Los reclamos del Papa a los gobiernos argentinos y su relación con la heterodoxia económica

El Papa Francisco falleció este lunes a los 88 años y deja un legado con varias reflexiones, críticas y declaraciones respecto a la economía, y particularmente sobre la política económica argentina. La orientación heterodoxa ha predominado a lo largo de su vida, lo que queda de manifiesto con sus reiteradas críticas al neoliberalismo y las relaciones que tejió en los últimos años.

El Sumo Pontífice se refirió en varias oportunidades a la crisis económica en la Argentina, agravada en los últimos años. Por caso, en enero de 2023, afirmó: “En el año ´55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era 5%. Hoy está en 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”. “La Argentina en este momento, y no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante”, enfatizó.

En septiembre de 2024, lanzó críticas a la actual gestión: “Me hicieron ver un filmado de una represión de hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, el gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas”. Y agregó: “El Gobierno se puso firme: en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso”.

Durante su pontificado, Francisco promovió encuentros con economistas críticos del neoliberalismo, como Joseph Stiglitz y Mariana Mazzucato, y apoyó iniciativas como la “Economía de Francisco”, que buscaba repensar el sistema económico global desde una perspectiva ética y solidaria.

En 2019 el pontífice y Stiglitz se reunieron y coincidieron en la necesidad de impulsar a nivel global una “economía social de mercado” que “mire al futuro con la voz de los más jóvenes”. Advirtieron sobre “los problemas de ciertas formas de economía de mercado que no ponen a los mercados al servicio de los pueblos sino a los pueblos al servicio de los mercados y exacerban el comportamiento individualista”.

De ese encuentro también participó el exministro de Economía argentino, Martín Guzmán, cuya relación con Francisco fue estrecha.

El ex ministro de Economía Martín Guzmán y el Papa Francisco

Ambos mantuvieron varias reuniones en el Vaticano. Una de ellas tuvo lugar en abril de 2021, durante una gira europea del entonces ministro para buscar apoyos en la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.

En noviembre de 2021, el papa Francisco nombró a Guzmán como miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano. Este organismo, fundado por Juan Pablo II en 1994, tiene como objetivo promover el estudio y el progreso de las ciencias sociales, incluyendo la economía, la sociología, el derecho y las ciencias políticas. El nombramiento de Guzmán se basó en sus competencias en ciencias sociales y su integridad moral .

En noviembre de 2023, ya fuera del cargo ministerial, Guzmán fue recibido nuevamente por el papa Francisco en una reunión privada en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico. Este encuentro se dio a menos de un mes del final del mandato del presidente Alberto Fernández.

A lo largo de su pontificado puso el foco sobre cuestiones tales como el empleo, los impuestos, la corrupción y la pobreza.

En 2020, plena pandemia, en la encíclica Fratelli tutti, bajo el subtítulo “Populismos y liberalismos”, Jorge Bergoglio tomó distancia de ambas corrientes señalando que “el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas, que los utilizan demagógicamente para sus fines, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos”.

Llegada del sumo pontífice a la Nunciatura Apostólica de Bogotá el 6 de septiembre del 2017 - crédito Colprensa

Asimismo, el Sumo Pontífice sostuvo que “la fragilidad de los sistemas mundiales frente a la pandemia ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado” y que existe la necesidad de “rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas”. “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal”, enfatizó en esa oportunidad.

En marzo pasado, envió desde el hospital un comunicado en el que señalaba que “apoyar una desregulación planetaria utilitarista y neoliberal significa imponer la ley del más fuerte como única regla; y es una ley que deshumaniza”.

En ese marco de pensamiento, Francisco, en 2023 había dicho a una delegación del Instituto Italiano de Previsión Social (INPS): “Un primer llamado que hago es un no al trabajo en negro”. “De momento, de hecho, parece traer beneficios económicos al individuo, pero a la distancia no permite que las familias aporten y accedan de acuerdo a la justicia al sistema de pensiones”, argumentó.

Al mismo tiempo, dijo “no al abuso del trabajo precario”. Este “repercute en las opciones de vida de los jóvenes y, a veces, los obliga a trabajar incluso cuando les fallan las fuerzas”.

El papa Francisco recién elegido en el Vaticano. 17 de marzo de 2013. REUTERS/Tony Gentile

“La precariedad debe ser transitoria, no puede continuar en exceso; de lo contrario, acaba generando desconfianza, favorece la postergación de las opciones de vida de los jóvenes, aleja el ingreso al sistema de seguridad social y aumenta la caída de la natalidad”, aseguró.

Por otro lado, en septiembre de 2024 el papa pidió que los ricos compartan sus bienes y que paguen más impuestos para poder distribuirlos entre los pobres y la clase media, durante su participación en la reunión de los Movimientos Populares organizada en el Vaticano.

“Dicen que el sistema le permitió amasar fortuna a las personas ricas (...) y también que debe haber más impuestos a los millonarios. Eso está muy bien y rezo para que los económicamente poderosos lo hagan y se abran para compartir bienes que tienen porque todos derivan de la creación. Todos los bienes derivan de ahí y todos los bienes tienen un destino universal”.

En esa línea, en enero de 2022 Francisco había manifestado que “en realidad, los impuestos son un signo de legalidad y justicia. Debe favorecer la redistribución de la riqueza, protegiendo la dignidad de los pobres y de los últimos, que siempre corren el riesgo de ser aplastados por los poderosos. Cuando los impuestos son justos, son para el bien común”.

Durante su papado, Francisco aprobó medidas contra la corrupción y prohibió a directivos del Vaticano invertir en paraísos fiscales. La regulación tuvo el objetivo de evitar “conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general”.