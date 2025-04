Un mensaje de Francisco ante un foro empresarial argentino: “No se puede vivir de subsidios”

El Papa Francisco en el 57° Coloquio de IDEA

“No se puede vivir de subsidios”. Con esa frase, de manera directa, el Papa Francisco fijó una posición concreta sobre la importancia de la generación de empleos genuinos, la dignidad del trabajo y el rol que cumplen los empresarios en ese terreno. La palabra del Santo Padre llegó a través de un mensaje grabado difundido en el 57° Coloquio de IDEA, en octubre de 2021, frente a un auditorio lleno de los hombres y mujeres de negocios más importantes del país.

En aquella ocasión, Francisco señaló: “Varias veces me he referido a la noble vocación del empresario que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo. Porque no me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo, lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo siente que le falta algo, la dignidad que da el trabajo, que unge de dignidad”.

Para explicar su posición, Francisco recordó su historia familiar. “Algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo. Que propongo una vida sin esfuerzo o que desprecio la cultura del trabajo. Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para su familia. Es curioso, no ponían la plata en el banco, los migrantes, sino que ladrillos y terreno. La casa, primero, miraban hacia adelante, hacia la familia. Inversión de familia”, agregó Francisco.

“El trabajo expresa y fomenta la dignidad del ser humano. Le permite desarrollar las capacidades que Dios le regaló. Le ayuda a tejer relaciones de intercambio y ayuda mutua. Le permite sentirse colaborador de Dios para cuidar y desarrollar este mundo. Le hace sentirse útil a la sociedad y solidario con sus seres queridos”, dijo.

“Los subsidios sólo son una ayuda provisoria. No se puede vivir de subsidios. Porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo diversificadas que permitan a todos construir el futuro con el esfuerzo y con el ingenio”, sentenció el Papa nacido en la Argentina ante los empresarios reunidos en IDEA.

“Por ser diversificadas, abren el camino para que las distintas personas encuentren el contexto adecuado para desarrollar sus propios dones, ya que no todos tienen las mismas capacidades e inclinaciones. Por esta senda, creo que el diálogo entre los empresarios y los trabajadores es no sólo indispensable sino también fecundo y prometedor”, concluyó antes de despedirse.

La aparición del Papa en el encuentro empresario se dio en el marco de la presencia de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en el encuentro empresarial. Allí Francisco se ocupó de “saludar el espacio de diálogo” propuesto entre IDEA y esa organización. “Deseo de corazón que sea un momento de verdadero intercambio, que pueda recoger el aporte innovador de los empresarios y de los trabajadores que luchan por su dignidad y por sus familias”. dijo.

Mensaje de IDEA

El recuerdo de ese discurso del Papa en un ámbito estrictamente empresarial fue destacado hoy por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina en un pronunciamiento conocido hoy tras su desaparición.

“IDEA expresa sus condolencias ante el fallecimiento de Su Santidad el Papa Francisco y destaca su valioso ejemplo como líder espiritual global, siempre a favor de buscar consensos para un mundo más solidario y humano. En este día de pesar, recordamos el mensaje que nos transmitió en nuestro 57° Coloquio, donde habló de la dignidad del trabajo y de la vocación del empresario que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible la generación de puestos de trabajo”, señaló la entidad.

“Acompañamos en este momento de duelo a la Iglesia Católica, a sus fieles y a todas las personas que fueron inspiradas por sus palabras y sus acciones”, concluyó IDEA.