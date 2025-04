Por la expectativa de un salto cambiario, el dólar futuro tuvo un fuerte incremento para fin de abril

Billetes de dólares estadounidenses, una de las monedas más importantes en el comercio y las finanzas internacionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los contratos de dólar futuro más cortos tuvieron ayer fuertes saltos ante la expectativa de un posible cambio en el esquema cambiario en el marco de la inminente aprobación de un visto bueno del directorio del FMI al acuerdo con Argentina, que podría suceder hoy. Como consecuencia, para fin de abril el aumento fue de 5,8% y para el cierre de mayo otro 4,23%.

Lo particular del caso es que quienes buscan cubrirse ante el eventual aumento del tipo de cambio oficial están pagando 10,5% más caro que el actual tipo de cambio oficial: $1.190 contra $ 1076. Se trata de un tipo de cambio intermedio entre el valor de los dólares financieros y del oficial.

Por el momento no hay certeza sobre las exigencias que figuran en el acuerdo con el FMI. Y en el caso de definirse una modificación del esquema cambiario, tampoco se sabe si será desde el lunes o más adelante.

Las especulaciones claramente giran en torno a que se abandonará el actual esquema de ajuste del tipo de cambio oficial a un ritmo de 1% mensual, tal como arrancó en febrero. El FMI, se sabe, es partidario de permitir una mayor flexibilidad de tipo de cambio e impulsa la idea de la unificación cambiaria. Sin embargo, el proceso podría ser gradual y llevar mucho meses.

Incluso hace un par de semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la continuidad del esquema de “crawling peg” era un aspecto que se estaba negociando con el staff del FMI.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. REUTERS/Kevin Mohatt

Por otra parte, no resultaría extraño que justamente se busque un esquema más flexible para el tipo de cambio cuando el FMI realice su desembolso, con el consiguiente fortalecimiento de las reservas. Por otra parte, durante la semana hubo rumores respecto a la cifra del desembolso inicial, que finalmente podría superar los USD 8.000 millones.

Lo que no fue un rumor es la visita del secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, quien el lunes arribará a la Argentina. Según se dijo oficialmente, el funcionario mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei, y Caputo.

A partir de esta confirmación comenzaron todo tipo de rumores. Uno de ellos, con cierta lógica, es que la visita llegaría posteriormente a la aprobación del acuerdo con el Fondo por parte del directorio, donde Estados Unidos es el país de mayor peso en la votación.

Al mismo tiempo, circularon rumores sobre posibles líneas de financiamiento de parte del Tesoro americano. Se trata de algo inusual, pero que hace poco tiempo el propio equipo económico reconoció que se estaba explorando. Esto también implicaría un reaseguro para las reservas o una línea disponible en caso de resultar necesario.

Con este combo, el Gobierno busca contar con los dólares suficientes para respaldar los pesos de la base monetaria amplia. Según las estimaciones que hacen en el entorno de Caputo, habría recursos suficientes para defender un tipo de cambio incluso inferior a los $1.000.

Por eso, la expectativa es que una mayor flexibilización cambiaria no genere un salto fuerte del tipo de cambio, aunque pueda ocurrir un leve reacomodamiento. Incluso en un momento de fuerte turbulencia internacional, los dólares financieros no se descontrolaron y ayer se mantuvieron en niveles de $1.360. Se estima que el Central mantiene su intervención para que no se produzca un mayor aumento de la brecha antes de que se conozca el contenido del acuerdo, actualmente en el orden del 25%.

Por otra parte, también se espera que el Banco Mundial, el BID y la CAF realicen aportes para consolidar reservas, acompañando al FMI.

Todo indica que la larga espera respecto a las negociaciones con el Fondo y las posibles modificaciones en el esquema cambiario estarían llegando a su fin. Mientras tanto, algunos inversores optan por cubrirse para evitar mayores sorpresas.