La confianza del consumidor aumentó 6,4% en junio: cómo varió en Buenos Aires y en el resto del país

Los hogares de ingresos bajos registraron la mayor suba mensual del ICC, aunque siguen por debajo del nivel de un año atrás

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) mostró en junio un incremento de 6,41% respecto de mayo, situándose en 42,71 puntos a nivel nacional. Los datos del informe mensual elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella indican que todas las regiones del país y ambos segmentos de ingreso registraron subas en el indicador, con especial énfasis en el desempeño del Gran Buenos Aires. El análisis de la universidad porteña es uno de los indicadores más seguidos para tratar de prever el futuro inmediato del consumo y la actividad económica en el país.

El ICC nacional de junio representó una mejora respecto de los 40,14 puntos registrados el mes anterior y cortó la dinámica negativa que había dominado el primer trimestre del año. En la comparación interanual, el índice nacional se ubicó 6,09% por debajo de junio de 2025, cuando alcanzaba los 45,48 puntos. El pico más alto de la actual gestión presidencial se observó en enero de 2025, con 47,38 puntos, mientras que el valor mínimo se produjo en enero de 2024, tras la asunción de Javier Milei, con 35,60 puntos.

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Comportamiento regional: diferencias marcadas entre interior y conurbano

El informe detalla que todas las regiones del país experimentaron subas en el ICC durante junio. El Gran Buenos Aires lideró las mejoras mensuales, con un salto de 10,01%, lo que llevó el índice local a 40,70 puntos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mostró una variación positiva de 4,78%, alcanzando 42,48 puntos, y el interior del país subió 2,06%, situándose en 46,33 puntos, el valor más alto entre las regiones relevadas.

En términos interanuales, la comparación muestra retracciones en los tres distritos. El interior presentó la mayor caída frente a junio de 2025, con una baja de 7,68%. El Gran Buenos Aires retrocedió 5,92% y la CABA, 3,13%. El análisis regional permite observar que, pese a la mejora mensual generalizada, los niveles de confianza aún no recuperan los valores que exhibían un año antes.

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Evolución por componentes: subas en todos los subíndices

El ICC se compone de tres subíndices: Situación Personal, Situación Macroeconómica y Bienes Durables e Inmuebles. En junio, los tres mostraron incrementos mensuales, con desempeños disímiles en la comparación interanual.

El subíndice de Bienes Durables e Inmuebles registró la mayor suba del mes, con un avance de 7,80%, aunque se mantuvo 3,05% por debajo del nivel de junio de 2025. En el desglose regional, el Gran Buenos Aires exhibió un aumento mensual de 11,14% en este componente, con una caída interanual de 5,08%. En la CABA, el alza mensual fue de 11,0%, mientras que el interior mostró un incremento más moderado de 1,47%.

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El componente Situación Personal subió 7,79% en el mes, pero se posicionó 9,34% debajo del registro de un año atrás. El Gran Buenos Aires lideró el repunte, con un salto mensual de 13,12%, seguido por el interior (3,41%) y la CABA (0,86%).

El Gran Buenos Aires lideró la recuperación mensual del índice, con un salto de 10,01% en junio

En cuanto a la Situación Macroeconómica, el alza mensual fue de 4,37% a nivel nacional, con una baja interanual de 5,38%. El Gran Buenos Aires volvió a encabezar el incremento, con 6,85% mensual, mientras que la CABA subió 3,10% y el interior, 1,32%.

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Expectativas y condiciones presentes: mejora en ambos indicadores

El análisis por horizonte temporal revela que tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras mostraron subas en junio. Las condiciones presentes exhibieron el mayor crecimiento mensual, con 8,77%, aunque se mantuvieron 6,42% por debajo del registro de un año antes. Las expectativas futuras aumentaron 4,85% en el mes, pero quedaron 5,86% por debajo del nivel de junio de 2025.

Las respuestas a las preguntas sobre la situación personal respecto de un año atrás y las expectativas a un año permitieron observar un patrón similar en las tres regiones. En el Gran Buenos Aires, la percepción de la situación personal respecto de un año atrás mejoró 16,96% en el mes. En la CABA, el aumento fue de 10,27% y en el interior, de 3,56%. Respecto a las expectativas personales a un año, la CABA mostró una baja mensual de 5,07%, mientras que el Gran Buenos Aires creció 10,85% y el interior, 3,31%.

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Brecha entre niveles de ingreso

El informe también desglosa el desempeño del ICC por nivel de ingreso, aproximado por el nivel educativo del encuestado. Los hogares de ingresos bajos registraron un aumento mensual de 7,16% en el ICC, mientras que los de ingresos altos subieron 5,34%. Pese a la variación mensual positiva en ambos segmentos, la brecha interanual se mantuvo. Los hogares de ingresos bajos se ubicaron 12,05% por debajo del valor de junio de 2025, mientras que el segmento de ingresos altos se situó 1,06% por debajo del nivel de un año atrás.

Pese al repunte, Gran Buenos Aires sigue siendo la región con el índice de confianza más bajo

El subíndice de situación personal en hogares de ingresos bajos subió 10,20% en el mes, aunque quedó 12,61% por debajo del registro interanual. En los hogares de ingresos altos, la suba fue de 7,68%, con una retracción de 4,78% frente a junio de 2025.

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En bienes durables e inmuebles, el segmento de ingresos bajos registró un aumento mensual de 8,04%, pero una baja interanual de 14,23%. El grupo de mayores ingresos creció 5,27% en el mes y 2,47% en el año.

Perspectiva por componentes y horizonte temporal

El desagregado por componentes y horizonte temporal muestra que las expectativas a corto plazo subieron 9,95% frente a mayo a nivel nacional, pero se ubicaron 13,03% por debajo del nivel de junio de 2025. Las expectativas a tres años crecieron 0,63% en el mes, con una mejora interanual de 1,13%.

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En la CABA, la expectativa a un año subió 3,71% en el mes, mientras que la expectativa a tres años avanzó 2,68%. El Gran Buenos Aires registró un incremento de 17,10% en la expectativa a un año y una suba de 0,58% en la expectativa a tres años. En el interior, los valores respectivos fueron 3,47% y -0,27%.

Los bienes durables e inmuebles también mostraron variaciones positivas en la mayoría de los rubros y regiones. La compra de electrodomésticos subió 9,59% a nivel nacional, con un alza de 13,27% en el Gran Buenos Aires y 13,89% en CABA.

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Comparación con el mes anterior y contexto

En el informe de mayo, el ICC había mostrado una suba de 1,3% tras tres meses de caídas consecutivas, según publicó Infobae. El avance de junio refuerza la tendencia positiva reciente, aunque el indicador nacional todavía se mantiene por debajo de los valores de mediados de 2025. El Gran Buenos Aires, que había sufrido las bajas más marcadas en el primer trimestre, lideró la recuperación en junio, impulsado por mejoras en la percepción de la situación personal y las expectativas a corto plazo.

El análisis de los datos revela que la recuperación del indicador no es homogénea ni en términos geográficos ni sociales. Si bien todos los segmentos y regiones avanzaron en el mes, las brechas persisten, sobre todo en la comparación interanual y entre niveles de ingreso.