La definición de un ex BCRA sobre el fin del cepo: “La política monetaria que viene dará como resultado una baja del dólar”

Flores Vidal destacó la importancia del superávit fiscal para la competitividad a largo plazo en Argentina

El economista y consultor Mariano Flores Vidal, ex gerente general del Banco Central durante el mandato de Mauricio Macri, se refirió al reciente fin del cepo cambiario en Argentina, destacando su importancia como un “hito” para la economía del país. En su intervención en Infobae en Vivo, Flores Vidal subrayó que, a pesar de las incertidumbres, la política monetaria implementada traerá consigo una reducción del dólar. Según él, el manejo de las bandas cambiarias será crucial para mantener el tipo de cambio dentro de un rango controlado y evitar saltos en la inflación.

El fin del cepo cambiario, una medida adoptada en el marco de una serie de reformas económicas, ha generado diversas reacciones tanto dentro como fuera del país. Para Flores Vidal, esta decisión refleja un giro en la estrategia económica del gobierno, con un enfoque que prioriza la política monetaria sobre las restricciones cambiarias. En este contexto, explicó que la inflación es uno de los factores clave a seguir de cerca, ya que la evolución de la moneda local será decisiva para contener la escalada de los precios.

“Me parece que el paso que se dio es un hito sumamente importante”, afirmó Flores Vidal al referirse a la decisión de eliminar el cepo cambiario. A pesar de haber sido uno de los economistas que inicialmente advertía sobre los riesgos de eliminar las restricciones cambiarias, reconoció la valentía del gobierno al tomar esta medida, especialmente considerando que las elecciones están tan cerca. “Es un paso bueno para la economía, muestra que siempre van para adelante”, agregó.

El ex gerente del Banco Central explicó que el esquema que se maneja con las nuevas políticas monetarias es restrictivo, con bandas cambiarias que deben mantener el dólar dentro de un rango determinado. Este sistema, en su opinión, busca evitar una emisión descontrolada de pesos y un incremento desmesurado de la inflación. Al respecto, subrayó que la política monetaria debe ser lo suficientemente ajustada para impedir que se dispare el crecimiento del M2 transaccional, que incluye billetes en circulación y depósitos a la vista sin remunerar. “Van bien duros con la política monetaria. Eso me parece fundamental”, indicó.

Mariano Flores Vidal aseguró que el Gobierno está tomando decisiones valientes al eliminar el cepo cambiario

Una de las medidas clave de esta estrategia es la falta de emisión de pesos. Según Flores Vidal, esto responde a una dinámica donde el Tesoro no solicita más pesos a los bancos, lo que asegura que no haya emisión endógena de dinero. “Ya con eso, en una economía que viene creciendo, pensá que el primer trimestre fue fuerte, los bancos te piden pesos y vos no los emitis, con lo cual resolvés todo”, afirmó.

El ex gerente del Banco Central también destacó que, a pesar de que el mercado ahora no cree completamente en las políticas del gobierno, los hechos darán el marco para que la expectativa de una baja en el dólar se materialice. “Con la política monetaria que presentaron, va a tender a ir para abajo”, señaló. En este sentido, explicó que el mercado determinará la tasa de interés, lo que influirá directamente en la estabilidad cambiaria.

Además, Flores Vidal recordó las diferencias entre la situación actual y la gestión del gobierno de Mauricio Macri en 2015, cuando también se eliminó el cepo cambiario, pero con diferentes condiciones. En su intervención, aclaró que en aquella ocasión, el tipo de cambio se desplomó a la mitad de su valor, mientras que ahora, con las bandas cambiarias más amplias y la flotación controlada, las circunstancias son distintas. “Es un hito hacerlo a cuatro meses de elecciones, eso se entiende”, dijo, destacando el carácter valiente de la medida.

Otro punto clave que mencionó fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre el que opinó que el cumplimiento de los ajustes fiscales había sido un factor determinante para llevar adelante las reformas. A pesar de que el FMI tiene históricamente una postura rígida sobre los ajustes fiscales, Flores Vidal opinó que la situación en Argentina ha cambiado, especialmente en términos de la relación con el Fondo. “Con el FMI siempre se discutió sobre el ajuste fiscal. Esta vez, el gobierno cumplió con el superávit primario, y ese fue un cambio importante”, remarcó.

En cuanto a las demandas sociales y el futuro de la competitividad argentina, el ex gerente del Banco Central destacó la importancia de lograr un superávit fiscal estructural. Según él, el gasto público debe volver a niveles sostenibles, con énfasis en la reducción del déficit fiscal. “Cuando hablas de superávit fiscal, tienes que pensar en una reforma impositiva que permita mayor competitividad en sectores clave como el campo“, señaló.

Flores Vidal también se refirió a la necesidad de generar empleo en medio de estas reformas económicas. Según él, la política monetaria aplicada podría generar un cambio estructural en la economía, con una mayor inversión en sectores como la energía y la minería, lo que podría permitir un crecimiento sostenido. A pesar de que algunos sectores de la industria manufacturera podrían enfrentar desafíos, especialmente en lo que respecta a la competitividad, Flores Vidal se mostró optimista sobre las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo. “Argentina tiene tres vectores de crecimiento: el agro, la energía y la minería. Y esos sectores pueden sostener el crecimiento en el futuro”, afirmó.

En cuanto a la dolarización, Flores Vidal consideró que, aunque en algún momento estuvo sobre la mesa, en la actualidad el foco está en otro tipo de reformas. “No veo la dolarización en el radar de nadie. Lo que se está buscando es generar una economía basada en el superávit fiscal y la inversión“, afirmó. También destacó que la opción de usar el dólar como moneda de referencia en ciertos casos podría estar más cerca de la realidad en el futuro, pero sin llegar a un proceso de dolarización total.

El futuro económico de Argentina dependerá en gran medida de cómo se implementen estas políticas y cómo logren adaptarse a las demandas sociales cambiantes. Aunque Flores Vidal fue optimista respecto a las decisiones tomadas, subrayó que aún hay muchos desafíos por enfrentar en el camino hacia la estabilidad económica.

