China ha firmado varios acuerdos rapaces que se presentan como ayuda, para apropiarse de derechos mineros y añadir enormes cantidades de deuda a los balances de estos países”.

Trump y Xi Jinping, en un encuentro de 2019. Hasta ahora, se siguen alejando REUTERS/Kevin Lamarque

Del mismo modo, Bessent reprochó al Banco Mundial por seguir prestando a países que ya deberían haberse “graduado” del organismo. “Tratar a China, la segunda mayor Economía del mundo como ‘país en desarrollo’ es absurdo”, afirmó el jefe del Tesoro, que acusó a Beijing de pretender “ser tratado como un teenager o como un adulto” según sea le convenga en cada momento.

El BM, siguió, debe impedir que las licitaciones internacionales se adjudiquen “premiando políticas industriales y subsidios distorsivos” (otro tiro a Chna) y procurar que se apunte a las de “mejor valor”. Para remachar el punto señaló que ninguna futura licitación para la reconstrucción de Ucrania “debe admitir como elegible a nadie que haya financiado la máquina de guerra de Rusia”.

Energía nuclear

Otro concepto que EEUU empujó durante el evento fue el retorno de la energía nuclear. “Aplaudimos el reciente anuncio de que el Banco Mundial removerá prohibiciones, para apoyar la energía nuclar, que revolucionará la oferta de energía para muchos mercados emergentes”, dijo Bessent. La abundancia de energía, concluyó, “es una condición sine-qua-non para el crecimiento económico”.