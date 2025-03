Las cotizaciones del pre-market auguraban una rueda negativa para las Bolsas del mundo con el oro en alza

El pre-market mostraba una caída en las acciones y una crecida en el oro

Las acciones norteamericanas en el pre-market del domingo estaban en decidida baja. Los tres índices más importantes de las Bolsas de Nueva York perdían alrededor de 0,80% a excepción del Nasdaq de las tecnológicas que estaba 1,20% abajo. El oro, el refugio de los inversores que temen a la estanflación que se avecina, subía a un récord de USD 3.138 (+0,75%).

Estos datos son los que muestran que los inversores están percibiendo negativamente “el día de la liberación” como bautizó Donald Trump, al miércoles 2 de abril cuando regirán los aranceles recíprocos, que los analistas estiman en alrededor de 9%.

Nadie tiene idea de la magnitud del daño de la medida. De lo que están seguros es que serán perjudiciales para la economía. Bancos e inversores institucionales bajaron todas sus previsiones de precios sobre las acciones.

El viernes tendrán otro motivo de preocupación cuando se publique el informe del empleo en marzo y la actividad en los sectores de servicio e industria.

Los informes de las consultoras de Estados Unidos creen que la magnitud del perjuicio será mayor al que esperan los inversores que están alarmados tras el comunicado del viernes de la Oficina de Análisis Económico, que exhibió alzas en los precios por encima de los pronósticos. La universidad de Michigan informó que se desaceleró el gasto de los consumidores y que esperan una inflación de 5% para el próximo año.

El petróleo estaba a la baja tras la amenaza de Trump de imponer aranceles al crudo producido en Rusia.

Europa, a través del canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció que están listos para responder a los aranceles e insinuó una alianza con Canadá. Trump respondió que una alianza euro-canadiense puede provocar una respuesta más dura de Estados Unidos.

El próximo 2 de abril comenzarán a regir los aranceles que impulsó el presidente de Estados Unidos, Donlad Trump

También dejó una frase preocupante sobre que no le importa que sus aranceles encarezcan el precio de los autos importados porque hará que los consumidores elijan vehículos norteamericanos. Japón es la nación más afectada, seguida por China, la India y Europa.

Las consultoras locales están preocupadas por este escenario y por el que plantea la política local que desgasta la política económica de Javier Milei.

De hecho, para intentar tranquilizar a los inversores, el Presidente anunció, junto a su ministro de Economía, Luis Caputo, detalles sobre el acuerdo del FMI que el mercado tomó con indiferencia. Hay desconfianza puntual de los participantes del mercado. Temen a la devaluación.

El informe de Adcap Grupo Financiero señaló que “la reacción del mercado a los anuncios de Caputo fue moderada; recibimos muchas preguntas, principalmente sobre la naturaleza del ajuste del tipo de cambio”.

Para el grupo financiero, el escenario de suba de reservas a USD 50 mil millones le parece “improbable debido a los límites anuales del FMI sobre desembolsos por encima de la cuota, además de que sería innecesariamente costoso, ya que los intereses se pagan sobre la deuda pendiente”.

FMyA, la consultora de Fernando Marull, tras describir el escenario que plantean las decisiones de Donald Trump señala que además de golpear a las Bolsas de Estados Unidos, la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano subió a 4,65%. En Brasil, el Real se depreció 1,5% a 5,75 por dólar, y el Bovespa de la Bolsa de San Pablo subió sólo 0.5%.

Sobre la economía local opinó que pasó “la segunda semana de tensión. La falta de certidumbre sobre el crawling peg secó al mercado oficial y obligó al Banco Central (BCRA) a vender dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Por esto, el Gobierno salió a ofrecer dollar-linked (bonos atados a la evolución del dólar oficial) para bajar expectativa de devaluación”.

Luis Caputo habló sobre la tensión cambiaria: “No hay posibilidad de cimbronazo con el dólar” EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Para la consultora fue importante que “Caputo dijo que las Reservas Brutas subirán USD 24 mil millones en el tiempo (a USD 50mil millones) ¿Para qué se usará si no hay pagos urgentes de deuda en el corto plazo? Suponemos para tener poder de fuego para ordenar el Régimen Cambiario. En el dólar oficial no vemos cambios en el corto plazo (crawling del 1%), pero no descartamos cambios; más aún con la inflación de marzo en 2.5%”

Sobre el tema político, la consultora de Fernando Marull destacó que “esta semana, UTDT informó que la Confianza en el Gobierno de Milei bajó 3 puntos a 48% en marzo, probablemente afectado por el escándalo Libra, aunque todavía en niveles históricamente altos. También, Udesa publicó su relevamiento donde advierte que viene repuntando la imagen de Cristina Fernández de Kirchner al 31%, y es mejor que la mayoría de la oposición. La clave hoy pasa por las alianzas entre Milei, el PRO y Gobernadores en las elecciones provinciales. La Encuesta de Udesa también menciona que las preocupaciones de los argentinos son el mercado laboral, la pobreza y la inseguridad”.

La consultora F2 de Andrés Reschini destaca que “el Banco Central acumula un sacrificio de USD 1.637 millones en las últimas 10 ruedas mientras el saldo acumulado interanual por intervenciones en la plaza oficial vuelve a parecerse al de los primeros días de febrero. La cuenta corriente cambiaria tuvo el noveno rojo mensual consecutivo en febrero y ya sin blanqueo que aporte divisas, el Gobierno apuesta al FMI (que desde su vocería confirmó que discutió un préstamo tipo EEF por USD 20.000 millones) y apoyos de otros organismos internacionales de crédito”

Sobre las intervenciones del BCRA en la plaza cambiaria, señala que redujo su intervención en los dólares financieros en febrero de USD 984 millones de enero a USD 487 millones. Mientras el Blend sigue siendo un gran candidato para desaparecer, se baraja que en su reemplazo podrían entrar a la cancha fondos de libre disponibilidad y un esquema de bandas cambiarias, por ello el mercado intenta cubrirse. Por otra parte, se alejan las chances de volver a colocar deuda en dólares en el mercado con una brecha cambiaria que escaló hasta el 22% y un Riesgo País rozando los 800 puntos”.

Sobre el mercado de futuros afirmó que “no encuentran calma. En la última rueda de la semana los ajustes desde abril en adelante fueron positivos y alcanzaron una variación máxima del 2% para el contrato con vencimiento a fin de octubre, profundizando la señal de inquietud que causa atravesar el umbral de las legislativas y esto, a su vez, no modifica el sentimiento del mercado hacia mayor riesgo del tipo de cambio para la firma del acuerdo con FMI”.

F2 destaca que “la curva de futuros rinde por encima de la curva pesos y converge en la parte larga. Las expectativas de inflación en bonos parecen no incorporar las expectativas que marcan los futuros. El Staff Level Agreement despejará buena parte de las dudas si no se adelanta información. Por ahora los futuros parecen descontar algo que no se nota en la curva pesos ni en las expectativas de inflación, aunque estas últimas señalen que la desaceleración sería más lenta”.

En el mercado crecen los interrogantes sobre cómo serán los detalles con el acuerdo con el FMI

Para EconViews la consultora que dirige Miguel Kiguel “el Gobierno se fue metiendo solo en una encrucijada que ahora parece difícil de resolver. La estrategia fue diametralmente distinta a la de Macri. Rápido en lo fiscal, pero paciencia infinita para salir del cepo. Sin embargo, el problema cambiario nunca dejó de estar ahí, y el manejo de las expectativas y los tiempos para resolverlo se volvió crucial. Cuando la comunicación falla, los problemas aparecen en manada. Hasta hace poco, el equipo económico venía acumulando credibilidad. Pero bastó con que evitaran confirmar la continuidad del esquema cambiario para que el mercado entrara en modo pánico”.

EconViews indica que “si se da el escenario más optimista del acuerdo con el FMI, el cepo tendría los días contados. Cuantos más dólares lleguen rápido, más presión habrá del FMI para acelerar la salida. Y ahí está el otro gran interrogante: ¿Cómo será el esquema cambiario con el nuevo programa? Todavía se está negociando, y este es un tema donde al Gobierno le conviene jugar al misterio. Si el mercado sabe de antemano que hay un “día D” para la salida del cepo (por ejemplo, después de las elecciones), la reacción se puede anticipar y volverse caótica. En cambio, si la movida es sorpresiva, el impacto puede ser menos disruptivo. En ese delicado equilibrio entre la precisión y la ambigüedad es donde se mueve hoy la comunicación oficial. El Gobierno tiene incentivos a no anticipar la jugada. Lo que sí es casi un hecho es que habrá cambios en el dólar Blend y en la intervención del Central en la brecha. El FMI va a querer que las reservas se acumulen a toda costa. En el corto plazo significa que los dólares financieros pueden subir otro escalón. Para el resto de las definiciones cambiarias, necesitamos un poco más de paciencia: todavía se está definiendo la letra chica en Washington DC”.

La consultora 1816 opina que “hasta hace 2 semanas la narrativa del mercado era clara: el crawl de 1% ayudaría a seguir comprando reservas varios meses más y a consolidar la desinflación. Eso ayudaría al oficialismo a hacer una buena elección, lo que redundaría en una caída adicional del riesgo país, Estas 2 semanas esa narrativa perdió fuerza (el propio Caputo puso en duda el futuro del crawl), lo que llevó al mercado, sin rumbo claro, a desarmar posiciones y al BCRA a vender en el MLC montos inéditos desde la era Macri. Lo que se haya postergado de liquidación de exportaciones estos días no nos preocupa (porque se recuperará), pero sí es importante que el nuevo esquema genere los incentivos suficientes para que vuelva el flujo de dólares financieros”.

De acuerdo con el panorama que se observa en la madrugada antes de la apertura, Estados Unidos volvería a hacer caer los mercados. Hay dos señales claras, bajaban las Bolsas del mundo y subía el oro.