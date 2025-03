Alejandro Werner, ex director del FMI, habló del acuerdo con la Argentina: “A nadie le da muy bien la cuenta”

FILE PHOTO: Alejandro Werner, Director of the Western Hemisphere Department of the International Monetary Fund (IMF) speaks during the launch of the report "Economic Perspectives-Americas: Frustrated by Uncertainty", in Bogota, Colombia October 28, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Alejandro Werner, exdirector del Departamento Hemisferio Occidental del FMI, precisamente el que actualmente negocia el Fondo con la Argentina, dijo hoy que “a nadie le da muy bien la cuenta” de los números que se manejan en torno del próximo acuerdo.

“A nadie le da muy bien la cuenta porque faltan elementos. Sabemos que es a cuatro años. No sabemos cuál es el calendario de desembolsos. En todos los programas del Fondo los desembolsos son escalonados, no upfront (es decir, un solo desembolso inmediato). Hay varias maneas en que se puede hacer la cuenta. Yo hice dos. Una es la que está empujando el gobierno, la que ha expuesto Espert; que en los próximos 4 años Argentina tiene repagos de capital con el FMI de USD 14.000 millones. Entonces sobran 6.000 en esos 4 años y el Fondo le estaría dando USD 6.000 millones más de lo que Argentina le tiene que repagar de capital. Creo que de esos 6.000 millones, una proporción muy alta se los va a dar el FMI a la Argentina durante los próximos cuatro trimestres, 2025 y principios de 2026. La otra manera de hacer la cuenta es durante los próximos tres años del Acuerdo de Facilidades Extendidas la Argentina va a tener desembolsos muy pequeños. No solo va a necesitar el dinero del FMI para repagar capital sino también para repagar intereses. Ahí uno hace la cuenta de lo que Argentina tiene que pagarle al Fondo de intereses y de capital en los próximos tres años, y da como USD 15.015 millones. Entonces “sobran” USD 5.000 millones”.

En base a esas cifras y diferentes hipótesis que se manejan sobre la política cambiaria, Werner explicó al programa Sobremesa, por Radio Rivadavia, que hay razones para pensar que el tipo de cambio podría depreciarse 6% más de lo que se hubiese depreciado con la política actual de devaluación del dólar oficial al 1% mensual.

Necesidad de dólares

Pero, agregó, “6% no arregla el problema de atraso cambiario de Argentina. Da cierta flexibilidad, pero también te dice que la necesidad de dólares que va a tener el Banco Central para controlar el mercado cambiario y controlar el paralelo va a ser más alta”.

Según el exfuncionario del Fondo, “el monto no es espectacular, es una negociación que está dentro de los parámetros de lo que todos esperábamos: USD 5.000 millones adicionales de libre disponibilidad, más recursos del BID, Banco Mundial y CAF. Pero lo que a mí me preocupa mucho es creer que nomás con un anuncio de recursos donde además el gobierno de alguna manera no da la información completa para tratar de generar una percepción de que va a haber más dólares de los que hay, pero sin anunciar cambio de políticas públicas, sobre todo en política cambiaria y monetaria, que el mercado cambiario se va a controlar”.

Para tranquilizarlo, “al mercado o le ofreces una cantidad no infinita pero muy grande de recursos, o le dices que vas a seguir políticas consistentes para que el Banco Central no necesite intervenir en el mercado paralelo. Al no cumplir con ninguna de las dos cosas, este anuncio tampoco logra atenuar la presión en el mercado cambiario”.

Werner y el entonces funcionario del Fondo en la Argentina, Trevor Alleyne, con el ya entonces electo presidente Alberto Fernández

Werner, que en 2023 publicó un libro sobre la negociación con la Argentina en 2018 y fue crítico del rol que entonces jugó el actual ministro de Economía, Luis Caputo, también mencionó la dificultad del contexto internacional, por el actual nivel de volatilidad y la caída de las bolsas en los países ricos y el aumento del riesgo. “Los inversionistas están pidiendo una mayor compensación por tomar riesgo y obviamente un riesgo de un crédito como la Argentina, que básicamente es un país que hoy está fuera de los mercados internacionales de capital”, refirió.

Para la Argentina, explicó, “el poder conseguir un crédito, llamémosle estructurado con garantías a un costo relativamente sensato se vuelve mucho más difícil. Claramente la Argentina está en un momento difícil. Yo creo que se han hecho muchas cosas bien, que era la combinación de política monetaria y cambiaria para hacer que la balanza de pagos esté en una trayectoria más sostenible”. Pero ahora enfrenta dos obstáculos: “primero, enfrenta tal vez una interrogante sobre si el gobierno en el fondo comparte el diagnóstico de que hay un problema de atraso cambiario; públicamente dicen que no”.

Y como complemento de eso, fundamentó, es el tema estratégico de que incluso si comparten la opinión de que hay atraso cambiario “quieren llegar a la elección sin haber tenido un repunte de la inflación, que es lo que generó un ajuste cambiario y están postergando estos ajustes hasta después de la elección. Hacer un buen resultado electoral. Tal vez hacer un ejercicio con un Congreso ya mucho más alineado con el programa económico de Milei. Poder tener un apoyo del Congreso en temas presupuestarios, de pensiones, de provincias y con eso, probablemente ampliar el crédito con el Fondo y liberar el cepo”.

Claro que en ese caso, observó Werner, “el gobierno llegaría a una situación cambiaria cambiaria de menos reservas, pero una situación de políticas públicas mucho más potente, porque ahora sí tendrían la aprobación total del Congreso y en ese sentido yo creo que sería un buen resultado. ¿Ahí el problema es llegar a noviembre, no?”, concluyó.