Lacunza respondió en redes sociales a los cuestionamientos de Caputo: “No mentí ni te desmentí, opiné distinto”

Luis Caputo (derecha) y Hernán Lacunza (izquierda)

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza respondió a los cuestionamientos que había recibido por parte del actual titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, por sus opiniones acerca de la oportunidad elegida por el Gobierno para levantar las restricciones al dólar.

Lacunza publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de X en el que comienza “Hola Toto” y arroba al actual ministro de Economía. “No mentí ni te desmentí. Opiné distinto. Equivocado o acertado, dije lo mismo que vengo diciendo hace tiempo, que habría sido oportuno empezar a relajar controles a mediados del año pasado, antes del estancamiento de las reservas y en año no electoral. Agregué que era más valiente ahora que más adelante”, dice un pasaje de su extenso mensaje.

Posteo de Hernán Lacunza en X

Lacunza había recibido en la semana críticas del viceministro de Economía José Luis Daza e incluso del Presidente Javier Milei, quien lo acusó de “mentiroso”. “Lo podría haber hecho el año pasado. Pero cuando tuvo la oportunidad de hacerlo... El Gobierno estaba en un rincón de confort que le daba el cepo. Supongamos que es un ring. Estaba en la esquina de la estabilidad, sin volatilidad, el dólar fuera de las pantallas de la tele y con la inflación en baja. Esa estrategia le rindió 15 meses y hace más de 30 días que comenzó a flaquear”, había declarado Lacunza en una entrevista en LN+.

Por su parte, Caputo había intervenido en la discusión tuitera compartiendo el posteo de Daza criticando esas declaraciones: “Ya conté el viernes la historia tal cual fue: el esquema cambiario de bandas ya lo habíamos acordado en agosto del año pasado y la salida del cepo iba a ser cuando lográramos acordar los montos. Lamento tener que desmentir así a alguien a quien tengo aprecio, pero es lo que corresponde. Dejemos las mentiras para los kirchneristas, y si no, a no jactarse de ser distintos a éstos”.

La respuesta de Lacunza, publicada hoy en X, remarcó: “Sé que excede a tu estricta responsabilidad, pero como miembro del gabinete aprovecho para decirte que la violencia ejercida desde el Estado es la más peligrosa, peor que la callejera entre pares, por la asimetría en el tamaño de los interlocutores. En tu caso, la sufriste en carne propia durante el gobierno anterior. En este caso es verbal, superficial, pero no deja de ser imprudente: los fans políticos pueden confundir los límites”.

A su vez, reiteró que su comentario no cuestiona los logros macroeconómicos obtenidos por la actual gestión: Por lo demás, repito felicitación a vos y a tu equipo por la valentía de enfrentar el crónico agujero fiscal, la pericia de @kicker0024 [el presidente del BCRA Santiago Bausili] para desarmar la bomba monetaria, y ahora la audacia para empezar a normalizar la trampa cambiaria”.

“Las medidas económicas no son ni cobardes ni valientes: son adecuadas o no a los objetivos, posibilidades y restricciones", dijo Lacunza

Más adelante en su publicación, Lacunza defendió su trayectoria profesional y sus formas: “Aún en la discrepancia, no es mi estilo polemizar con otros economistas. En la función pública y fuera de ella traté siempre de contribuir al debate sin agravios”.

Dirigiéndose a Caputo, y recordando el paso de ambos por el Gobierno de Mauricio Macri, Lacunza apuntó: “Trabajamos juntos. Me constan tus valores y los de tu equipo jerárquico. Pero ya sí dentro de tus responsabilidades, no hay que confundir ser ‘picante’ con maleducado. Bardear a ciudadanos desde un cargo público, aunque sea menor, no es valiente ni gracioso. Ser funcionario exige aplomo, no excusable por juventud, especialmente en los momentos de tensión, que son muchos”, apuntó el economista.

Su posteo contenía una reflexión sobre sus declaraciones y la respuesta de Caputo: “Probablemente sesgado por algún recorte malicioso (sospecho quién), la lectura conspirativa no cabe: obviamente no tengo idea de la secuencia y contenidos de la negociación con el FMI, me conocés, no llamo a funcionarios locales ni internacionales para no incomodar. Emito opiniones a partir de la lectura de las acciones (por ejemplo, la baja del crawl en febrero) y las palabras públicas, sabiendo que, en tu lugar, uno hace la mitad de lo quiere y quiere la mitad de lo que dice”.

“Sin ánimo de extender la polémica, hay que enfocarse, el Gobierno en la gestión, los de afuera en el análisis crítico, idealmente con tolerancia y cooperación mutua. 18 millones de pobres no pueden esperar. El aprecio es recíproco, sabés que siempre podrás contar conmigo, aunque no hará falta”, cerró Lacunza.

La contraréplica de Caputo

Tras ese mensaje de Lacunza, el ministro Caputo volvió a la carga. “Hola Hernán, ya fue el tema, pero te cuento el por qué de nuestra sorpresa”, arrancó su nuevo mensaje.

Explicó que vio “una parte de la entrevista” en cuestión. “Ahí decís que nuestro plan era salir post elecciones de este año, que cambiamos de idea por la crisis global, y que podíamos haber salido el año pasado tranquilamente. Las 3 cosas son falsas, y lo que nos molestó fue que nosotros ya habíamos contado la historia tal cual fue, con lo cual implícitamente estabas diciendo que habíamos mentido. Por eso nos pareció ofensivo y nos sorprendió viniendo de vos”

Luego, Caputo repitió su versión en cuanto acerca del timing elegido para salir del cepo, en el marco de la negociación con el FMI y de la decisión de pedirle más dinero para salir del cepo “con un nivel de reservas óptimo”. Y respondió a Lacunza, antes de despedirlo con un abrazo: “Esto no es opinable, como decís en tu tuit. Fue así y ya”.

Por último, el Presidente Javier Milei compartió este último posteo de su ministro con un mensaje directo: “Aquí Caputo contesta y deja en evidencia al tremendo mentiroso de Hernán Lacunza. Además ¿qué autoridad moral puede tener el que defaulteó la deuda en pesos y reinstauró el cepo? Hay que ser muy caradura para ponerse en profesor y opinar después de tal accionar. CIAO!”, afirmó Milei.