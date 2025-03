El economista Gabriel Rubinstein apoyó el anuncio de Caputo sobre el acuerdo con el FMI: “Es una noticia positiva”

El economista Gabriel Rubinstein opinó sobre el acuerdo con el FMI (Infobae en Vivo)

El economista Gabriel Rubinstein apoyó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que serán 20 mil millones, los dólares que el Fondo Monetario Internacional le va a entregar al país para fortalecer las reservas del Banco Central.

“Es una noticia positiva. Se esperaba, no que fuera un acuerdo del orden de los 20 mil millones de dólares con el Fondo y que eso habilite incluso algunos miles de millones de dólares más con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), con el Banco Mundial. Así que está en línea con lo que el mercado esperaba“, expresó en diálogo con Infobae en Vivo.

Rubinstein, quien había sido designado por Sergio Massa en agosto de 2022 al frente de la Secretaría de Programación Económica del Palacio de Hacienda, cargo que ejerció hasta la llegada al Gobierno de Javier Milei, dijo que esta “súper noticia, ayudaría a que Argentina tenga más liquidez, aunque sea, obviamente, a costa de más deuda”. “Es algo positivo“, calificó.

Y se diferenció acerca de las declaraciones del titular de la cartera económica con respecto a que los dólares del acuerdo serán de libre disponibilidad. “Yo creo que no es de libre disponibilidad y es un aspecto importante, pero es mucho mejor levantarse todos los días y ver que el Banco Central tiene reservas brutas de 45 mil millones y no de 25 mil o 26 mil millones“.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, reveló esta mañana el monto del acuerdo con el FMI (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Con respecto a los efectos que este anuncio podría tener en el mercado, el economista vaticinó que “hay un aspecto general de riesgo país que podría llegar a a ir mejorando, en la baja” y en cuanto al aspecto cambiario afirmó que “todavía no está muy claro porque el que hizo ruido fue el Gobierno, no el mercado, tampoco los opositores”, sostuvo. Y agregó: “Ahora, la política macroeconómica no es sólida”.

Rubinstein remarcó que el Ejecutivo dijo “bueno, estamos arreglando con el Fondo y va a haber cambios”. Y razonó: “Esto quiere decir que va a haber un poco de devaluación. A los exportadores no le conviene liquidar sino deshacer ciertas operaciones en pesos, conviene comprar (dólar) futuro. Ahí es donde, aparecen ruidos que los generó el propio Gobierno”.

“¿Qué nivel de exigencias o de condiciones del Fondo puede tener si el acuerdo es de esa dimensión?“, preguntó Cecilia Boufflet. A lo que el economista, contestó: “Hay dos aspectos, uno es el la cantidad de de derechos especiales de giro que da el Fondo Monetario. Y, el otro, es cual es la disponibilidad. El FMI, en un acto de confianza te puede decir, ´Mirá, te adelanto todo lo que vence en los próximos años, pero queda resguardo para el pago mío, excepto que yo te autorice a hacer otras cosas´. ¿Qué otras cosas? Por un lado, exhibirlo como reservas en el Banco Central, eso nos va a ayudar a que todos piensen que el Banco Central es más solvente, aunque no las puedas usar" y puso como ejemplo la contabilización de los yuanes de China como parte de las reservas brutas. “No se pueden usar, es un papelito que no tiene ninguna importancia, nunca ingresaron porque requieren la autorización del Partido Comunista Chino“.

Y completó el concepto: “Ahora, si son muy exigentes y te dicen ´mirá, ni se te ocurra vender esto en una turbulencia de mercado, porque yo a 1100 o 1200 (pesos) no te autorizo porque el Fondo Monetario considera que esta un 25% atrasado el tipo de cambio´. Bueno, ahí tendremos que saber que esos dólares no van a poder usarse para intervención cambiaria, pueden llegar a usarse si hay un vencimiento de bonos y no conseguiste el dinero. A lo mejor el Fondo te dice dale para esto sí, para esto no. O sea que no son de libre disponibilidad, son de disponibilidad".

Las reservas en el BCRA

Rubinstein relativizó, con este próximo ingreso de dólares frescos a las arcas del Banco Central, que entre 2002 y 2005, Argentina tenía 45 mil millones de dólares de reservas netas. Y aclaró: “Las reservas brutas son un dibujo”.

Acerca de este “dibujo” (“como el swap de Basilea en 3 mil millones de dólares que nunca se podían usar”), Rubinstein explicó que es algo que viene de “larga data”. Y volvió al caso del swap chino: “Se parecía que Argentina cuando lo necesitaba lo podía usar pero después yo me fui enterando, estando en el Gobierno, que no se podía. O sea, que la población no tiene por qué saber esas cosas".

En conclusión, aseveró, “cuando te das cuenta que las reservas netas son mucho menores, son negativas, seguirán siendo negativas. Y que sea así no es culpa de este Gobierno”, cerró.

Rubinstein se explayó acerca de las reservas netas de dólares en el Banco Central (REUTERS/Agustin Marcarian)

Ante la duda del panel de Infobae en Vivo de que, ante estas supuestas restricciones del Fondo, ¿cómo el Gobierno podría intervenir en el movimiento cambiario, con qué dinero se debería hacer?, Rubinstein explicó: “El ajuste del tipo de cambio es el que diga el mercado. Incluso, Milei decía; ´ojo, que el dólar se puede ir a 600 si nosotros vendemos dólares´. O sea, que el Gobierno puede pensar que dado que tiene una política fiscal muy robusta o una política macroeconómica buena, a lo mejor, no hay ningún problema y nunca tenés que intervenir. En los países normales no se interviene tampoco. Es oferta y demanda, el euro no se respalda con reservas, el dólar no se respalda con reservas“.

Y dejó un concepto final: “Muchos pensamos que Argentina tiene que tener muchas reservas para ser usadas en caso de que haya un cierto nivel de pánico por un shock, pero hoy Argentina es frágil“. Y agregó al respecto: ”Si a Milei le va mal en las elecciones, el dólar puede volar y eso no tiene por qué ocurrir, hubo épocas que no importaba quien ganara las elecciones. Con 45 mil millones de dólares en las reservas netas del BCRA, hasta el 2007, no importaba quién ganaba las elecciones, la situación macroeconómica era sólida, ahora no es tan sólida e importa quién gana, que no haya shock externos porque las reservas netas son negativas y con esto van a ser un poco positivas, nada más".

La entrevista completa con Gabriel Rubinstein en Infobae en Vivo

Entrevista completa a Gabriel Rubinstein - Infobae en Vivo

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.